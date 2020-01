Anunciada su pelea de revancha para este sábado 22 de febrero en MGM Grand Las Vegas por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo por los pesos pesados, los boxeadores, el británico Tyson Fury (29-0-1, 20 KOs) y el estadounidense Deontay Wilder (42-0-1, 41 KOs), realizaron su primer careo en Los Ángeles, Estados Unidos.

No fue necesario que estén frente a frente para sentir la tensión en el ambiente. Ambos boxeadores lanzaron amenazas e insultos, pero la tensión entre Deontay Wilder y Tyson Fury sobrepasó los límites cuando se pusieron cara a cara para las fotos. Estando a centímetros uno del otro, empezaron a intimidar a su rival.

“Voy a hacer exactamente lo que dije que haría, y voy a noquearlo. Soy el león, el rey de la jungla y voy a arrancarle la cabeza de su cuerpo. Aprendí de la primera pelea que necesito estar más tranquilo”, dijo Deontay Wilder. Luego continuó, “voy a ser mucho más paciente en esta pelea, al igual que en la segunda contra Luis Ortiz”, finalizó.

Un poco más relajado que su adversario, Tyson Fury también declaró. “Que no me conecte esa mano derecha, y si soy tan estúpido como para que me alcance, pues me mereceré ser noqueado”. Comentó el británico. Después apuntó, “caí dos veces en la primera pelea, pero esto va de cómo te levantas y yo soy un luchador”.

