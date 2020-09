El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla criticó a su compatriota James Rodríguez por su eventual traspaso al Everton, un club del que dice que “no pasa de la mitad de la tabla”, y manifestó que el hoy centrocampista del Real Madrid “hace todo al revés”.

El mercado europeo continúa su curso y James Rodríguez es protagonista. El volante colombiano está cerca de dejar el Real Madrid para fichar por el Evertón de la Premier League, algo que le ha valido algunas críticas, como la de Faustino Asprilla.

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla criticó la decisión de James Rodríguez de ir al Everton por considerar que se trata de un club que no es protagonista en el fútbol inglés.

Asprilla considera que el Everton es un club que “no pasa de la mitad de la tabla”, por lo que cree que James Rodríguez “hace todo al revés”.

La crítica de Asprilla apunta a que no solo dejará el Real Madrid, sino que tampoco pudo quedarse en el Bayern Munich hace una temporada. “Esas decisiones de James: No se quiso quedar en el Bayern que porque hacía mucho frío, se devuelve para el Real Madrid a chupar banca y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool”, afirmó el ‘Tino’ Asprilla a la emisora Blu Radio.

Asprilla hace referencia a las palabras de James Rodríguez cuando dejó el Bayern hace un año. Agradeció al club por haber recibido “un trato espectacular”, pero aseguró que los alemanes “son gente muy fría”.

“Vivir allá no es algo fácil, es algo duro porque es un frío con -20 grados, eso para mí era muy duro. Había días que me iba a las 9 al trabajo, prendía el carro y miraba la temperatura: -28 grados. Me preguntaba: ‘¿qué estoy haciendo aquí con este frío?’”, dijo el centrocampista.

Asprilla, que jugó en Europa en clubes como Parma y Newcastle sentenció que James Rodríguez “hace todo al revés”. Justamente el volante ya está en Liverpool para hacer oficial su traspaso. El Everton lo habría fichado para los próximos tres años.

