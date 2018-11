Maximiliano López, delantero argentino de Vasco Da Gama, sufrió una impactante lesión ante Gremio de Porto Alegre. El jugador mostró la consecuencias en la red social Instagram.

El pasado domingo, Gremio venció 2-1 a Vasco Da Gama por el Brasileirao, pero quien se los 'puntos' fue López, siete en total. El delantero recibió un pisotón en el pie derecho que le perforó el chimpún y le generó un profundo corte en el empeine.

(Foto: Instagram)

Afortunadamente para el ex atacante de River Plate, el corte no comprometió una lesión más grave: fractura o esguince. No obstante, ha quedado descartado para los choques de esta semana en los que Vasco Da Gama enfrentará a Atlético Paranaense y Corinthians, por el Brasileirao.

El delantero de Vasco Da Gama tomó con humor la lesión sufrida y compartió con sus seguidores en Instagram lo duro de la falta, mostrando el parche en el pie, el chimpún roto y hasta la herida. "Un regalo de siete puntos", escribió.

Esta fue la primera vez que Maximiliano López enfrentó a Gremio de Porto Alegre, su ex equipo.

LEE TAMBIÉN...