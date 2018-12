Jersson Vásquez: “A quién no le gustaría retirarse en Universitario”

Por Kenyi Peña



En vísperas de Navidad, Jersson Vásquez, junto al resto de sus compañeros, no pudo regalarle la clasificación a la Copa Sudamericana a la hinchada de Universitario de Deportes. Sin embargo, el lateral se quedó con un premio consuelo: fue el goleador del equipo con ocho tantos en la temporada. Pero para el futbolista crema eso ya es parte del pasado y solo piensa en tomar el descanso necesario en su Chosica querida, para luego trabajar el doble con el objetivo de salir campeón el próximo año.

—¿Cuál fue la clave para salir de la zona del descenso?



Se puede decir que el momento que marcó un punto de quiebre fue el partido ante Sport Huancayo, ya que desde ahí vienen victorias seguidas. Pero sabíamos que en cualquier momento teníamos que levantarnos, pues veníamos trabajando muy bien en el día a día.



▷ Premiación ADFP: Gabriel Costa, Leao Butrón y los mejores jugadores del Descentralizado 2018 | FOTOS



▷ Alianza Lima: los posibles fichajes de los íntimos para la Copa Libertadores 2019 | FOTOS



▷ Facebook: mira aquí los increíbles memes de la presentación de la nueva camiseta de Alianza Lima





— El profesor Nicolás Córdova quiso implantar una idea ofensiva cuando llegó, pero el equipo terminó jugando pensando más en su propio arco. ¿Por qué?



El tema del descenso y perder varios partidos provocó una falta de confianza. Eso generó que el equipo no rindiera como pedía el profesor. Por eso intentamos ser más equilibrados y tratar de mantener el arco en cero. Fue algo que se dio de forma natural y no necesariamente por una indicación del técnico.

—Tampoco pudieron ganar un clásico en el año. ¿Se van con esa espina clavada?



Obviamente. No ganar un clásico provoca que te quedes con una molestia, pero nosotros sabíamos que nuestro objetivo mayor era otro. Nosotros sabemos que los partidos ante Alianza no se pueden perder, pero esperamos que se pueda cortar esa racha el próximo año.

— ¿Cuál fue el momento más duro del año?



El más difícil fue cuando perdimos en Ayacucho. Sabíamos lo difícil que estaban las cosas y se acortaban las fechas. Lo importante fue que nos mantuvimos unidos y en base a eso supimos salir del mal momento.

—Terminaste como goleador del equipo. ¿Fue un premio consuelo para ti?



A pesar del mal momento del equipo terminé como goleador y eso es para valorar, ya que no soy delantero. También acabé con buenas asistencias. El saldo ha sido positivo.

Jersson Vásquez: “A quién no le gustaría retirarse en Universitario”. (Foto: GEC)

— ¿Te ha cruzado por la mente retirarte en Universitario?



Todavía no he pensado en eso, pero a quién no le gustaría. Igual prefiero ir paso a paso. Ya se irá viendo en el futuro.

— ¿Qué opinas del regreso de José Carvallo a Ate?



A José lo conozco desde menores y somos de la misma categoría. Hace mucho tiempo que no compartimos equipo, pero quien tenga que venir siempre será bienvenido. Además, él es de la casa y conoce la presión que hay de jugar acá. Siento que hará muy buena competencia con Patrick [Zubczuk].

—¿Por qué Juan Vargas y Raúl Fernández no tuvieron un buen año?



Pueden pasar muchas cosas. Si las cosas se dieron de una determinada manera, solo ellos saben los motivos.

—¿Te quita el sueño jugar por la selección peruana?



Todo jugador sueña con vestir la camiseta de la selección, es el mayor anhelo que tiene. Pero no sé nada de ese tema, por eso prefiero estar en silencio. Mi presente es Universitario y a lo único que me debo dedicar es a seguir entrenando. Si en algún momento se puede dar esa opción, bienvenida sea.

—¿Te molestaste con Germán Denis por ya no permitirte ser el encargado de patear los penales?



No, para nada [risas]. En ningún equipo que jugué lo hice y menos ahora. Germán es goleador y vive del gol. Además, le hizo bien para que agarrara confianza rápido.