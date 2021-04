“Jefferson Farfán sufre lesión que podría acelerar su retiro”. Así de fuerte y drástica eran las informaciones en el 2015. Pasaban los meses y las noticias de la recuperación de una lesión que arrastraba desde el 2014 no eran alentadoras. Pero si algo aprendió la ‘Foquita’ es a levantarse de la mejor forma.

Las lesiones han hecho que Farfán no llegué a estar entre los tops del mundo del fútbol. Lo sabe él, lo ha dicho Claudio Pizarro en una reciente entrevista. Las paras lo han privado de estar muchos meses en los campos, pero jamás le robaron el talento.

Este martes, el atacante puede volver a jugar luego de seis meses. El ’10′ tendrá minutos en el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Municipal (3:30 p.m.) en su retorno al fútbol peruano. Fue en octubre del año pasado la última vez que lo vimos en acción con la camiseta peruana enfrentando a Paraguay y Brasil. Una operación a la rodilla izquierda, terapia y entrenamientos lo han puesto a punto para volver a los campos, como ya lo ha hecho antes cuando ha estado parado demasiado tiempo.

SU PRIMERA GRAN CAÍDA

Los problemas en las rodillas han sido el gran problema de Jefferson. Ya desde el 2011 que se han presentado esas lesiones en ambas piernas. Ese año tuvo dos periodos de dos meses parado por dolencias a sus rodillas. Jugaba en el Schalke y destacaba a nivel europeo.

Sin embargo, fue en el 2014 cuando el Perú temió por el futuro de Jefferson. A inicios de año no tuvo mucha continuidad en el cuadro alemán por un problema con los cartílagos en su rodilla derecha, como informó Bild en ese momento. Esa temporada (2013-2014) apenas jugó 23 partidos cuando su promedio era por encima de los 35 encuentros por campaña. Su último partido fue en abril.

En julio decidió operarse. “Yo tuve un problema en marzo del 2014 con el cartílago. Seguí entrenando. Era un dolor suave. Después fui de vacaciones a Perú y empecé a tratarme con un terapeuta, pero empezó a molestarme más. Luego me hice una radiografía y salió que tenía una lesión. Allí fue cuando tuve que venir al Schalke 04, me operaron y el doctor me dijo que estaría siete meses de para”, contó en una entrevista a CMD.

Y un día regresó. Fue el 21 de marzo del 2015 en el que volvió a tener actividad. El peruano ingresó en el munto 77 de la caída del Schalke ante el Leverkusen (1-0). Fue una gran noticia para el país, pero pese a ello Ricardo Gareca no lo convocó para el partido ante Venezuela, el primer partido que tendría el técnico al mando de la selección peruana. Pero ya empezaba a sumar minutos para decir presente en la Copa América de Chile.

Y siguió sumando. 45 minutos ante Ausburgo el 5 de abril -hubo fecha FIFA tras el duelo ante Leverkusen-, titular y 87 minutos ante Friburgo seis días después. Partido completo ante Wolfsburgo el 19 de abril y más. En total, tras su reaparición sumó nueve partidos con el Schalke entre marzo y mayo. Farfán estaba de vuelta.

SIN BUEN ORIENTE

Sin embargo, la mala fortuna apareció durante la Copa América. En Chile aparecieron problemas nuevamente en la rodilla y una extraña lesión en los pies. Presente en el debut ante Brasil, ausente ante Venezuela y suplente ante Colombia (ingresó en la segunda parte). Las dolencias volvieron a aparecer en las semis ante Chile, por lo que no estuvo en el duelo ante Paraguay que definía un lugar en el podio.

Las secuelas le seguían complicando, tanto que decidió dejar el Schalke y marcharse al Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos. Liberarse de la alta demanda que exigía el fútbol alemán le daba un nuevo aire. Sin embargo, sus años en el Medio Oriente no son de grata recordación. Solo a cuatro meses de arribado, una nueva lesión lo apartó de los campos de juego.

En el partido ante el Al Ahli por la Liga del Golfo Pérsico, del 30 de noviembre, volvieron los fantasmas. Tras disputar un balón aéreo pisó mal y se lesionó el tobillo izquierdo. El delantero se había roto el ligamento.

La operación fue inmediata en Portugal y Jefferson viajó a Lima para su recuperación. En la Videna sabían que era complicado que esté para los partidos ante Venezuela y Uruguay de marzo del 2016. “No vamos a hacer que Jefferson se exija más de la cuenta”, decía el doctor Julio Segura.

Pero la historia fue distinta. Jefferson apareció el 25 de marzo para jugar 60 minutos ante Venezuela. Ahí nació aquella polémica por si estaba realmente recuperado . Un mes después, el mismo Farfán aseguró que no. “En mi caso yo no estaba al 100%, Ascues tampoco. Veníamos de lesiones, queríamos dar todo y creo que ahí se regalaron dos jugadores más. En Eliminatorias no podíamos regalar nada. Estuve a un 60, 70%”, manifestó la ‘Foquita’ a D’Enganche.

En efecto. Jefferson tuvo que esperar hasta setiembre para volver a tener actividad. Con el Al Jazira jugó siete partidos entre el 3 de setiembre hasta el 15 de octubre , luego de lo cual decide regresar a Lima. Había roto su contrato con los árabes por el incumplimiento de algunas cláusulas.

Es decir, desde su lesión de noviembre del 2015 hasta el cierre del 2016, Jefferson solo pudo jugar ocho partidos. 690 minutos de juego que lo hicieron sentirse futbolista otra vez, pero con la bronca de no tener un futuro concreto.

RUSIA... Y LA COPA OTRA VEZ

Sobre finales del 2017 la aventura lo llevó hasta Rusia. El Lokomotiv anunciaba su llegada y lo único que quería la ‘Foquita’ era jugar. Solo entre abril y mayo, disputó la misma cantidad de partidos que el año anterior.

Pasó un año y medio sin grandes preocupaciones. Recién la conmoción en el Mundial de Rusia 2018, una lesión de ligamentos entre setiembre y octubre del mismo año y una dolencia a la cadera en mayo del 2019 significaron una mayor para a sus actividades. El cuerpo le pasaba factura el alto rendimiento.

Hasta que llegó la final de la Copa América de Brasil. Ese 22 de junio del 2019 fue un día trágico: Perú perdió la disputa del título ante Brasil y su ’10′ sufría del desprendimiento de cartílago de su rodilla izquierda tras un choque con Casemiro en el minuto 9 de juego. Farfán disputó todo el partido, pero tras el pitazo final, el dolor anunciaba lo peor.

Operado en Barcelona, se preveía que estaría seis meses fuera de los campos. En noviembre ya trotaba y en enero del 2020 era parte de la pretemporada del cuadro ruso.

Sin embargo, la pandemia del coronavirus paralizó su regresos a los campos, pensados para marzo. El Covid alargó su estado de no poder jugar hasta el 12 de junio que reapareció con Lokomotiv con gol incluido en el empate 1-1 ante UFA. Parecía que esta vez, todo iba a marchar bien. Ese mes jugó solo tres partidos, un total de 75 minutos, hasta el final del torneo ruso. Su contrato también llegó a su fin.

Con esos minutos de juego, sin club, pero con muchos entrenamientos en la Videna, llegó a octubre para el inicio de las Eliminatorias. Sus condiciones no eran las mejores. En setiembre empezó a sentir molestias en la rodilla, lo que no le permitía hacer trabajos de campo. Se sabía que no estaba al 100%, por eso solo los 26 minutos en Asunción y los 90 ante Brasil.

Los resultados no fueron los mejores: Perú apenas logró el empate ante los guaraníes y Jefferson se convenció que tenía que sacrificar más tiempo para poder recuperarse del todo. La limpieza del cartílago resultaba obligatorio para no padecer cada vez que jugaba.

“Quiero empezar al 100%. No quiero regalar nada”, decía en Al Ángulo de CMD el año pasado. “Ahora lo que quiero es disfrutar estos años que me quedan de fútbol y recuperarme al 100%”, agregaba en Las Voces del Fútbol en febrero pasado. Tras secretas conversaciones con la directiva de Alianza, el pasado 23 de marzo se oficializó su retorno. Hoy, trece días después se puede dar su vuelta al campo luego de seis meses de para que él mismo decidió.

