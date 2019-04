Internacional vs. Palestino EN VIVO: Guerrero y el lamento por no marcar el 1-0 por Libertadores | VIDEO El delantero peruano Paolo Guerrero tuvo una clarísima opción de gol en el duelo entre Internacional vs. Palestino por la cuarta fecha del A de la Copa Libertadores

Internacional vs. Palestino EN VIVO: Guerrero y el lamento por no marcar el 1-0 por Libertadores | VIDEO. (Video: FOX Sports / Foto: Captura de pantalla)