Jefferson Farfán aún quiere recuperar el ritmo para lo que podría ser su “último baile”. El delantero de Alianza Lima no quiere que le apaguen la música tan temprano. A sus 36 años, y a pesar de una recaída en su lesión en la rodilla izquierda, el ’10′ de la selección peruana se resiste a decir adiós. Lo comunicó en sus redes sociales para desmentir cualquier retiro y ahora lo tendrá que planificar en lo que será un proceso de recuperación decisivo. Fuentes del club Alianza Lima nos confirmaron que aún no se definen los próximos pasos a seguir. Por ahora, Jefferson seguirá en Lima y recibirá seguimiento del cuerpo médico aliancista. Eso sí, desde España habló el último médico que lo trató -Ramón Cugat- y proyectó que esta rehabilitación podría demorar hasta diez meses.

“Aquí siempre será bienvenido, pero no hemos tenido más comunicación con él desde la semana pasada”, nos explica Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. Si bien, la ‘Foquita’ ha elegido muchas veces a la Videna como un recinto ideal para rehabilitarse hoy aún no ha programado visitas al recinto de San Luis. ¿El motivo? Farfán quiere culminar todas las evaluaciones posibles para descartar o confirmar que tendrá que recibir otra intervención quirúrgica en la rodilla izquierda.

Además, hoy tampoco está en la selección peruana Adrián Vaccarini, el preparador físico “favorito” de Jefferson Farfán y que fue decisivo en su última recuperación antes de volver a Alianza Lima. Incluso, cuentan fuentes de la selección peruana, Jefferson muchas veces ha esperado hasta que Vaccarini vuelva de vacaciones para recién ponerse a hacer trabajos de rehabilitación con él en la Videna. Vaccarini aceptó una oferta del club Fortaleza y dejó la blanquirroja después de seis años.

El doctor español Ramón Cugat, quien fue el último en recuperar a Farfán, dialogó con Radio Exitosa y reveló algunos detalles de la lesión del delantero peruano. “Ya me enviaron la resonancia. Es un desprendimiento de cartílago más pequeño que el anterior, pero es la misma área que tenía lesionada”. Su proyección es una recuperación de diez meses. “Díganle a Jefferson que no se preocupe. Le queda cuerda para rato. Ánimos. Es un chico muy fuerte mentalmente y con una masa muscular de buena calidad”, explicó el especialista.

Su mejor amigo y compadre, Paolo Guerrero, fue uno de los primeros en apoyar al hombre del gol mundialista ante Nueva Zelanda. Jefferson Farfán ha decidido seguir vigente en el fútbol y buscará todas las vías para mantenerse en el alto rendimiento. Quiere despedirse en una cancha y con fecha aún indefinida. Desde Alianza Lima pudimos contactar fuentes, que nos pidieron no revelar identidad, sin embargo nos informaron que no hay, por ahora, ninguna posibilidad de resolver el contrato con Farfán, tal como se había especulado en los próximos días.

La vida sin Jefferson (en la selección)

“Tenemos como respaldo la pausa que tendrá el fútbol ahora que ha finalizado la Fase 1 del torneo local. Podemos darnos el tiempo y espacio para saber cuáles son los pasos a seguir”, nos dijo una autoridad del cuadro victoriano. En Alianza Lima también han decidido esperar sin presiones al goleador que acaba de volver. El asunto donde la situación es más delicada y urgente es en la selección peruana.

Ricardo Gareca, y su comando técnico, son totalmente conscientes que ya no podrán contar con Jefferson Farfán por los menos hasta dentro de cuatro o cinco meses. El ’10′ se reunió la semana pasada con el ‘Tigre’ y su equipo de trabajo. En resumen, le pidieron que tenga paciencia y que se concentre en ponerse a punto físicamente. Sin embargo, la blanquirroja tiene urgencias con solo un punto sumado en estas Eliminatorias mundialistas. Así como Gareca planificó una selección sin Guerrero (en sus tiempos de suspensión por dopaje), ahora tendrá que hacer lo mismo ante lo incertidumbre sobre el tiempo de para que volverá a tener Farfán.

Y en caso se recupere en el mediano plazo, lo que tocará primero en Alianza Lima es establecer una estrategia para cuidar a su estrella mayor. “Me sorprende que Farfán esté jugando con todo lo que le han hecho en la rodilla”, le respondió a este Diario el doctor Julio Grados, ex médico de la selección peruana. Grados, además, aseveró que Jefferson debería jugar solo unos minutos y no ser recargado con tanta actividad en esta etapa de su carrera.

Recordemos que la recaída de Farfán aconteció después de haber jugado dos partidos completos contra Alianza Atlético y Sport Boys. Su presencia en cada once titular no solo tiene que ver con la necesidad de hacerle un homenaje permanente por la brillante carrera que ha tenido, sino es una lógica necesidad del técnico íntimo, Carlos Bustos, a quien le ha costado armar un once base para recuperar su estatus de candidato en la Liga 1. En un equipo joven, diseñado inicialmente para ganar la Liga 2, suena a darse un lujo que Farfán o Hernán Barcos estén en la banco.

“No me daré por vencido”, escribió Farfán en sus redes sociales. Esto lo asegura al margen de cualquier diagnóstico. Su promesa es que, a pesar que deba esperar diez meses, la meta sigue siendo volver.

