Alianza Lima tiene a dos hombres gol en su frente de ataque y pese a que ha marcado cinco goles en cuatro partidos, es un cuadro al que le está costando llegar al gol, y ante Cristal tiene que mejorar eso para no sufrir cómo lo viene haciendo de cara al resultado.

Ya quedó claro que la presencia de Jefferson Farfán y Hernán Barcos les da el peso necesario a los íntimos en el frente de ataque y ambos deberían arrancar el domingo ante Sporting Cristal, aunque está pendiente lo que resuelva el Comité de Disciplina de la FPF por el rompimiento del protocolo de la ‘Foquita’. Los dos han jugado juntos 86 minutos en tres partidos (33 ante Muni, otros 33 ante Huancayo y 20 contra Vallejo).

En cuatro partidos, Alianza solo ha conseguido una victoria y si bien no ha perdido -empate 2-2 ante Cusco y Vallejo y sin goles ante Huancayo-, le está costando generar ocasiones cuando no están Barcos o Farfán. Según la estadística de Opta, Alianza ha rematado 26 veces, pero solo 9 de ellas al arco. De los 26 disparos 6 han sido de Jefferson y 4 de Barcos . Entre ellos se coloca Gonzales Zela con 5 remates.

Es decir, a Alianza le hace falta sumar hombres en ataque para generar más variantes al momento de definir a gol. Le pasó ante Vallejo en la jugada en la que Valenzuela no se atrevió a definir y prefirió ceder a Farfán, que ya no logró conectar bien. El otro que ve arco es Míguez, por su característica de pegarle desde fuera del área.

“No me la esperaba. Pensé que mi compañero iba a definir. Cuando la saca atrás, ya yo estaba desestabilizado”, explicó Jefferson sobre esa jugada en particular. Sin embargo, el 10 espera aumentar su cifra goleadora y Cristal es el reto. “Tranquilos, que ya va a llegar. Por las puras no son 200 goles en mi carrera”, decía en una transmisión en vivo en sus redes sociales.

Futbolista Remates Al arco Goles J. Farfán 6 1 1 H. Barcos 4 2 2 R. Lagos 2 2 1 J. Ballón 2 1 0 P. Míguez 2 1 0 S. Gonzales-Zela 5 0 0

La dupla Barcos Farfán es la que mejor se ha entendido en Alianza. Si bien muchos hinchas quieren volver a ver a la ‘Foquita’ con el ‘Zorrito’ nuevamente juntos, aún no les ha tocado compartir minutos. Ante Huancayo y Vallejo, Jefferson entró por Wilmer Aguirre, justamente.

Pero ya quedó claro cómo se complementan Farfán con Barcos. Ambos han ingresado juntos ante Municipal y Huancayo (minuto 57) y jugaron 20 minutos juntos ante Vallejo, donde el 9 fue titular hasta el minuto 80. Jefferson entró a los 60.

Ante Muni, 4 de los ocho pases de Barcos fueron para Jefferson. La búsqueda del 10 era el objetivo. En ese partido, Farfán buscó más elaborar por eso sus conexiones fueron más con Ballón y Valenzuela.

Ante Huancayo, sí el vínculo fue total debido a que Alianza jugó más al contragolpe en los últimos minutos. De los 10 pases de Barcos, 4 fueron a Jefferson , dejando mano a mano ante el arquero en uno de ellos. Mientras que, de los seis de Farfán, la mitad fueron para el 9. Empezaba a consolidarse la sociedad.

Si vemos el mapa de calor del último partido donde jugaron 20 minutos juntos, la presencia de uno complementa al otro, sin necesariamente tener que jugar el uno con el otro. Ante Vallejo no hubo pases entre ellos, pero el ataque íntimo se sostuvo en su juego. Con Barcos aguantando fuera del área y ganando los balones aéreos. Con el ingreso de Jefferson, este buscó estar más en el área y Barcos se inclinó hacia la izquierda.

Farfán ante Vallejo (Fuente: Opta)

Barcos frente a Vallejo (Fuente: Opta)

Hay un factor que hace que Jefferson y Hernán destaquen por encima del resto. Entre los atacantes, son los que más duelos ganan. Jefferson tiene un 52% de duelos ganados (12 de 23) según Opta y alcanza un 70% de efectividad en duelos al ras de campo según Sofascore, mientras que Barcos tiene un 55% de duelos aéreos ganados (5 de 9) según Opta.

De los que han venido jugando, solo Miguel Cornejo supera esas cifras con un 57% de efectividad en duelos (19 de 33), pero el joven volante quedó fuera del plantel por una grave lesión por la que fue operado. De los otros, Wilmer Aguirre solo ganó 5 de 13 duelos (38&), Gonzales Zela 11 de 26 (42%) del total y 8 de 18 en duelos aéreos (44%). Arley Rodríguez recién debutó ante Vallejo y ganó 8 de 13 duelos (61%), presentación que lo puede mantener en el equipo, ya que también dio una asistencia para el gol de Lagos.

Jugador Duelos totales / Ganados - % Duelos aéreos / ganados - % Jefferson Farfán 23 / 12 - 52.1% 13 / 5 - 38.4% Hernán Barcos 23 / 10 - 43.4% 9 / 6 - 66.6% Gonzales Zela 26 / 11 - 42.3% 18 / 8 - 44.4% Wilmer Aguirre 13 / 5 - 38.4% 7 / 3 - 42.8% Arley Rodríguez 13 / 8 - 61% 8 / 6 - 75% José Manzaneda 11 / 5 - 45.4% 1 / 0 Miguel Cornejo 33 / 19 - 57.5% 2 / 2 - 100%





DE TEMER

Con solo 9 remates al arco, Alianza es penúltimo en generar ocasiones de gol. En promedio genera 1.8 ocasiones clara de gol y desperdicia 1 por partido, según el portal Sofascore. Se ha visto a un equipo que es cauto, conservador con el balón hasta que encuentra alguna jugada clara. Con solo 5 goles en cuatro partidos, Alianza es el décimo equipo en el ránking goleador del torneo, que lidera Sporting Cristal con doce tantos, aunque los íntimos tienen un partido menos.

Cristal también es el equipo que más remates tiene, con 81 en total, 29de ellos al arco. En ese sentido, Alianza también tiene una preocupación por mejorar: su portería. Rivadeneyra no está generando la seguridad que todo portero debe transmitir a sus compañeros – cometió un penal ante Muni que no se sancionó y algo más pudo hacer en el tiro libre de Millán que terminó en el 2-2 de Vallejo-.

Sin embargo, ha ganado seguridad con la dupla de Jefferson Portales y Lacerda. Si algo se criticó en los dos primeros partidos del cuadro íntimo fue que mucho jugaban con el portero cuando Rivadeneyra no es bueno en el juego de pies. Pues, en los tres partidos que ha tenido presencia Portales ha dado un total de 57 pases, ninguno hacia atrás de su posición. Es decir, ha elegido no jugar con el arquero para no comprometerlo. Lacerda por su parte, solo tocó hacia atrás en 8 ocasiones de los 175 pases que ha entregado.

Esta semana será de mucho trabajo para Alianza. Farfán tendrá que recuperar el tiempo perdido de los días que no entrenó con sus compañeros y esperar la posible sanción de parte de la FPF. Cristal llegará cansado al fin de semana, pero pese a ello será el gran rival para medir las reales condiciones del cuadro íntimo.

