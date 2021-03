Hoy puede ser el día en el que Jefferson Farfán reafirme el cariño por Alianza Lima. Tras 17 años se vestirá de blanquiazul nuevamente en la que será la presentación más esperada por el hincha. El atacante volverá a poner su firma para ayudar al club, tal como ya lo hizo hace casi dos décadas.

El cariño de Jefferson hacia Alianza nunca ha estado en duda, e incluso hay pasajes en los que lo ha demostrado, como el que se va a contar a continuación. Es una historia de la que los protagonistas decidieron guardarla en secreto, pero Deporte Total la dio a conocer en el 2014 y hoy detallamos de cómo un joven Farfán decidió volver a firmar sus contratos con el cuadro íntimo sin que su representante se entere.

La pérdida del contrato

Las buenas actuaciones de la selección Sub 17 que dirigía ‘Chalaca’ Gonzales hizo que se entreguen premios a los futbolistas que integraban el equipo tras ganar los Bolivarianos en Ecuador (Cuenca). En ese equipo jugaban Jefferson Farfán, Wilmer Aguirre y Paolo Guerrero, de Alianza Lima. Para esto, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se empezó a revisar los contratos de los mismos para evaluar qué cantidad se les podía dar.

En esta búsqueda se dio con que no estaba registrado el contrato de Jefferson. De inmediato la FPF se lo comunicó a Alianza. Los dirigentes íntimos de ese entonces revisaron todas las gavetas de sus oficinas de Matute y no dieron con el mencionado documento. Es decir, Farfán jugaba en Alianza prácticamente como futbolista libre. Si decía marcharse, nada se lo impedía.

Era 2002 y Jefferson ya estaba con el primer equipo y tenía a un representante. Por eso, el hecho de que el contrato se haya perdido preocupó en La Victoria. Alfonso de Souza Ferreyra, presidente en ese momento, y su directivo Carlos Carpio, designaron a Carlos Franco, presidente de la Comisión de Fútbol, como el encargado de hablar con Jefferson para que vuelva a firmar todos los contratos.

Dentro de todos los recelos que genera la relación directivo-jugador y el daño que le pueden hacer a muchos clubes. Esta vez la relación fue totalmente distinta. Carlos Franco tuvo que acercarse más al delantero, con quien tenía buena relación, porque necesitaba generar la máxima confianza para tener el momento de explicarle lo sucedido.

El trato

En la reunión con el jugador, se le explicó a Jefferson del problema y se sabía que tenía tres opciones: que le avise a su representante para definir qué iban a hacer, que le cuente a su madre para tomar una decisión conjunta o la de firmar y dejar todo como si nada hubiera pasado.

Hoy, casi 20 años después, se sabe que Jefferson Farfán le dedicó emotivas palabras para el club y decidió firmar. “Créame que no me voy a pasar de vivo. ¿Dónde tengo qué firmar?”, le dijo Jeffry al dirigente, con la condición de que de ese trato no se iba a enterar nadie más que los involucrados.

Fueron cinco contratos los que firmó. Estos fueron guardados con celoso cuidado y a los meses inscritos en la Federación. En Alianza no querían imaginar lo que hubiera pasado si el atacante no aceptaba firmar o si otro club se enteraba de que estaba libre.

Luego, llegó el llamado del PSV en el 2004 y con todos los papeles en regla, Farfán marchó a la conquista de Europa en un traspaso que significó un millón y medio de euros.

Ahora Farfán vuelve a poner la firma para ayudar al equipo victoriano. Si bien no habrá taquillas por la pandemia, la marca Jefferson asociada a club generará mucho en marketing y así, todo Alianza celebra.

