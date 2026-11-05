Por Redacción EC

Perú será sede de los ISA World Surfing Games 2026, campeonato mundial que reunirá a 239 deportistas de más de 50 países, del 6 al 15 de noviembre.

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