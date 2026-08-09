La noche del jueves, el gobierno central le pidió a Sergio Ludeña su renuncia al cargo de presidente del IPD y con ello también dejará de presidir el Comité Organizador de Lima 2027. Esto provocará una serie de complicaciones que El Comercio te explica en esta otra nota.

Ahora, lo que se espera es que se designe al nuevo presidente del IPD en el más corto tiempo, ya que la organización de los Juegos Panamericanos no debe sufrir más retrasos de los que ya venía teniendo.

El Comercio pudo saber que hay varias opciones en carpeta y que entre lunes y martes ya se debería conocer al nuevo directivo, sin embargo, nada está dicho hasta que aparezca la designación en El Peruano.

Como ya contó El Comercio, el primer y gran candidato era Óscar Fernández, quien ya ocupó este cargo entre 2016 y 2018, y fue Ministro de Trabajo en el último gobierno de José Balcázar. Sin embargo, en las últimas horas su candidatura perdió fuerza porque trabajó como asesor de Ludeña por tres días.

Así, hay otros nombres que están en la mesa para tan importante cargo. “García ya pasó entrevista”, con dice un allegado al IPD, y se trata de Ángel García, hoy presidente de la Federación Peruana de Esgrima y miembro de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) desde diciembre pasado. También es vicepresidente de la Confederación Panamericana de Esgrima.

Otro nombre que se barajó desde incluso antes de conocerse la salida de Ludeña, es el de Carlos ‘Chiquito’ Zegarra. El exjudoca ya estuvo al mando del Proyecto Legado antes de su desaparición, en el 2024, pero renunció por cuestiones personales con lo que solo estuvo en el cargo cuatro meses.

Fue durante el mandato de Zegarra en Legado que Lima ganó la sede para los Panamericanos. Es decir, ya conoce de cómo mantener la infraestructura en buen estado y eso haría que hoy sea uno de los candidatos más fuertes.

Carlos Zegarra fue director ejecutivo del proyecto Legado. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Para Carlos Neuhaus, quien dirigió Lima 2019, el perfil del nuevo presidente del IPD debe ser “alguien que conozca, que ya haya manejado el deporte”, nos dice, y agrega que ya no hay más tiempo que perder.

Luego se han mencionado nombres como el del General Ricardo Moncada, presidente de la Federación Nacional Ecuestre, e incluso el de Leyla Chihuán, que trabajó en el Comité Olímpico Peruano. Pero en este tipo de decisiones, la baraja es amplia.

¿Incertidumbre?

El IPD cambiará de jefe luego de apenas nueve meses desde el último cambio. En noviembre del 2025 Sergio Ludeña reemplazó a Federico Tong luego del todos los problemas en la organización de los Juegos Bolivarianos.

La preocupación pasa porque el IPD en los últimos años no ha tenido a una cabeza por más dos años como mínimo. Desde que Gustavo San Martín estuvo durante tres años (2019-2022), no hay otro nombre que se mantenga tanto tiempo. El que le sigue es Federico Tong, con casi un año y medio.

Si miramos el panorama general, desde los pasados Juegos Panamericanos Lima 2019 han pasado nueve presidentes del IPD. El designado será el décimo en apenas ocho años y será quien deba conducir al deporte peruano rumbo a Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

Pero los últimos años han sido dramáticos para el IPD. Desde el 2022, tras Gustavo San Martín, la inestabilidad ha gobernado en el centro del deporte. Con la llegada de Pedro Castillo al gobierno en el 2021 se dio el primer cambio y fue con polémica: Julio ‘Coyote’ Rivera asumió en enero del 2022 y apenas duró dos meses por no cumplir con los requisitos para el cargo. Su sucesor, Rubén Trujillo también duró solo dos meses.

Así, desde enero del 2022 a agosto del 2026 han pasado 56 meses y en ese tiempo el IPD ha tenido siete presidentes, con un promedio de ocho meses cada uno en el cargo.

Presidente Duración de su mandato Detalles Sebastián Suito 2019: 9 meses (Presidente durante Lima 2019) - Renunció al cargo luego de que 47 deportistas quedaron fuera del Programa de Apoyo al Deportista. Gustavo San Martín 2019-2022: 3 años y dos meses - Dirigió el IPD durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Renunció en noviembre del 2021 debido al cambio de gobierno. Julio Rivera 2022: 2 meses - Designado por Pedro Castillo, pero no duró mucho tiempo. Rubén Trujillo 2022: 2 meses - Se le cuestionó el regalo de entradas para un partido de Perú a congresistas. Máximo Pérez Zevallos 2022: 5 meses - Salió por razones políticas Juan Carlos Huerta 2022-23: 3 meses - Dejó el cargo con el inicio del mandato de Dina Boluarte en la presidencia de la República. Guido Flores 2023-24: 16 meses - Razones políticas. Federico Tong 2024-25: 17 meses - Dejo el cargo luego de los grandes problemas que se dieron en la organización de los Juegos Bolivarianos. Sergio Ludeña 2025-26: 9 meses - Deja el cargo tras elección de Keiko Fujimori y retrasos en organización de Lima 2027.

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