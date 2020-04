Ante Argentina, por las Eliminatorias hacia Sudáfrica 2010, Johan Fano marcó uno de los goles más gritados en la historia de la selección nacional. La corrida de tractor de Juan Manuel Vargas, la emotiva narración de Daniel Peredo y la forma en que el delantero empujó el balón será un momento inolvidable para el fútbol peruano. Fue goleador en México y en Colombia. Los hinchas de Alianza Lima lo recuerdan bien, los de la 'U' lo adoran y los de Sporting Cristal hubieran querido, seguramente, verlo en algún momento defendiendo la camiseta celeste. En Huánuco, su tierra natal, solo falta que le hagan una estatua. Sus paisanos ven en el ‘Gavilán’ a un ejemplo a seguir y siempre se lo demuestran siendo muy afectuosos con él.

Y si en la cancha el ‘Cholo’ iba a pelear todas las pelotas, fuera de ellas también lucha siempre. Actualmente es asistente técnico del Rionegro Águilas de la Primera División del fútbol colombiano, ya tiene el carné de entrenador y, próximamente, dará una conferencia para presentar su libro. Sin embargo, pese a los galardones y reconocimientos que le siguen lloviendo por haber concluido una carrera llena de buenos momentos, el ‘Gavilán’ prefiere que lo reconozcan por algo que cree es mucho más importante: su don de gente. “De Fano pueden decir que jugó bien o mal, pero nunca que no se brindó al máximo y que siempre fui respetuoso”, afirma vía telefónica desde tierras cafeteras. Por ello, con dicha autoridad, el ex-Universitario tuvo un momento con El Comercio para hablar de todo y de todos, con la misma contundencia que cuando rompía redes rivales.

Johan Fano defendió la camiseta crema también en torneos internacionales como la Copa Sudamericana. (Foto: Leonardo Fernández- GEC)

¿Después de más de dos años del retiro, físicamente luces como el ‘Mono’ Burgos?

Estoy bien (risas). Lógicamente tengo algunos kilos de sobra. Cuando jugaba tenía 77 kg. y ahora estoy en 81 kg. Me mantengo en ese rango. Siempre trato de hacer un poco de gimnasio y entrenar con los chicos del equipo. Y también trato de jugar dos veces a la semana la ‘recochita’, que en el Perú se conoce como la clásica pichanga con los amigos.

¿Qué ha sido lo más difícil del retiro?

Cambiar la rutina. Uno estaba acostumbrado a desayunar e ir entrenar. Ahora tengo más tiempo para más cosas. Igual me he demorado bastante en asimilar que ya no soy futbolista.

¿Lloraste a solas en algún momento por extrañar jugar al fútbol profesional?

La verdad, no. Sin embargo, la tristeza de no saber qué hacer me embargó en algún momento. Pero fue un día antes del homenaje que me hizo Boys. No pude dormir ni descansar. Me acostaba, me levantaba y no sabía qué hacer.

Fano se retiró con la camiseta del Sport Boys del Callao. (Foto: GEC)

En todo este tiempo que has visto mucho fútbol, ¿hay algún partido en especial en el que te hayan picado los pies por jugarlo?

Varios. En las últimas Eliminatorias hubiera querido estar. Hubiera sido lindo vivir la clasificación a Rusia 2018 como futbolista de la selección. Y, claro, también hubiera querido jugar un clásico más con la camiseta de Universitario.

¿Por qué Johan Fano, como se dice, la rompió en Sudamérica pero nunca jugó en Europa?

Hubo una gran posibilidad, pero pasó el tema de la lesión en el 2002. Estaba en Alianza y me rompí la rodilla.

Fano fue goleador del Rionegro Águilas del fútbol colombiano. (Foto: AFP)

¿Qué propuestas tentadoras recibiste del Viejo Continente?

Había dos posibilidades: el Panathinaikos de Grecia y la otra del Genk de Bélgica.

¿En cuál de las cinco grandes ligas de Europa crees que podrías haber triunfado?

Yo creo que en la Italiana o la inglesa. Se practica un juego vertical y eso le beneficia al delantero. Buscan mucho al ‘9’. Pero como te digo, estoy muy agradecido por lo que viví. En nuestro continente, la liga colombiana y mexicana son muy competitivas y pude hacer las cosas bien allí.

A Fano le tocó muchas veces enfrentar a Universitario, pero siempre se mostró muy respetuoso con los hinchas cremas. (Foto: Erick Nazario-GEC)

¿Hubieras cambiado tu retiro en Sport Boys por haberte despedido con Universitario?

No lo hubiera cambiado. Le tengo que estar muy agradecido a Sport Boys. Lo que sí, nunca voy a cambiar mi hinchaje por Universitario. Estoy muy contento porque los hinchas cremas me recuerdan y, cada vez que voy al estadio, no puedo ni ver el partido porque no paran de saludarme. Eso me pone muy feliz. He visto que el club ha reconocido al ‘Negro’ Galván y a Raúl Fernández, algo que me parece espectacular. Pero el homenaje para los jugadores que dieron todo por la camiseta debe ir más allá.

¿Qué opinas sobre los problemas extradeportivos por los que sigue pasando la ‘U’?

Es momento que se sinceren las deudas. Y si verdaderamente la deuda de Gremco está pagada, ya, listo. Un club como la ‘U’ no debe estar pasando por esto. Las personas que necesitan cobrar, como los acreedores, deben hacerlo. Hay exjugadores que no hemos cobrado y Gremco se sigue llenando los bolsillos. Por eso, no solamente es de la boca para fuera. Los sentimientos no se cambian. He visto que se está manejando la iniciativa de Rainer Torres para pagar la deuda y me parece muy bueno. Pero cómo se va a pagar una deuda que se desconoce. Acá Indecopi y el Poder Judicial deben poner un alto y dejar en claro que no se puede dilatar más el tiempo.

Siempre que le toca ir al estadio Monumental como espectador, Fano es saludado afectuosamente por los hinchas merengues. (Foto: Jesús Saucedo- GEC)

¿El hincha de la ‘U’ te valoró más que el de Alianza Lima?

No. Lo que sí es cierto que mi primer paso por Alianza no se dio como hubiera querido. Los hinchas me saludaban y no pude darle goles. Y en la segunda vez, creo que me fue bien. Con la llegada de Roberto Chale marqué varias veces y eso provoca que me renueven. Ya con la llegada de Gerardo Pelusso hubo algunas circunstancias que se presentaron y decidí irme a Bolognesi. Creo que el estilo de juego que tengo estaba predestinado para ser jugador de la ‘U’. A veces uno como delantero no puede hacer siempre goles, pero siempre dejaba todo en la cancha y eso el hincha crema lo valoró.

¿Crees que Alejandro Hohberg también es un jugador predestinado para Universitario?

Seguramente. Hay jugadores que están hechos para ciertos equipos. Hohberg puede tener buenos y malos partidos, pero nadie puede negar que suda la camiseta. Corre, mete, sube, baja y cuando puede hacer gol, pues los hace. El hincha de la ‘U’ valora más la garra que el gol.

¿Qué es lo más loco que te pasó con un hincha de la ‘U’?

Varias cosas, pero te contaré dos: en plena avenida Javier Prado repleta de autos, se bajaron una chica y un chico de su carro y pidieron perdón al resto de choferes. Se acercaron a pedirme fotos y varios hinchas de Alianza los empezaron a pifiar (risas). Pero, lo más emocionante, fue cuando una niña de siete años se me acercó en el aeropuerto. Me agarró las piernas y llorando me pidió que nunca me vaya de la ‘U’. Es algo que a mí me marcó. Por eso hice cosas como venirme de México, dejando de ganar mucho dinero, para volver a sentir ese cariño de la gente.

Fano ha sido internacional con la selección peruana en 17 ocasiones y marcó 3 goles. (Foto: Reuters)

Recuerdo mucho un partido ante Cienciano en el que hiciste un gol lesionado. Gritaste “esta es la ‘U’". ¿A quién se lo dedicabas?

Ese fue el punto de partida del romance con el hincha de la ‘U’. Pese a la lesión que tenía, que era un esguince grado tres, seguí jugando. Tuve la oportunidad de hacer gol. Toda la hinchada de Oriente coreó mi nombre y yo salí cargado porque no podía caminar. Durante el partido, algunos jugadores de Cienciano me decían: “Cholo salte, te vas a malograr la pierna”. El juez de línea me decía que pida el cambio. Por eso fui corriendo y grité a todo pulmón “esta es la U”. Fue un desfogue personal por todo lo que estaba pasando.

Fuiste muy fiel a los colores de Universitario, ¿crees que la otra cara de la moneda es lo que está haciendo Alexi Gómez?

Lo más importante es que uno tiene que ser respetuoso con los equipos que ha jugado. Yo nunca he hablado mal de Alianza, salvo por los directivos que sí me trataron mal cuando tuve la lesión. Solo tengo palabras de agradecimiento para los amigos que dejé y a los mismos hinchas. Por ganarte a una hinchada, no haría lo que está haciendo Alexi. Yo lo aprecio, lo he aconsejado mucho, pero todo depende de uno. Él le faltó el respeto a la ‘U’, no hay que olvidarse de quién te dio de comer. Él sabe que se ha equivocado. Seguro en algún momento hablará del tema. Todo en la vida da vueltas y uno debe ser agradecido.

¿Te tocó tener compañeros que sentiste que fueron malagradecidos?

Me ha tocado estar con muchos jóvenes que, cuando comenzaban, yo les regalaba muchas cosas. Ahora a uno ni lo saludan. Pero uno no lo hace con ese afán. Uno solo ayuda con el fin de ser buena persona.

Fano debutó el 27 de agosto del 2003 con la selección peruana. Fue en un encuentro amistoso ante la selección de Guatemala que finalizó con marcador de 0-0. (Foto: Karel Navarro- AP)

¿Y te paso lo contrario?

Por supuesto. Me pasó en México, con un muchacho que jugó conmigo, Jerónimo Amione se llama. Él me decía que quería aprender de mí y lo ayudé. Luego pasó al Cruz Azul y a la selección de México. Hubo un momento que, en una revista llamada “Fútbol Total”, que viene a ser lo que era “El Gráfico” en Argentina, le hicieron una entrevista. Le preguntaron qué recordaba de su paso por Atlante y respondió que al goleador Johan Fano. Él me recordaba como alguien muy predispuesto para quedarme después de los entrenamientos y ayudarlo a mejorar. Me mandaron ese reportaje y no sabes la alegría que sentí. Fue muy especial.

¿Jean Deza fue poco profesional?

Mira, yo a Jean lo conozco y me parece un gran jugador. Lo que pasa que el ambiente del fútbol peruano cada vez está más deteriorado. Ahora se sobrevalora mucho más lo mediático que lo deportivo. Sin embargo, los jugadores deben tener su tiempo libre, sí, pero para todo hay un momento. No puede ser que en la semana estés entrenando y luego salgas a beber licor y a juerguearte.

Fano disputó las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. (Foto: Reuters)

¿Qué consejo le darías a él y al resto de futbolistas jóvenes?

Yo siempre le digo a los chicos, que el día que sean un gran jugador, ya se vayan a retirar y tengan un millón de dólares en el banco, ese día que hagan lo que quieran. Porque cuando cuelguen los chimpunes van a tener todo el tiempo para hacer un montón de cosas. Los futbolistas somos unos bendecidos por hacer lo que nos gusta y nos pagan muy pero muy bien. En el Perú se pagan unos salarios que en Colombia no. Lo mejor que les puedo decir, también, es que inviertan su dinero en una propiedad.

¿Reimond Manco hizo mal al cambiar la camiseta con ‘Nacho’ Fernández de River?

Para todo hay momento y hay que saber identificarlos. No era el momento adecuado. ¿Pero estuvo mal lo que hizo? Para nada. A muchos de les jugadores no les gusta perder así y se van de frente al camerino. Pero no a todos se les debe medir de la misma forma.

Cuéntame sobre tu libro…

Yo estoy esperando que termine este año. Con toda la experiencia que he recolectado como jugador, asesor, asistente en un club como Río Negro Águilas que pelea cosas importantes, ya me siento preparado. Yo haré una conferencia en donde presentaré mi libro y hablaré de todo y contra todos. Voy a decir las cosas como tienen que ser. Yo no tengo temor a nadie porque todo lo que me he ganado fue con esfuerzo. Hablaré de la ‘U’, del tema de los clubes y de la federación. Ya es momento que la gente sepa cómo son las cosas.

¿Ya te sientes preparador para dirigir?

Estoy esperando que termine este año, como te digo. Me ha ido muy bien en mi preparación y me han dirigido muy buenos técnicos. Pero no quiero ir para hacer como muchos, que se van a entrenar y están subiendo sus fotos a Facebook y en todas las redes sociales. De qué me sirve poner una foto que estoy preparándome en el Real Madrid y luego a mis equipos los golean. Eso no sirve.

¿Cómo es ser dirigido por un técnico tan reconocido y meticuloso como el mexicano Juan Carlos Osorio?

Es un técnico muy leído. Se preocupa mucho por el jugador. A veces uno está en contra de la rotación de jugador y por eso lo critican mucho acá. Pero tiene mucha razón el profesor Osorio, porque no todos los partidos puedes jugarlos de la misma manera.

¿Serás un técnico ‘sampaolista’?

Voy a tener un 60% de Sampaoli. Voy a ser un técnico muy objetivo y muy claro. Quiero motivarlo a los jugadores para que se sientan importantes y deseo que mis equipos sean ofensivos. El otro 40% de otros técnicos importantes que tuve. De todos aprendí un poquito.

¿Qué opinas del periodismo deportivo en el Perú?

Muchas veces son generales después de la batalla, abusan del "yo hubiera hecho".

¿Dirigirías a Alianza Lima o a Sporting Cristal?

Claro, ¿por qué no? Yo soy técnico y soy profesional. Ahora, si me das a escoger, elegiría siempre Universitario.





PREGUNTAS PING PONG

Fano fue muy querido por los hinchas de la 'U', pero también por los de la selección peruana. (Foto: AP)

¿Un amigo que te dio el fútbol?

Marko Ciurlizza

¿El hincha de la ‘U’ es...?

Lo más grande.

¿El mejor ‘10’ con el que jugaste?

Mayer Candelo.

¿El más talentoso con el que jugaste?

Christian 'el Hobbit’ Bermúdez.

¿Quién pudo ser y nunca fue?

Reimond Manco.

¿José ‘Chemo’ del Solar es...?

Gran técnico y buena persona.

¿Ricardo Gareca...?

Un gran técnico.

¿Pep Guardiola o José Mourinho?

Mourinho.

Para dirigir, ¿buzo o terno?

Buzo.

¿El central más duro al que enfrentaste?

Fabricio Coloccini y el paraguayo Paulo César da Silva.

¿La mejor virtud del Fano delantero?

Pelearlas todas.

¿Cuál fue el peor insulto que recibiste en una cancha?

Cachudo (risas).

Un cántico de la Trinchera Norte...

Cómo no te voy a querer, Universitario...

Si solo pudieras tener una de estas dos posibilidades en tu carrera, ¿dirigirías a la ‘U’ o a la selección?

A la ‘U’.

