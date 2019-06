Iván Zamorano a El Comercio: “Finalizadores como Paolo Guerrero quedan pocos" | VIDEO

Por Julio Vizcarra Torres

Enviado Especial a la Copa América 2019

Desde Sao Paulo



Iván Zamorano luce intacto a sus 52 años. Con camisa blanca entallada, el ex artillero chileno tranquilamente podría vestirse de corto, entrar al campo y formar un tridente mortal junto a Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Hoy comentarista de Televisa, el ex líder de la Roja se rinde ante Paolo Guerrero, pero no olvida a Farfán. Tampoco al equipo de Gareca, al cual define como “vertical y veloz”.

—¿Qué te ha parecido el nivel de esta Copa?



Uno que ama el fútbol siempre espera un mejor espectáculo. Y eso depende también de los entrenadores, porque son ellos los que tienen que arriesgar, son los que tienen que intentar jugar de forma más ofensiva. En líneas generales, me ha gustado lo que hizo Colombia ante Argentina, lo que hizo Chile frente a Japón o lo que hizo Perú contra Bolivia. Lo atractivo para uno es a partir de los cuartos de final.

—¿Esta versión de Perú es muy distinta a la que se vio en el Mundial?



Desde la filosofía futbolística de Gareca, no es que haya cambiado mucho. Creo que el tema pasa por el nivel de algunos jugadores. Por ejemplo, Yotún, que en México estaba viviendo un gran momento, aquí a lo mejor no ha encontrado esa posibilidad que tiene para generar mucho más fútbol al equipo peruano. Cuando todos están bien, vemos al Perú de las Eliminatorias y el que acabó jugando el Mundial. Muy ofensivo, muy vertical, consistente y muy veloz.

Las selecciones de Perú y Brasil suman 4 unidades en la cima de la clasificación del grupo A de la Copa América 2019. Venezuela (2) y Bolivia (0) completan la tabla. (Foto: AFP)

—¿Ese Perú vertical es el que más posibilidades tiene para luchar la Copa América?



Si Perú alcanza un nivel importante, sobre todo ante Brasil y logra clasificar, creo que puede estar a la altura y puede pelearle a cualquiera.

—¿Te gusta el ataque de Perú con Guerrero y Farfán?



Por el estilo que tiene Gareca de posicionar al equipo, creo que tanto Farfán como Guerrero se sienten muy cómodos jugando así. Tienen mucha velocidad, se conocen a la perfección. Lo de Paolo ya no es novedad, me parece que es el jugador más importante e interesante, el líder que tienen. Creo que en esta Copa América se están reencontrando.

—Viendo el nivel de los ‘9’ en esta Copa, ¿crees que Paolo es la máxima figura en esa posición?



Los centrodelanteros naturales como los Batistuta, Crespo, Valenciano están en extinción. Finalizadores como Paolo Guerrero quedan pocos. Falcao a lo mejor es otro. En general, creo que Paolo siempre ha crecido como jugador, ha demostrado con creces que es el líder de una generación peruana y me parece fantástico que todavía lo puedan aprovechar y él tenga la fuerza, futbolística y física, para echarse el equipo encima y poder marcar la diferencia en la cancha.

Paolo Guerrero fue amonestado ante Bolivia. (Foto: EFE)

—¿Cuánta diferencia ves entre Perú y Brasil?



Hoy en día el ganar con la camiseta, con la historia ya no sirve de nada. Se vio en el último Mundial y en la Champions. Japón le empató a Uruguay, Qatar sacó un buen resultado en su primer partido. Brasil es muy superior a Perú, pero ustedes tienen 90 minutos para hacer cambiar eso. Y creo que Gareca sabe que Perú tiene las condiciones futbolísticas y físicas para sacar un buen resultado.

—Tras el Mundial, ¿Perú en qué escalón de Sudamérica está?



Hoy Sudamérica está muy parejo. El equipo que llegaba en gran nivel a esta Copa era Uruguay y Colombia, desde el punto de vista futbolístico. Pero ya vimos que Uruguay también tiene debilidad y Colombia estuvo apuradísimo para ganarle a Qatar. Es difícil decir qué selección está más arriba que otra. Las distancias cada vez se han acortado. Creo que el único que no está es Bolivia. Perú ha crecido.

—¿Qué piensas del VAR?



En algunas situaciones, creo que hace muy bien pero después, desde el punto de vista de la continuidad del juego, se han cometido muchos errores. Pasa mucho tiempo para que el juez esté en condiciones de tomar una decisión. Hay jugadas superclaras y no hay necesidad de ir al VAR. Si bien va a dar justicia a algún tipo de jugadas, a mí el tema de continuidad no lo termino de aceptar.