Desde Asunción, en sus viajes en los que busca seguir llenándose de conocimientos, Javier Arce tiene el corazón en Juliaca. Sabe que es partícipe de parte del éxito de Binacional este año -ganó el Apertura- y espera que el cuadro del sur logre el título, aunque sabe que Alianza será un rival más que complicado.

Deportivo Binacional se siente obligado a campeonar

¿Qué espera de esta final?

Que sea una gran final para demostrar que en el Perú se juega buen fútbol. Creo que sí va a ser una gran final.

¿Alianza llega mejor futbolísticamente?

Alianza viene bien, ha mejorado tremendamente en el cierre del torneo, pero tiene una contra, una situación de desgaste estresante de competencia que ha sido sometido ante Cristal. Eso trae inconvenientes.

Ventaja para Binacional, ¿entonces?

Quisiera que gane Binacional, por mi corazón, por mi pasado, por lo que luchamos, pero pronosticar un resultado es complicadísimo.

Además, hay que tener en cuenta decisiones como la localía. ¿Fue inteligente de parte de Binacional empezar en Juliaca?

No sé si es inteligente o no. Lo que sé es quien tiene que tomar la decisión es quien convive con los jugadores. El jugador también debe mostrar cierta aceptación porque la función nuestra es tener bien al jugador, que se sienta bien para rendir bien.

Se hizo fuerte Roberto Mosquera junto al plantel frente a la dirigencia

Si el técnico considera que Binacional tiene que ser local pues bienvenido, porque es el único que está inmerso en el convivir diario. Hay que tomar en cuenta lo que siente los jugadores, porque a veces se pretende manejar el fútbol desde una oficina y lastimosamente no es así. Hay que manejarlo día a día, hora a hora, en cada entrenamiento.

Y más en una situación como la que vivió Binacional con el fallecimiento de Juan Pablo Vergara

Nos estamos olvidando del lado humando. Quien me puede decir que no ha afectado ese desenlace fatal con lo de Juan Pablo. Eso se siente, porque vuelvo a ver el lado humano. Estoy seguro que los que pertenecemos al fútbol y los que estuvimos cerca a Binacional hemos sufrido. Quizás muchos de los chicos no quisieron subir a un auto. Hasta a mí me dio miedo, eso es inevitable.

¿Y el grupo tiene la fortalece para salir adelante pese a todo eso?

Este grupo ha sufrido la pérdida de un compañero y eso puede afectar. Quizás se hacen fuerte ante la adversidad y este es el momento de demostrarlo. Yo lo manejé, estuve con ellos, sé de qué están hechos. Sé de sus sueños, sus ilusiones. Sé porque luchamos tanto juntos. Soy una persona que puede decir que sí tienen la fortaleza mental y pueden mostrarla.

Alianza llega cansado, pero Bengoechea maneja diversas propuestas

Y lleva algo a través de la experiencia. Alianza juega la Copa Bicentenario y pierde 4-1 ante nosotros. Luego va por el Clausura y empata 0-0. Alianza ya supo cómo jugarle, supo sacar sus debilidades, supo fortalecerse. Este es un partido que se juega con la experiencia.

Lindo duelo entre Mosquera y Bengoechea

Seguro, seguro, pero son los once que están en la cancha quienes definen la situación.

Alianza sabe cómo batallar frente al manual de otros equipos. Lo demostró ante Cristal

Para mí el tema pasa por la eficacia. De qué vale mucha posesión y no eres eficaz. Para mí todo parte por manejar bien los espacios y tiempos. Manejar el talento del jugador para sacarle ventaja a eso.

¿Binacional se ha mantenido como Ud. lo tuvo?

Binacional ha mantenido su eficacia, tal cual el Apertura. Con posesión y tratando de generar siempre. Ha sabido mantener sus movimientos y la diferencia de goles, y eso es muy bueno.

¿Qué espera ver el domingo?

Ninguno de los dos se va a describir. Van a ser cautelosos porque un error te puede generar un mal resultado, que arruina tu año.

¿El 0-0 no molestaría?

El cero no sé si moleste, pero ganar siempre es el objetivo porque te garantiza paso y medio. Van a salir a jugarla, pero siendo muy equilibrados. Por querer ser atacante te descuidas y te hacen un gol. El fútbol es orden y desorden. El que mejor maneje ese va a tener más opciones de ganar.

Y hay jugadores para el desorden como Aldair Rodríguez y Kevin Quevedo

Quien sepa manejar ese equilibrio va a tener mejor opciones.

¿El plantel de Binacional es largo como para afrontar 180 minutos? Alianza sí tiene muchas variantes

Los presupuestos son distintos, hay limitaciones pero considero que se ha manejado con lo justo y está rindiendo con lo justo. Teníamos grupo reducido, pero cada uno cumplió su trabajo. Sin tener muchos para que queden relegados o tener muy pocos que te dificulten.