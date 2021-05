Conforme a los criterios de Saber más

Luego de mucho tiempo, Inés Melchor volverá a sentir el viento golpeando su rostro mientras buscar cruzar a tiempo la meta. Este domingo, la atleta peruana competirá en la maratón “El Bicentenario del Perú”, que organiza la Federación de Atletismo para que los atletas peruanos puedan alcanzar la marca para Tokio 2021.

La última maratón de la peruana data del 2018 y su última competencia del Mundial de Cross Country en marzo del 2019. Su retorno a las pistas se vio el pasado 27 de marzo en el Primer Control Evaluativo en la Videna, pero no pudo completar los 10 mil metros por molestias musculares.

Sin embargo, todo fue solo algo del momento. Ahora, la huancavelicana que radica en Huancayo está lista para afrontar la maratón del domingo y ahí alcanzar las 2 horas, 29 minutos 30 segundos que exige la World Athletics para lograr un cupo a Tokio 2020.

En la prueba también competirán Aydee Loayza, Soledad Torre, Nicolasa Condori, Rocío Cantara y Dina Velásquez entre las fondistas más destacadas. En varones lo harán Juan Huamán, JianPierre Castro, José Luis Rojas, Jhon Cusi, Nelson Ito, entre los más representativos, según informó la Federación de Atletismo.

Se frustraron hasta tres maratones ¿Cómo te sientes para este domingo?

Hemos estado entrenando y hemos cambiado tres veces el plan de competencia. Primero estaba para competir el 4, después del 18, luego el 23 de abril y ahora, el 23 de mayo. Siempre que cambia, se perjudica un poco porque uno entrena para tal fecha y el hecho de variar nos perjudica y nos hace retroceder. Por fin se va a realizar la competencia y solo queda el día, que espero todo salga bien.

No poder competir donde se tiene planeado genera frustración. ¿En cuánto afecta todo eso?

Es una caída complicada. Pero de lo emocional nos podemos recuperar rápido. El problema es lo físico porque ya todo el entrenamiento estaba hecho y bajar la carga y volver a subir, descompensa.

En el Control Evaluativo no pudiste terminar la prueba. ¿Qué pasó?

Hemos analizado cuál ha sido el factor. Nuestros entrenamientos en altura han sido mejores. En nuestras repeticiones hacíamos un minuto 23, 24 ó 22 por 400 metros. En el llano tenemos que bajarlo hasta 19, 18 y no se hizo. Uno evalúa y llegamos a que fue el poco tiempo que tuvimos desde el viaje.

¿Qué pasó?

Viajamos un viernes a las 8 de la mañana y pensábamos llegar en la tarde, descansar y competir al día siguiente. Además, para esa competencia no habíamos bajado la carga de maratón para los 10 mil metros. El jueves subí cerro, normal. Tanto el viaje como el no bajar la carga perjudicó a la hora de la competencia.

Recuerdo que tras el sábado que no culminé, el domingo hicimos un fondo en la playa y el tiempo salió mejor que en la pista. Eso es por el cansancio. Salimos a las 8 y había un accidente en la carretera central y he llegado a las 8 de la noche. Han sido muy pocas horas de recuperación para el día siguiente. El sábado descansé y el domingo no tuve problemas.

Tu última maratón es de hace dos años. No tienes una marca de referencia personal. ¿Cómo te sientes con miras a la marca mínima?

Mi última marca es de 2:32 en el 2018. No he llegado a correr nada y eso es uno de mis temores, de volver a correr pruebas largas. Lo bueno, es que en la ruta de Lima ya hemos fondeado, hemos hecho 32 km, cerca a los 42, y lo hemos hecho a un buen ritmo. Eso nos da una perspectiva de cómo iniciar la primera media maratón y cerrar en la segunda parte.





Y ante ese tiempo sin correr una maratón, ¿Cómo piensas encarar la de este domingo?

Nos piden 2:29.30. El paso promedio por kilómetro es 3 minutos y 32 segundos. Para mi es salir a ese mismo paso, no quiero correr muy rápido. SI en la primera mitad me siento cómoda, iré aumentando. Si no, es ir manteniendo ese paso y aumentar en los últimos cinco kilómetros.

¿La falta de competencia es el único temor?

Creo que es el único temor, porque no hemos competido en bastante tiempo. Cuando tienes ritmo sabes cómo ir, sabes tus pasos, en qué momento bajar. Competir después de dos años lo veo complicado, pero por el tiempo y la experiencia estoy bien. Peor sería si corriera por primera vez.

¿Lo de las contracturas te hicieron pensar en alguna lesión y despertar viejos fantasmas?

Empezamos a analizar y encontramos que el problema era eso del cansancio. Si hubiera sido una lesión o algún rebrote, al siguiente día no hubiera podido fondear. La pierna pesada era del viaje. Los temores del sábado se acabaron el domingo y uno ahí adquiere más confianza.

(Foto: Legado Lima 2019)

¿Y la presión? El domingo en la partida será inevitable pensar en que es hoy o…

Es hoy o no es nunca. Nunca he llegado a ese extremo de esperar a una última maratón para hacer la marca. Son cosas que se dan. Sabemos que es nuestra última oportunidad y no porque nosotros lo hayamos decido así. Solo hay que adaptarse a lo que se está dando.

¿La ruta te ayuda?

La ruta es buena, aunque no es muy plana. Las curvas van a perjudicar un poco. Estamos acostumbrados a ese clima. Hay varias cosas que tenemos a favor de nosotros. Aunque más que por las condiciones, por el mismo hecho de competir. Varios hemos tratado de salir del país y no es fácil. La primera vez fue Argentina, tenía los pasajes y todo y faltando una semana nos comunicaron que cerraron todo ingreso de extranjero. Igual en Italia. Para nosotros que se esté realizando esta maratón es bueno, no como nosotros lo teníamos planificado, pero es la única salvación que tenemos.

¿Mucha presión?

Como deportista, lo único que espero es hacer la marca. Más adelante habrá pruebas para otros objetivos. Muchas cosas pueden pasar, lo que rogamos es que nos podamos sentir bien y dar todo en la competencia.

