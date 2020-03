Felipe Melo rechazó sumarse al famoso reto del papel higiénico para difundir un mensaje firme ante la propagación de contagios del coronavirus en el mundo, sin perder el estilo que lo caracteriza.

El mediocampista brasileño, temperamental como pocos en el fútbol actual, fue invitado a ser parte del desafío popularizado por varios jugadores en redes sociales y su respuesta es viral.

No fueron pocos los contagiados por la ‘fiebre’ que consiste en dar diez toques con el rollo sin que caiga al suelo, algo que cumplieron varias estrellas. Felipe Melo, en cambio, no estuvo convencido con la propuesta y se opuso a pasar el ‘challenge’ de una manera particular.

El volante del Palmeiras se presentó con un papel higiénico en un video a través de Instagram, sin embargo, solo le dio un toque antes de lanzarlo al piso para atacarlo con fuerza, como si fuera el coronavirus.

“¿Dominaditas? ¡No! Tomemos una posición sobre el coronavirus. En serio, siga estrictamente las pautas de la OMS y las agencias de salud responsables. Vamos juntos en una ardua lucha contra la amenaza invisible”, indicó Felipe Melo este miércoles durante su cuarentena por pandemia del Covid-19, que ha suspendido las actividades en el balompié y otros deportes.