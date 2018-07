Un video que muestra a una joven caminando tapada con una toalla al interior de una habitación donde concentraban los futbolistas del club Goiás ha desatado una intensa polémica en los usuarios de las redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) en Brasil. La protagonista del clip denunció ataques virtuales y evalúa tomar acciones legales contra los responsables.

Según informa UOL, se trata de una estudiante de 21 años que --tras la viralización del clip en la Internet-- se vio forzada a cerrar su cuenta de Instagram pues recibió múltiples ataques y ofensas de hinchas rivales del citado club.

El video fue grabado en un hotel ubicado en San Luis (Manáos) a pedido de la estudiante. Ella quería que los deportistas saluden a un amigo, sin embargo, la situación se salió de control porque aparece ella y, además, debido a que alguien filtró las imágenes en Internet.

La abogada de la afectada dijo que se ha tomado registro de todos los ataques contra su defendida por lo que no se descartan acciones legales contra los responsables.

Una publicación compartida por Gol de Bico (@goldebicooficial) el 26 de Jul de 2018 a las 3:06 PDT

Además del ataque contra la joven, los futbolistas que aparecen en las imágenes viralizadas en Instagram y Facebook recibieron duras críticas de parte de fans que les cuestionaban "no respetar su concentración" antes de un partido oficial.

No obstante, el club Goiás relajó la situación con un pronunciamiento señalando que el hotel no fue alquilado en exclusiva para su plantel. De la misma forma, el director deportivo de la institución futbolística dijo que hay una idea errónea sobre lo que es una concentración. Para él, no estamos necesariamente ante un escándalo.