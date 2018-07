La modelo y conductora de televisión argentina Laura Fernández confesó que ha entablado un diálogo vía Instagram con Rurik Gislason, delantero de la selección de Islandia que el pasado 16 de junio igualó a un gol con la albiceleste en la apertura del Mundial Rusia 2018.

Como se recuerda, fue dicho resultado el que desató una ola de críticas contra el seleccionado a cargo de Jorge Sampaoli. Esto debido a que enfrentó a una selección campeona del mundo con otra de inferior nivel (futbolístico-histórico).

Todo indica que Laura Fernández no guarda rencor con los islandeses pues, según afirmó el fin de semana en la edición argentina del programa "Combate", viene dialogando con Gislason de forma fluida.

"Yo le estoy hablando. Te lo juro por los cuatro años de 'Combate'. Nos hablamos por Instagram. Sí se puede mostrar el chat. Yo lo empecé a joder. Le dije 'hello, from Argentina' sin pensar que me contestaría y lo hizo. Ahora estoy en una 'relationship'", detalló Laura Fernández en Instagram.

Ya en tono de broma, Fernández --flamante jurado del programa de baile del programa de Marcelo Tinelli-- dijo que si desean (los de la producción de "Combate") pueden ponerle de nombre (a ella) "Laura de Gislason".

Laura Fernández tiene 2.9 millones de seguidores en Instagram, más que todos los futbolistas de la selección de Islandia juntos.