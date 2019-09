John Galliquio: exfutbolista de Universitario es acusado de agresión por su exesposa

El exfutbolista de Universitario de Deportes, John Galliquio, fue acusado de violencia física y verbal por parte de su exesposa y madre de dos de sus hijos, Kharla Gómez.

Un avance del programa "Nunca más" (a emitirse íntegramente este domingo) muestra a la afectada llorando y recordando algunos hechos violentos vividos mientras mantuvo un vínculo con el exdeportista natural de Pisco.

"Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula en el piso, me patea en la calle (...) están esperando que me mate", indica Gómez en el video avance del programa que conduce Andrea Llosa.

Según "Nunca más", Kharla Gómez tiene tres medidas de protección dictadas por la justicia en defensa de Galliquio, "pero cuando va a la fiscalía de Pisco para denunciarlo porque él la sigue agrediendo, el ente la ignora".

Hasta el momento John Galliquio no se ha pronunciado en redes sociales sobre el avance difundido por "Nunca más". El espacio de ATV se emite los domingos a las 8:30 p.m.

LARGA CARRERA FUTBOLÍSTICA

Siempre en la zaga aunque a veces de central y otras de lateral, John Galliquio defendió diversas camisetas en Perú y el extranjero. Además de la de Universitario, vistió la del Estudiantes de Medicina de Ica, la del Melgar de Arequipa y la de León de Huánuco en Perú.

Fuera de nuestro país, el pisqueño apodado 'Tyson' defendió las camisetas del Dínamo de Bucarest, Cruz Azul de México y Racing Club de Argentina, donde no tuvo grandes actuaciones.

El apellido Galliquio estuvo siempre ligado al fútbol nacional. Por lo menos dos hermanos de John (Luis y Wilder) jugaron en primera división.