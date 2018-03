Durante su primera conferencia de prensa como jugador de Los Angeles Galaxy el delantero sueco Zlatan Ibrahimović llegó a compararse con Benjamin Button pues, según dijo, hoy se siente más joven que antaño. Míralo en este video de Instagram.

El atacante de 36 años de edad se mostró confiado de desempeñarse en un gran nivel con su nueva camiseta.

"Me siento joven. Lo he dicho antes, me siento como Benjamin Button. Nací viejo y ahora moriré joven. No me preocupa el tema de la edad", sentenció el extrovertido futbolista.

Una publicación compartida de LA Galaxy (@lagalaxy) el Mar 30, 2018 at 6:55 PDT

La contratación del sueco --proveniente del Manchester United inglés-- ha remecido el mercado de pases de la MLS, acostumbrado a fichar figuras en su etapa de declive.

"Cuando llegué a Inglaterra dijeron que estab viejo, que venía en silla de ruedas. Luego de tres meses conquisté Inglaterra y decían que yo volaba. Son solo números", continuó Zlatan Ibrahimović.

Por último, y siguiendo su particular estilo, el crack sueco afirmó que está listo para ganar todo lo posible con el Galaxy. "Sé lo que estoy capacitado de hacer. Sé que lo haré. Vine a ganar y me siento emocionado. El león está hambriento", finalizó.