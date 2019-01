Instagram: Floyd Mayweather presume 40 lujosos relojes en polémico video viral

No deja de hacer noticia por sus lujos. El boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. desató polémica el miércoles al compartir en Instagram un video presumiendo 40 lujosos relojes de su colección personal.

"No saben, esto es una locura. La gente siempre está detrás de mí, viendo lo que hago, lo que no hago, lo que tengo y lo que no tengo. Seguiré en camino y no me meteré con nadie y no quiero que nadie se meta conmigo. Si me voy de vacaciones será mi culpa, pero si me voy de vacaciones 30 días, llevaré 30 relojes conmigo. Y si me voy diez días más, pues llevo diez relojes más", inició.

"Pero luego diré, jód... Y también tengo un reloj de 1.8 millones de dólares aquí", agregó en el video de Instagram.

"Es más, para ustedes los odiadores del día, aquí tengo 50 mil dólares", añadió mostrando los billetes y lanzándolos sobre su cama.



En su primera hora de publicado el video tenía más de 1.5 millones de reproducciones de parte de los seguidores de Floyd Mayweather, muchos de los cuales se animaron a comentar la excéntrica publicación.

A fines del año pasado Floyd derrotó sin atenuantes a Tenshin Nishikawa en Japón. El duelo no pasó de un round pero bastó para que el peleador americano se lleve varios miles de dólares a su país.