En Alianza Lima se vive una nueva normalidad con Mario Salas al mando. Muchas cosas están cambiando en el cuadro blanquiazul y una evidencia de ello es el método y la tecnología con la que trabaja el comando técnico del chileno. Un trabajo que no pasa desapercibido bajo los tres palos y, para ello, el nuevo preparador de porteros del club, Javier Rodríguez, valoró algunas virtudes de los guardametas íntimos.

“No estaría descubriendo nada al hablar de la trayectoria y capacidad que tiene Leao Butrón. Luego, Steven Rivadeneyra es un arquero que tiene muchas capacidades. He visto a Ítalo Espinoza, juega muy bien con los pies y me quedé muy sorprendido al ver algunos de sus partidos. Y mucha gente, que no tiene relación con Alianza, me dice que Franco Saravia puede llegar a ser el arquero del futuro”, sostuvo Rodríguez en la página oficial del conjunto victoriano.

Asimismo, el preparador de arqueros chileno, que forma parte del comando técnico de Salas desde el 2016, enfatizó en el trabajo diferenciado con el experimentado Leao Butrón, quien con 43 años se mantiene vigente en la portería de Alianza Lima.

“La edad no miente, te va cobrando todo. Cuando veo jugar a Leao siento que es brillante en tres aspectos de la parte táctica que son importantes para mí: el posicionamiento, el reposicionamiento y la ubicación. Tengo que tratar de mantenerlo y potenciarlo. Las lecturas que tiene Leao son muy buenas y eso es un factor muy importante para un portero”, consideró.

Sobre Steven Rivadeneyra dijo: “Conversando con Mario llegamos a la conclusión de que nos gustaba Rivadeneyra. Sin tener, en su momento, mayor análisis, encontramos a un arquero fuerte, ágil, con buen biotipo, buenas intervenciones y buena toma de decisiones, lo cual nos llamaba mucho la atención. Ahora coincidimos con él en Alianza y va a ser un desafío muy lindo poder trabajar con Steven. Él se ganó el derecho de llegar a un club grande”.

Asimismo, Javier Rodríguez habló sobre lo difícil y limitado que ha sido el trabajo de porteros en medio de la cuarentena por falta de espacio. Además, se refirió a los lentes oscuros que utilizan los guardametas íntimos ya en cancha.

“Dimos algunas sugerencias para el trabajo vía online, básicamente movimientos tácticos, y los jugadores lo hicieron muy bien. Sin embargo, ahora que hemos iniciado los entrenamientos en cancha, los porteros han encontrado algunos temas de tecnología, que van única y exclusivamente para la mejora de la capacidad de su cerebro. Queremos manifestar nuestra metodología en nuestros arqueros y que eso se traduzca en arqueros valientes, corajudos y que no tengan temor a equivocarse. Eso es lo que queremos”, señaló

Por último, el preparador se refirió a los objetivos que busca lograr en los porteros del cuadro blanquiazul, teniendo en cuenta que el estilo de Mario Salas en el campo de fútbol tiene como factor fundamental a un guardameta netamente ofensivo.

“Para nosotros, para lo ofensivo que es Mario Salas, el ataque comienza con el arquero. Es el iniciador, el líbero, una oferta de pase. Para nosotros cobra mucha validez esa posición. Si bien sabemos que su función principal es atajar, necesitamos que los porteros tengan otro tipo de herramientas, las cuales conseguiremos durante los trabajos. Con la calidad de arqueros que tenemos, eso no será complicado”, sentenció.

