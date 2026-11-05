Perú será sede de los ISA World Surfing Games 2026, campeonato mundial que reunirá a 239 deportistas de más de 50 países, del 6 al 15 de noviembre.

Las competencias se desarrollarán en el CAR de Punta Rocas y la playa El Bosque, bajo la organización de la International Surfing Association y el respaldo del Instituto Peruano del Deporte.

Óscar Fernández, presidente del IPD, destacó la importancia de recibir a los mejores surfistas internacionales y permitir que los representantes nacionales compitan ante su público. Además, resaltó la infraestructura disponible.

Roberto Fasulo, CEO de la ISA, elogió las condiciones peruanas para albergar el certamen. “Tienen unas olas espectaculares y el CAR de Punta Rocas es de los mejores del mundo, felicidades”, indicó.

La selección peruana estará integrada por Catalina Zariquiey, Miguel Tudela, Alonso Correa, Sol Aguirre, Lucca Mesinas y Daniella Rosas, destacados exponentes que cuentan con el respaldo de los programas del IPD.

El torneo también funcionará como evento de prueba para Lima 2027, permitiendo evaluar la organización y los procedimientos operativos. La cita fortalecerá la preparación peruana para los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

RUMBO A LOS ÁNGELES 2028

Los ISA World Surfing Games Perú 2026 también tendrán especial relevancia en el camino hacia los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, ya que forman parte del proceso clasificatorio. En esta edición, el equipo masculino y femenino mejor ubicado obtendrán, cada uno, una plaza olímpica para su respectivo Comité Olímpico Nacional.

De esta manera, el campeonato reunirá a los mejores exponentes del surf mundial y permitirá que los deportistas nacionales compitan en casa frente a representantes de más de 50 países.

En ese contexto, los ISA World Surfing Games Perú 2026 representan una importante oportunidad para seguir consolidando al país como anfitrión de grandes acontecimientos deportivos y avanzar en los preparativos para Lima 2027.