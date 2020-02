“Le digo ‘llovizna’ porque fastidia pero no ‘moja’”. Una broma de un dirigente de Alianza sobre Jefferson Farfán. La ‘Foquita’ empezó así en el fútbol nacional, un tanto negado frente al arco. Distinta realidad le tocó vivir en la selección peruana, en la cual un día como hoy debutó hace 17 años, y festejando un tanto.

Su debut ante Haití. (Foto: Archivo El Comercio)

El gol y Jefferson empezaron su relación apenas en la primera cita en la selección adulta. Ya eran conocidos desde las divisiones menores, donde la ‘Foquita’ destacó en las categorías Sub 17, Sub 20 y Sub 23. En el 2001 ya había debutado en Primera con Alianza. Sin embargo, en aquel verano del 2003 se concretó su primera convocatoria a la mayor. Luego de disputar el Sudamericano Sub 20 con ‘Chalaca’ Gonzales, Paulo Autuori lo colocó en la lista de jóvenes con los que empezaría su proceso de Eliminatorias con miras a Alemania 2006 con un amistoso ante Haití en Matute.

Entre los 26 convocados anunciados el 1 de febrero por el técnico brasileño figuraban el portero Erick Delgado, los defensores Jorge Araujo, Alberto Rodríguez, Miguel Villalta y Paolo de la Haza. El volante Juan Cominges y los delanteros Johan Sotil y Jefferson Farfán, que militaba en Alianza Lima. Estos jugadores eran la base para lo que sería el Preolímpico del 2004.

Los números de Farfán en la selección. (Fuente: Zona Deportiva / Ilustración: El Comercio)

Sin embargo, el nombre de Jefferson Farfán estuvo ligado a eventos extradeportivos antes de ese llamado. La Comisión Alemania 2006 evaluó desconvocarlo debido a que en ese verano Farfán fue ampayado cerca de la medianoche en la plaza Manco Cápac. Ya Marko Ciurlizza había sido separado de la Bicolor por conducir en estado de ebriedad y se comentaba que Jefferson correría igual suerte; sin embargo, no se pudo probar si el atacante estuvo tomando licor, por lo que siguió su camino hacia su debut.

Ese partido ante Haití en Matute. (Foto: Archivo El Comercio)

—Llama la atención—

Jefferson debutó en casa. Lo único nuevo para él era la camiseta y el número que usó: el ‘7’. El domingo 23 de febrero, a las 3:30 p.m. salía del vestuario de Matute por primera vez con la blanquirroja, así como Guillermo Salas, Aldo Olcese, Jorge Araujo, Johan Sotil y Miguel Mosto, que ingresaron. Autuori solo había convocado a jugadores del fútbol local.

3-0 ganaba Perú apenas al minuto 25 de juego, pero Farfán tuvo que esperar recién hasta el 84’ para decir presente. Un pelotazo largo de Soto que Jefferson aprovechó a pura potencia para definir ante la salida del portero Clamart. Antes, había provocado un penal para que José Soto abriera el marcador en el minuto 14 en arco sur. “El atacante aliancista fue el más incisivo de los delanteros que alternaron ayer. Se movió por todo el frente, generó el penal que luego convertiría Pepe Soto y anotó un gol de muy buena factura. Cuando fue cambiado, recibió un merecido coro de aplausos”, escribió El Comercio sobre su debut.

Diecisiete años han pasado y muchos hitos en esa carrera, desde sus golazos como ante Uruguay en el Centenario hasta su sanción por el Caso Golf Los Inkas, que lo privó de las Eliminatorias para Sudáfrica por decisión de Chemo del Solar. También fue sancionado por Sergio Markarián por el caso del Casino Veneton en Panamá en el 2010, pero regresó al año siguiente para las Eliminatorias rumbo a Brasil. Sin duda el mejor momento fue la noche del 15 de noviembre del 2017 en el Estadio Nacional cuando, con un derechazo, marcó ante Nueva Zelanda el gol que abrió la puerta del Mundial luego de 36 años.

—Presencia brillante—

Desde aquel amistoso ante Haití, Jefferson se ha hecho presente en 95 partidos, 55 de ellos oficiales. Se destacan esos dos encuentros que disputó en el Mundial Rusia 2018 ante Dinamarca y Francia. Una lesión lo sacó del duelo ante Australia. Con la Bicolor ha marcado 26 goles, 18 en los duelos oficiales.

Una lesión lo apartó de la Blanquirroja tras la Copa América, pero su presencia en las convocatorias de Ricardo Gareca es continua. Cuando le toque decir presente, quizá no en marzo, Jefferson se sumará a la lista de jugadores con más Eliminatorias en la selección nacional. Ha disputado 4 (Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia) y puede alcanzar el registro al que llegaron Héctor Chumpitaz, Roberto Palacios, Flavio Maestri, Claudio Pizarro y Leao Butrón.

Futbolista Eliminatorias Procesos Héctor Chumpitaz 5 1966, 1970, 1974, 1978 y 1982 Roberto Palacios 5 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010 Flavio Maestri 5 1994, 1998, 2002, 2006 y 2010 Claudio Pizarro 5 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 Leao Butrón 5 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018 Fuente: Eduardo Combe

Si de Eliminatorias se trata, Jefferson es el máximo goleador peruano en este torneo que clasifica a los mundiales. Debutó con gol ante Paraguay en el 2003, desde ahí ha sumado 16 tantos. Paolo Guerrero lo sigue con 11, también en cuatro Eliminatorias.

Esos 16 tantos lo mantienen entre los tops de goleadores históricos en las Eliminatorias sudamericanas. El uruguayo Luis Suárez comanda la tabla con 22 anotaciones, seguido por Lionel Messi con 21. Los retirados Hernán Crespo (19), Marcelo Salas (18) e Iván Zamorano (17) son los que superan a Farfán, que de anotar cuatro goles en el camino hacia Qatar 2022 puede pasar a ser el tercero.

