Esta arenga de Sampaoli al plantel del Santos causa impacto en Brasil | VIDEO

Aunque su última experiencia internacional no haya tenido el resultado ideal, Jorge Sampaoli no es cualquiera. El DT argentino intenta abrirse paso ahora en el complejo fútbol brasileño y, apenas una semanas después de su arribo al Santos de Pelé ya es noticia no solo por los triunfos de su plantel.

El martes se hizo viral en Instagram un video que muestra cómo el entrenador oriundo de Casilda arenga a sus dirigidos minutos antes de que salgan al campo de juego a vencer 2-0 al Sao Paulo.

Las palabras de Jorge Sampaoli intentan apelar al sentimiento de sus futbolistas. El argentino señala que el público asistente al estadio sufrió mucho para conseguir el dinero y pagar una entrada. Por ese motivo, no queda más que cumplir sus expectativas.

"Toda la gente que vino aquí está ilusionada, y la ilusión se la generaste vos. Por eso estamos en boca de todos, por los dos partidos que jugamos. Tenemos que jugar por esa gente, que no tiene muchas posibilidades de disfrutar. Vino acá, gastó su plata, los ahorros para verte a ti. Tienen que estar a la altura de eso, más allá del resultado. Esta gente no disfruta, viene por ustedes. Hay que hacerles insoportable el juego. ¡Vamos a comerle las patas!"

El Santos de Jorge Sampaoli viene hilando buenos resultados en el fútbol brasileño, sin embargo, es aún bastante pronto para hablar de títulos.

