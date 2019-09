Jean Ferrari: "Gerardo Pelusso me quiso llevar a Alianza Lima, pero le dije que no"

Jean Ferrari se retiró de las canchas hace ocho años, pero lo que ha vivido esta semana como gerente deportivo de Universitario ha sido tan trajinado como sus mejores años como volante crema. Antes de comenzar esta conversación en un café de Santa Beatriz, Ferrari sonríe porque afirma que la U ahora sí podrá jugar todos sus partidos en el Clausura con público. Su primer partido en esta etapa dirigencial dice que lo ha ganado.



-¿Fue muy complicado conseguir las garantías para poder jugar con público ante Binacional?



Al estar en este proceso de transición no es tan sencillo. Hay una administración saliente y una entrante que todavía son responsables de la realización de los eventos. Por eso necesitas ambas firmas para tramitar las garantías. En ese sentido, los procesos se hacen difíciles de entender para el público, porque la gente quiere que las cosas sean rápidas y digeribles. Todo lo que te estoy explicando es un tema legal, pero hicimos los papeleos a tiempo y por eso el partido se jugó con público.



-¿Por qué está demorando tanto esta transición?



La inscripción de Solución y Desarrollo como nuevos administradores en la Sunarp está en proceso y al final todo volverá a la calma. El jueves pasado se hizo la entrega oficial del cargo.



-¿Hubo buena comunicación con la administración saliente?



El diálogo ha sido fluido, por eso se elaboró un cronograma de entrega de gerencias. La semana pasada entró finanzas, también comunicaciones y después la parte deportiva. Con todo esto ya pude conocer desde cerca cómo ha trabajado la gestión anterior.



-¿Por qué te fuiste del IPD?



Porque apareció este reto donde en el medio está el club que me dio prácticamente todo en mi carrera profesional, tenía un condimento adicional. Cuando yo ingreso al IPD encuentro un área de recreación inexistente y pude transformarla. Allí me di cuenta que tenía la capacidad de transformar, lo mismo me pasó en la Vallejo. Y así fue como apareció este reto de la U y si le sumas la pasión que yo siento por el club, verás que todo encajaba en lo que yo sentía, en lo que yo me proyectaba. Para mí no fue complicado tomar la decisión, aunque mucha gente me decía que no.



-¿Quiénes te pidieron que no aceptes la propuesta de la U?



Familia, amigos, personas a los que respeto mucho profesionalmente. Pero mi pasión por la U hace que esto lo asuma como algo diferente. Además a mí me propusieron el cargo no solo una vez. Eso me motivó, los señores Leguía fueron insistentes conmigo. Y eso me hizo ver que estos administradores querían hacer un cambio radical para recuperar el club.



-¿Cuáles serían los principales cambios?



El tema en la U es estructural, esto no pasa por ir a traer jugadores o entrenadores al primer equipo. La U no solo es el equipo profesional, esto es integral. El equipo debe tener un soporte y estructura que haga funcionar esta maquinaria. Sino vamos a seguir arrastrando los problemas que tenemos desde que comenzó la crisis. Hemos campeonado solo tres veces en 20 años. ¿Cómo empieza un proceso en una institución deportiva? Desde la iniciación.



-¿Los menores están trabajando mal en la U?



La medida es que no has vendido un solo jugador que haya sido formado íntegramente en las canteras en los últimos veinte años. Con eso ya te das cuenta que el problema es estructural.



-¿Has pensado en contratar a alguien para las canteras?



Lo primero que quiero plantear es un mecanismo de trabajo con indicadores de gestión. Se tienen que implementar protocolos para ascensos de futbolistas, con criterios fijos como el estado físico, el psicológico, el técnico. ¿Cómo suben los futbolistas a la Reserva o al primer equipo. La U no tiene un área de captación de talentos. Hoy el scouting es el ABC del fútbol. Yo solo estoy trayendo a una persona que vea el planeamiento estratégico y otra que para el área de scouting. Son las únicas dos personas que me van a acompañar.



-¿Roberto Chale y José Carranza están en tus planes como se ha comentado?



No estoy en condición de informar si se quedan tantos o si vienen tantos. Todavía debo hacer un análisis para ver lo que encuentro en Universitario.Todas las personas que han vestido la camiseta de la U merecen respeto. Pero yo no puedo aventurarme a anunciar cosas que luego quizá no pueda cumplir. Para que una gestión funcione, lo que debe primar es el respeto. No trabajo con especulaciones, no voy a entrar en ese juego porque al final se arma una bola de nieve y puede terminar mal. Estoy tratando de ser precavido y pensar bien cada paso. La experiencia me está llevando a eso.

📺 Conferencia de prensa de nuestro DT Ángel Comizzo



▶️ Mira el video completo en nuestro canal de YouTube y suscríbete.https://t.co/4Mh5Ze37ji pic.twitter.com/NCw672dr9q — Universitario (@Universitario) September 15, 2019

-¿Convocarías a profesionales con historial en Alianza o Cristal?



Si hablamos de menores, yo prefiero trabajar con perfiles. Eso es crucial, eso te va a ayudar a respetar la identidad de la institución. Si al final haces un concurso y tienes a dos entrenadores que tienen el mismo perfil, el mismo objetivo y línea de trabajo, pero uno tiene un pasado en la U, otro en Alianza ¿a quién eliges? Evidentemente al de la U. En el caso que no exista ninguno que haya tenido relación con la U, ni como jugador ni como hincha, allí la evaluación debe ser más exhaustiva. Hay que buscar que las áreas se desarrollen.



-¿Cuánto ha cambiado Jean Ferrari desde aquel chico de 19 años que desafiaba a los hinchas de Alianza por televisión?



La esencia es la misma, yo soy muy pasional. Soy muy entregado a lo que hago. Quizá pude haber terminado mi carrera de ingeniería industrial, pero lo mío siempre ha sido el deporte. Yo soy gestor deportivo, soy técnico de profesión, estoy estudiando derecho porque quiero tener una base legal.



-¿Ahora te mides más en tus declaraciones?



Lo que debes medir es la potencia de tu mensaje. Eso lo entendí con el paso de los años. En esta posición ya sabes que tus declaraciones pueden generar sentimientos, pueden informar, pueden jugarte en contra. Ya no soy el futbolista que daba una opinión en caliente post partido, que hincaba al rival. Eso era parte del show. Como entrenador aprendí a regular más y desde la parte dirigencial el enfoque es diferente. Ya te conviertes en alguien que debería enseñar y que encamine alguna ruta a seguir.



-¿Por qué algunos hinchas de la U celebran más la victoria ante Alianza en 1995 antes que la obtención de un título?



En ese año, la U estaba en una etapa de transición deportiva. Llegamos muchos futbolistas jóvenes y estaba fresco el campeonato de 1993, con ese equipo histórico y de ensueño para los hinchas de la U. El año 94 fue muy malo, y ese 95 fue un año de muchos cambios. Se habían ido muchos jugadores. El condimento especial era el retorno de Markarián y allí es donde él ratifica su chapa de 'Mago', porque convierte a ese equipo de muchos jóvenes en un club clasificado a la Copa Libertadores. Además, todos los Clásicos de ese año los habíamos perdido, incluso algunos partidos con burla, como el 6-3 en Matute, donde Hinostroza se sienta encima de la pelota, etc. Y le terminamos ganando habiéndoles alcanzado en puntaje en las últimas fechas. Ese partido se jugó después de Navidad. Recuerdo que concentramos el 25 de diciembre. Fue un partido emotivo y especial por todo eso. Fue histórico y eso que he pasado momentos muy intensos, he celebrado muchos títulos en los años noventa. Pero lo del 95 es especial.



-¿Es verdad que te llamaron para jugar en Alianza Lima?



Sí, me llamaron en la época de Gerardo Pelusso, un profesional al que siempre he admirado y respetado. Él me quiso llevar a Alianza y yo le dije que no. El profesor me citó en su departamento y hasta tuve una anécdota. Recuerdo que me estacioné en la parte baja del edificio donde el profesor vivía, en Miraflores. La reunión fue larga y él trataba de convencerme y cuando bajo me habían robado mis espejos. Lo llamé al 'profe' y le dije "¿ahora quién paga mis espejos?". La comunicación fue muy buena y al final él entendió esto que te digo del tema de los perfiles profesionales. Yo fui formado con una sola idea: de que Alianza siempre iba a ser el rival y que era el equipo al que había ganarle siempre. Si aceptaba, hubiera ido contra mis principios. Yo siempre digo que a Alianza Lima yo le tengo respeto, pero no hay posibilidad que algún día vaya a trabajar allá, más allá de que hoy están trabajando bien. Da gusto ver que salen a flote.

Jean Ferrari en sus primeros años como futbolista en la Academia Cantolao. A su lado está el ex presidente de Alianza Lima, Alberto Espantoso.

-¿Con Cristal fue más sencillo?



Para mí Cristal no es el rival con quien tenía que pelearme. Cristal siempre ha sido como la envidia del resto de equipos por lo bien que siempre han trabajado. Siempre se le ha etiquetado así. Cuando me contrataron lo asumí con una oportunidad. Yo no podía ir a la U porque allí estaba Alfredo González. Y allí me di cuenta que Cristal es un club que tiene una organización correcta. Es una institución modelo.



-¿Quedaste resentido con tu abrupta salida del club después de una goleada con Alianza?



Yo con el tiempo he ido entendiendo las cosas que pasan por detrás del fútbol y al final te das cuenta que los intereses personales a veces están por encima de una institución. Cuando pasa eso, siempre repercute. Esa vez aprendí que los futbolistas a veces solo somos una pieza de recambio.



-¿Quiénes les informan la noticia de sus salidas?



Fue la directiva. Nos sentaron a los cinco jugadores y nos anunciaron que ya no iban a contar con nosotros.



-¿Es cierto que hubo una fuerte discusión con Paulo Autuori en el camerino?



No hubo ninguna discusión. Ni altercado en el camerino, nunca nos dio la cara. Es más, yo cuando jugaba en el Boys y me pongo a estudiar para técnico, Autuori era el entrenador de la selección. Entonces una de las prácticas de campo que nos tocaba hacer era ver entrenamientos de la selección peruana. En ese curso estaba también Miguel Miranda, que también fue despedido en esa lista del 2002. De pronto, Autuori se acerca al grupo y comienza a saludar dando la mano. Y cuando llega a mí, no le di mano, Paulo me mira y yo le digo "eres sinvergüenza ¿todavía quieres darme la mano".



-¿Con Markarián si tuviste una mejor relación?



A Markarián lo quiero mucho, es el entrenador con quien entendí el fútbol, el juego, todo lo táctico. Él me hizo entenderlo todo, si no hubiera tenido a Markarián en el 95, no habría terminado siendo el jugador que fui.



-¿Por qué Markarián no pudo llevarnos a un Mundial?



Es muy subjetivo eso. Para mí él desvió su atención. Cuando ya había agarrado la mano al tema deportivo, me parece que se enfoca más en lo social, en lo político. Y eso es algo que el profesor Gareca no ha explorado. Markarián hablaba de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, No pudo desmarcarse de eso. Pero repito, eso es lo que yo creo. No fue un tema de capacidad. Markarián es uno de los mejores entrenadores que hay.



-Tú has trabajado muchas veces con Franco Navarro. ¿Sientes que no está valorado como técnico en el Perú?



Lo que pasa es que nuestra cultura deportiva nos hace pensar que los mejores profesionales están afuera. Allí empieza esta distorsión donde no nos respetamos como peruanos. Eso falta incentivar, valorar más lo nuestro. Franco es un entrenador que ha demostrado en innumerables veces su capacidad. El tema de la valoración no solo es con él, también con Juan Reynoso, con Chemo del Solar, con el 'Chino' Rivera. Ya todos han demostrado y a veces no están en el radar para dirigir algunos equipos o la misma selección. Aunque en el tema de la selección, mi opinión es que Ricardo Gareca debe quedarse en el Perú hasta que se retire como técnico.

-¿Es cierto que hay socios que quieren ayudar a pagar las deudas de la U?



No he tenido conocimiento de eso. Nadie se me ha acercado. Yo creo que esta gestión es abierta. Estamos dispuestos a escuchar a todos, la U es de su gente. No es de una empresa, ni de una persona.



-¿Ya te reuniste con Ángel Comizzo?



Todavía no me he juntado con él. Solo me he reunido con el gerente deportivo saliente. Eso se va a dar, es cuestión de días.



-¿Ya no hay resentimientos por lo que pasó en Vallejo?



Lo que pasa es que este es un tema profesional. Ángel es un entrenador que ha calzado perfecto en la U. En ese sentido, siempre voy a decir que la institución está por delante de cualquier sentimiento u opinión particular.



-¿Juan Manuel Vargas podría volver a la U?



Vuelvo al tema del respeto. Juan Manuel merece un respeto porque ha sido parte de la institución. Es imposible que hoy declare sobre si alguien viene o si alguien se va. Para esas cosas, primero tengo que hablar con el entrenador. No voy a especular sobre algo que no hay, que no existe.