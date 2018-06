Instagram: Jefferson Farfán se despidió de Rusia 2018 con este mensaje sobre su salud

Consciente de que su salud preocupó a millones en el Perú --tras conocerse que estará al menos un mes fuera de las canchas por un golpe sufrido en los entrenamientos-- el delantero Jefferson Farfán se despidió del Mundial Rusia 2018 con un mensaje en Instagram sobre su situación que muchos han considerado tranquilizador.

"Hola a todos. Gracias mil gracias por tanto apoyo , fue muy duro el momento que pase el día sábado. Pero solo me quedaré en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros y los médicos, la selección completa. Quiero reiterar mis agradecimientos a todos por las muestras de cariño y afecto: amigos, familiares, conocidos, desconocidos, etc. Gracias a Dios estoy estable al lado de mi madre y mis hijos", inició en Instagram.

"Ahora solo queda recuperarme pensar en mi salud y en mi familia. Moría por estar con mis compañeros este último juego, pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica", añadió.

Por último el delantero del Lokomotiv de Moscú se mostró confiado sobre el resultado del Perú vs. Francia.

"Confío mucho en ustedes, equipo ¡Sé que nos van a dar una alegría! Y recuerden algo, esto es el gran comienzo de lo que se viene para nuestra selección. Arriba Perú carajo", concluyó Jefferson Farfán en Instagram.