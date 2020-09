Conforme a los criterios de Saber más

Le tocó estar en la época más difícil de la selección peruana en los últimos tiempos. Como cada proceso, el camino a Sudáfrica 2010 empezó con ilusión. Perú contaba con nombres como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Juan Vargas, Jefferson Farfán –y otros más– construyendo una reputación en Europa y en un momento inmejorable para demostrar ese nivel con la blanquirroja. La sensación era que si no era en ese momento, no sería nunca. Pero muy pronto, la expectativa menguó. No solo por los malos resultados, sino por los escándalos. José del Solar, el técnico de ese proceso, ‘borró’ a quienes no consideraba un aporte y recurrió a muchos jugadores que estuvieran comprometidos. En ese batallón, ‘Chemo’ combinó juventud y experiencia. A Johan Fano, uno de los delanteros nacionales de efectividad comprobada, la convocatoria siempre le había sido esquiva, pese a que sus números y trayectoria –así como la voz del hincha– lo respaldaban. Aquella vez, le llegó su oportunidad.

“Para mí, la camiseta de la selección es sagrada”, nos dice el ahora ex delantero. Así lo demostró desde su primer llamado. Y en su segundo partido oficial, hizo retumbar las gargantas peruanas con uno de los goles más gritados de todos los tiempos. Como buen '9′, el ‘Gavilán’ acompañó a los emblemáticos “huevos de Vargas”, una jugada que perdura en la memoria, y anotó el empate ante Argentina, en el Estadio Monumental. Johan Fano paseó su fútbol por México (Atlante) y en Colombia (Once Caldas, Atlético Nacional y Águilas Doradas) y siempre respondió con goles.

En Perú, vistió las camisetas de Universitario, Alianza Lima, Bolognesi, León de Huánuco, entre otras, y también dejó huella. Fue de esos atacantes antipáticos, cargosos, que hablan en la cancha –con labia afilada y goles–, a quienes los hinchas quieren y los rivales odian. En 2017, con 39 años, Johan Fano logró el ascenso a Primera con Sport Boys, uno de los equipos en los que fue referente. Entonces, el ‘Cholo’ decidió que era momento de retirarse. Y aunque colgó los chimpunes, el fútbol no lo dejó a él. Convencido de seguir ligado al deporte que le otorgó todo, dio sus primeros pasos alejados de ese hábitat de confort que era el área, y se mudó al borde de la cancha.

Johan Fano jugó 14 partidos con la selección peruana: 11 fueron en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, proceso en el que marcó tres goles. (Foto: GEC)

-¿En qué anda en estos momentos Johan Fano?

Antes de la pandemia, estaba trabajando con un equipo acá en Colombia, el Águilas Doradas, como asistente técnico. Estaba tratando de cumplir los periodos y los tiempos, y ya los cumplí, para acceder a la licencia pro y poder dirigir en Primera División y torneos internacionales. Me encuentro establecido en Colombia, siempre ligado al fútbol.

-¿Siempre supiste que querías ser entrenador?

No tanto como técnico, pero sí ligado al fútbol. Hoy gracias a Dios, con los estudios, charlas con ex técnicos, ex compañeros ahora amigos que están dirigiendo en Europa y otros lugares, se está dando la oportunidad. Y espero seguir aprendiendo. Como se dice, uno las situaciones las genera para ver cuál es la mayor posibilidad, pero siempre ha estado en mi poder estar ligado al fútbol de alguna u otra manera. Y haber terminado los estudios es algo importante. Y si es ligado al fútbol como director técnico, pues sería muy bueno también.

-Hace unos días se confirmó la partida de Aldair Rodríguez a América de Cali. Tú que conoces bien el fútbol colombiano, ¿qué te parece su fichaje?

Lo importante es que está viniendo a un fútbol mucho más competitivo. Lógicamente esperemos que siga creciendo, que siga mejorando. He vistos sus participaciones en la Copa Libertadores, antes de que venga la pandemia, pero más allá de eso no he podido observarlo más frecuentemente. Pero me parece un jugador interesante, un jugador que lógicamente tiene que llegar acá y marcar la diferencia, porque acá en Colombia son muy exigentes con los extranjeros. Esperamos que lo pueda lograr.

Johan Fano ganó un Apertura con Once Caldas, equipo con el que anotó 38 goles en dos temporadas. (Foto: Agencias)

-¿Le costará adaptarse al medio colombiano?

No es difícil adaptarse, pero tiene que ser rápido, sobre todo con los compañeros, con el comando técnico. Tiene que acoplarse a un fútbol más vertical, más ofensivo. Acá corren mucho, presionan bastante, no te dan mucho espacio para poder girar o hacer cosas que usualmente haces. Son circunstancias que uno tiene que aprender a manejarlas. Ojalá que Aldair haya estado viendo algunos partidos, o haya podido ver algunos encuentros de su nuevo equipo para que sepa que tiene buenos jugadores, que no es tan fácil llegar a un club tan grande y exigente como el América. Evidentemente le deseo lo mejor.

-Sus características le ayudarán en este proceso…

Creo que se puede acoplar rápido. Pero va a depender mucho de él. De que sepa estudiar a sus rivales y sepa entender a sus compañeros, conocerlos bien, y que ellos también se acoplen al estilo de juego de él, que es un '9′ movidizo, de aguantar el balón, más de ir al choque. Debe tratar de que sus compañeros lo conozcan rápido. No tengo una varita para saber si le va a ir bien o mal, pero lo más importante es que intente conocer rápido el ambiente donde va a desarrollar ahora su estilo de juego.

-Él se ha sumado a la lista de convocados de Ricardo Gareca. ¿Quién crees que sería el reemplazante ideal de Paolo Guerrero?

Sería mentiroso al decirte quién puede ocupar el puesto. Para mí el único ahorita que es el indicado, al que ya conoce Ricardo Gareca, es Raúl (Ruidíaz). Luego, a los demás chicos no he tenido la oportunidad de verlos mucho, por lo que no puedo emitir una opinión con respecto a ellos. Pero si lo mencionas, el único ahorita es Raúl. Pero lógicamente, esperemos que todos los convocados puedan dar la talla, y todo sea en beneficio de la selección. El fútbol peruano no llega mucho por acá. Por ahí la Libertadores o buscando un partido específico.

-¿Has podido ver a Santiago Ormeño?

He visto su desarrollo, me parece un buen jugador, un jugador interesante. Pero ya la decisión la tiene que tomar él, porque creo que tiene un tema con su nacionalización, que en verdad son temas en los que no estoy tan al tanto. Pero ya la decisión la tiene que tomar él. Y si tiene a bien jugar por la selección, pues bienvenido sea. Sería algo bueno también.

-Se recuerda mucho el gol que le anotaste a Argentina con gran jugada de Juan Vargas, pero ¿cuál es tu momento preferido con la selección peruana?

Hay muchos momentos que se quedan en la retina. El gol a Chile, a Bolivia, partidos importantes. También, claro, el gol a Argentina. Pero sobre todo me queda la ilusión, el recuerdo, y el orgullo de haber dado todo lo mejor en la cancha por mi selección, que para mí mi camiseta es sagrada. Se dieron algunas circunstancias adversas, pero en el momento en que fui solicitado, siempre di lo mejor y creo que hoy la gente lo sigue reconociendo.

-Supongo que te queda una ‘espinita’ con la selección…

Lo único que me queda es la espina de no haber clasificado a un Mundial con mi selección y, en el momento que pude haber sido convocado, no haber sido llamado. Pero las cosas pasan por algo. Estoy feliz y orgulloso de haber dejado todo por la selección y uno se siente tranquilo de haber hecho cosas importantes.

-A los jugadores peruanos parece que les cuesta seguir el ritmo cuando les toca jugar un partido de nivel internacional. ¿Se hace necesario que tengan rodaje en el extranjero para que puedan competir?

No es el jugador, peruano, es algo de todos los clubes. El ver los partidos de los equipos peruanos en la Copa Libertadores, por ejemplo, a veces causa no sé si tristeza, rabia o desazón. Pude ver el partido de Binacional ante River Plate, y lastimosamente que te metan seis de local es difícil de asimilar u ocho, como la vez anterior. Estamos en un proceso que no es de ahorita, siempre se ha tenido el mismo inconveniente: todos los clubes que participan a nivel internacional representando a Perú solo van a participar, más no a competir. Eso causa extrañeza y vengo diciéndolo hace tiempo. No por los jugadores, sino por los clubes, porque no se ponen en condiciones en que verdaderamente puedan hacer que se pueda competir. Con eso me refiero a toda la estructura, todo lo que respecta a todos los clubes.

-Para ti, ¿cuál es la solución para eso?

Hacer una reingeniería total de las instituciones. Los clubes, en mi humilde punto de vista, deben convertirse en sociedades anónimas, para que verdaderamente se sepan manejar como empresas. Que se entienda que la mejor materia prima que va a tener un club son sus jugadores, e invertir en ellos, en divisiones menores, en cosas que le den al club beneficios. No solamente pensar en proceso año tras año, sino que deben pensar en procesos de largo tiempo.

-¿Te gustaría trabajar en eso?

Estoy planeando un proyecto y estoy esperando que todo se reactive para presentarlo a la FPF. Creo que puede ayudar mucho al talento que se desperdicia. Aún no puedo adelantar mucho, pero es un proyecto que vengo manejando hace un año y que, durante esta pandemia, he podido reflexionarlo, interiorizarlo, con ayuda de muchos ex jugadores, ex compañeros, ex técnicos. Espero poder sentarme con la cabeza de la FPF, para conversar, y si tiene a bien poderlo usarlo en un futuro. Creo que sería bueno para el futuro de la juventud peruana.}

Johan Fano se retiró con 39 años con la camiseta de Sport Boys, logrando el título del ascenso. Su despedida fue en la Noche Rosada 2018 y el 'Cholo' se quebró. (Foto: Eddy Lozano)

-Cuando te retiraste del fútbol, contaste que ibas a escribir un libro. ¿Qué fue de ese proyecto?

El libro ya está terminado, ya lo único que me falta es presentarlo. Tenía la idea de presentarlo este año, pero con toda esta situación lastimosamente no se ha podido realizar. Este cuenta anécdotas, vivencias del futbol con algunos compañeros y las vicisitudes que pasé, los momentos amargos y de alegría. De estas experiencias ojalá puedan aprender para que puedan ser mejores. Ese es mi objetivo: tratar de enseñar para que los jugadores que vengan sean mejores que uno y puedan dejar el nombre del Perú en alto.

-Se escuchará más de Johan Fano en el futuro, entonces...

Esta pandemia me ha hecho pensar y analizar muchas cosas. Eso me llevó a conjeturar una idea que la tengo ya plasmada y es como un asesoramiento que quiero brindar a clubes, para que puedan personificar y plasmar ideas para un futuro, no solo a corto plazo. Lo más importante para mí es seguir ligado al fútbol, porque quiero devolverle al fútbol todo lo que me ha brindado.

