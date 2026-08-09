Por Christian Cruz Valdivia

Ni siquiera se habían apagado las luces en la Plaza de Armas del lanzamiento de la cuenta regresiva de Lima 2027 y el deporte peruano volvió a sentir el efecto de los continuos cambios que sufre la política peruana.

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