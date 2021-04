El fútbol profesional es una de las pocas actividades que han sido permitidas y es deber de todos sus protagonistas cuidarlo. Sin embargo, se ha generado una serie de críticas por casos de futbolistas que no han cumplido a cabalidad los protocolos establecidos. El último miércoles se conoció la sanción de dos fechas para Jefferson Farfán, al ser visto en un restaurante con gente ajena a su entorno y sin el uso de mascarillas.

Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) nos comentan que los futbolistas deben cumplir los protocolos de la Liga 1 durante los entrenamientos y la competencia. A ello deben sumar lo que se establece por parte del Gobierno en el estado de emergencia con las restricciones de distanciamiento social y el uso de mascarillas y protectores faciales en las actividades que decidan realizar.

Contrariamente a lo que se cree, los jugadores no están sometidos a una burbuja que los encierre ya sea con sus clubes o en sus domicilios -esto solo se da en los viajes al extranjero para jugar torneos internacionales-. Ellos pueden acudir a los lugares que deseen, siempre y cuando respeten y cumplan los protocolos de bioseguridad.

Jefferson Farfán sancionado con dos fechas por incumplir protocolos

Las sanciones llegan por no tener en cuenta eso último. “Jefferson incumple las normas de distanciamiento social. Sale en las imágenes sin tapabocas con personas lejanas a su entorno y en un lugar cerrado. Eso es violación al reglamento y eso ha considerado la Comisión de Disciplina”, nos dice Jhonny Baldovino, asesor legal de la agremiación.

Eso mismo refiere la resolución de la sanción al atacante de Alianza Lima. “La Comisión Médica señala que el futbolista incumplió las mediadas de bioseguridad exponiéndose ante personas no controladas, sin usar tapabocas y sin guardar la distancia social obligatoria”.

Cómo se sabe, los futbolistas deben presentar una lista de las personas de su entorno con las que tienen contacto para que estas también sean sometidas a test para detectar el COVID-19 periódicamente. Tal como el mismo Jefferson aceptó en un video donde explica lo que sucedió, las personas con las que se tomó la foto no eran de su círculo, lo que para la Comisión Médica calificó como una reunión, algo no permitido por las disposiciones gubernamentales.

Resolución sobre la sanción a Jefferson Farfán

¿Apelable?

El atacante íntimo apenas ha jugado 96 minutos en tres partidos de la Liga 1. Con la sanción se perderá los duelos ante Sporting Cristal y Binacional. Cuando el comando técnico lo estaba llevan de a pocos para que llegue bien para el duelo ante los celestes, su irresponsabilidad lo saca de este importante partido.

Se especuló que Alianza Lima apelaría la pena, pero esto no sería posible. Según nos explica el mismo Baldovino, estas no aplican ante penas por menos de tres partidos o por tiempo igual o inferior a dos meses.

Sin embargo, Tito Ordoñez, delegado del cuadro blanquiazul, contó en “Full Deporte” que presentarán un reclamo por el tema, ya que consideran que la Comisión Disciplinaria no tiene equidad en sus decisiones y no existe la claridad para saber cuáles son las penas que se van a recibir cuando se rompen los protocolos.

“Se está objetando la situación. ¿Dónde está la base legal? Estas sanciones tienen que estar claramente tipificadas y el proceso debe ser claro”, aseguró Ordoñez en el mencionado programa. Para los íntimos, no existe equidad en las penas.

Caso Corzo

Si bien los protocolos de la Liga 1 no son públicos, pudimos conocer que no existe en el reglamento un catálogo de sanciones. Estas se toman de acuerdo a lo que considera la Comisión de Disciplina. Este año han sido sancionados tres jugadores con dos fechas: Farfán, Víctor Salas (Cantolao) y Kevin Quevedo (Melgar), y solo uno con una jornada: Aldo Corzo (‘U’). Además, se estarían evaluando un par de casos más.

Como se recuerda, Quevedo fue sancionado por acudir a una fiesta antes del inicio de la Liga 1. Salas celebró su cumpleaños con sus amigos, mientras que lo de Corzo fue por ser visto con una mujer que no formaba parte de su entorno.

Esto es lo que se piensa reclamar en Alianza Lima, que se tome una pena similar para hechos que no son parecidos por la gravedad del incumplimiento de los protocolos. “Consideramos que no ha habido equidad en sanciones varias. No todas las sancione son iguales, hay que aplicar el criterio”, aseguró Tito Ordoñez.

Sin embargo, el tema que más ha generado controversia, sobre todo entre los hinchas de Alianza y Universitario, es por qué a Aldo Corzo, jugador de Universitario, solo se sancionó con una fecha y a los demás con dos.

El caso del defensor crema pasó tras la primera fecha del certamen, el 19 de marzo. El jugador quedó libre tras el partido entre Universitario y Cantolao y en su vehículo llevó a Carvallo a su domicilio y luego recogió a una señorita con la cual se dirigió a su domicilio.

Aldo Corzo fue ampayado por Magaly Tv. La firme.

La falta que competió Corzo fue compartir espacios con su acompañante sin que esta esté en la lista de controlados, o su lista de entorno. Él en todo momento usó mascarilla, como relata, y no acudió a reunión social con otras personas.

Además, el defensor habría presentado en su descargo una prueba molecular negativa que su acompañante se realizó antes de su encuentro, lo que da cuenta que si bien no fue diligente al no incluirla en su lista de entorno, guardaba ciertos cuidados respecto a un posible contagio.

El fútbol está siendo vigilado y es responsabilidad de los futbolistas y los hinchas defenderlo y cuidarlo.

