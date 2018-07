La eliminación de México en el Mundial Rusia 2018 golpeó duro en la afición, aunque para muchos el triunfo ante el vigente campeón Alemania suavizó la cruda realidad. Al respecto opinó en Instagram uno de los protagonistas, el volante Carlos Salcedo.

En un extenso mensaje publicado la tarde del martes, el mediocampista del Chivas de Guadalajara explicó así el devenir de la selección mexicana.

"Después de 24 horas de nuestro encuentro, no me queda más que agradecer a mis compañeros de selección, al Profe Osorio y cuerpo técnico por la confianza, a la gente de selección, utileros, masajistas, fisios etc y toda la gente que conforma y desde su área hace todo esto posible para nosotros", inició en Instagram.

Luego de esto, Carlos Salcedo confirmó que piensa seguir aportando a la selección mexicana como se lo pidan:

"Quede muy dolido por lo sucedido ayer y me pego bastante pero siempre la vida me ha tenido sobre las cuerdas y he salido adelante... Amo a mi país y buscaré apoyar siempre con mi granito de arena desde donde esté y a todos los niveles para seguir creciendo como país en todas las áreas de oportunidad que tengamos y ser mejores en todo", añadió en Instagram.

"Dimos grandes pasos y faltaron algunos otros pero seguimos avanzando que es lo importante. Gracias por todo Rafa Márquez, siempre fuiste una inspiración para mi para elegir esta profesión y estoy en deuda contigo por qué quise que te hubieras ido en un mejor escenario pero eres y serás una leyenda Gracias por cada consejo y enseñanza dentro y fuera de el campo. Eres un capo Káiser", concluyó sobre el legendario defensor.

México fue eliminado del Mundial Rusia 2018 tras sucumbir ante Brasil y un Neymar que a lo largo del torneo ha ido de menos a más.

En Instagram Carlos Salcedo recibió múltiples muestras de apoyo.