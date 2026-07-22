Por Marco Quilca León

Hay personas que cuentan los años. Jaime León Pallete prefiere contar los kilómetros. A los 84, cuando muchos creen haber llegado a la meta, él sigue acomodándose en los partidores para buscar la siguiente carrera. Esta semana conquistó su segundo título iberoamericano máster y volvió a subir al podio con la bandera peruana sobre los hombros. Sin embargo, al otro lado del teléfono, lejos de la euforia que suele acompañar a los campeones, respondió con la serenidad de quien entiende que las medallas son apenas una consecuencia.

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