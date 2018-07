Instagram: Bruna Marquezine rescata de la tristeza a Neymar con este potente mensaje

La tristeza no tiene fin, pero siempre habrá alguien para poner el hombro. La modelo y actriz Bruna Marquezine dedicó en Instagram un extenso mensaje de apoyo a su novio, el futbolista Neymar Jr., luego de que la selección brasileña quede eliminada del Mundial Rusia 2018 a manos de Bélgica.

Como se recuerda, el viernes Brasil cayó 2-1 ante Bélgica en un dramático partido que acabó con los sueños de Sudamérica de prevalecer en la copa del mundo organizada por Vladimir Putin.

Tras la derrota Bruna Marquezine escribió lo siguiente en Instagram:

"Recuerden mi orden: ¡sé fuerte y valiente! No te desanimes, ni tengas miedo, porque yo, el señor, tu Dios, estaré contigo donde sea que estés", inició citando a Josué (de la Biblia).

"Ese fue el versículo que te compartí cuando empezó la copa, pero hoy tiene mucho más sentido que las cosas no salieron como queríamos. Sé fuerte y sigue con la cabeza alta. Ten más coraje para enfrentar lo que está por venir. Y sobre todo, no te desanimes y no tengas miedo porque tú estás honrado y bendecido por la gloria de Dios. ¡Solo él conoce tu lucha diaria! ¡Solo él puede consolar tu corazón!", continuó en Instagram.

"Aún así, cuenta conmigo, con tus amigos y familiares. Estoy muy orgullosa de ti, del admirable atleta que eres, de tu dedicación, perseverancia, de tu crecimiento individual, compromiso y entrega al equipo. ¡Jugaste mucho y como siempre! Felicitaciones para todo el equipo. Estamos orgullosos de ustedes, eres grande, negro, eso es indiscutible. Con amor, tu mayor fan, Bruna", concluyó la actriz.

Una publicación compartida por Bruna Marquezine ♡ (@brumarquezine) el 6 de Jul de 2018 a las 5:45 PDT

Neymar se quedó sin la chance de ser campeón del Mundo, pero viendo más allá, Sudamérica pierde una nueva oportunidad de campeonar la Copa del Mundo.

Tal como remarcó el destacado periodista Jorge Barraza, la supremacía ahora es europea y Sudamérica deberá replantear si quiere equiparar las cosas.

Con la camiseta ya no gana nadie. Ni con el nombre. Cuatro Mundiales seguidos para Europa. Al finalizar Corea-Japón 2002, Sudamérica estaba arriba 9 a 8 en Mundiales. Ahora quedará 12-9 abajo. El fútbol sudamericano se debe replantear muchas cosas. pic.twitter.com/LJ9OyZBcW9 — Jorge Barraza (@JorgeBarrazaOK) 6 de julio de 2018

En Instagram Bruna Marquezine tiene casi 30 millones de seguidores.