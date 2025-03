Mientras se celebra la clasificación de casi una decena de jóvenes deportistas a los Panamericanos Junior Asunción 2025, el tiro nacional debe resolver otros temas para seguir creciendo. El Comercio pudo saber que la Fuerza Aérea les ha restringido los horarios de acceso al Polígono de Las Palmas, por lo que no pueden entrenar como quisieran.

Deporte Total pudo confirmar que los deportistas nacionales antes podían entrenar de martes a domingo, entre las 8 a.m. y 4 p.m. Sin embargo, ahora los horarios de acceso han pasado de lunes a sábado, de 8 a 12, durante la mañana.

Esto viene afectado a los deportistas peruanos que se preparan con miras a las competencias del calendario, sobre todo para lo que será la Copa del Mundo de Lima, a realizarse entre el 13 y 22 de abril. Antes, habrá otra Copa del Mundo en Argentina, ambas partes del Circuito de la ISSF (Federación Internacional de Tiro).

El polígono es escenario de competencias internacionales. (Foto: IPD) / JULISSA.BARTRA

Fuentes de El Comercio aseguraron que los horarios se han restringido porque, desde que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) asumió el control de las sedes de Legado, no se ha firmado el convenio de uso del Polígono de Las Palmas. Esta se debe dar entre el IPD, la FAP y la Federación de Tiro.

Lo que se sabe es que mientras que no se firme el convenio de uso -antes se hacía con Legado-, la FAP estaría restringiendo los horarios, ya que no desea hacerse responsable por si algo malo sucediese dentro de sus instalaciones y no se tenga responsables de ello.

En el tiro se usan armas de largo alcance. (Foto: IPD) / German Falcon

El pasado 13 de febrero, el gobierno peruano decretó la extinción del Proyecto Legado y pasó la administración de las sedes deportivas que se usaron para Lima 2019 al IPD. El último 11 de marzo se autorizó las transferencia de más de 116 millones de soles de Legado al IPD y desde esta semana, ya el ente gubernamental hizo posesión de las sedes deportivas.

Ahora, debe resolver temas como el que está pasando con los tiradores peruanos. La firma de convenio permitirá que la FAP brinde todas las facilidades para que puedan entrenar para los venideros torneos.

--

--