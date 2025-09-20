“Esto nos afecta psicológicamente”: Johnny Bello, el único peruano doble finalista olímpico en natación, y por qué quieren cerrar la piscina donde entrenan sus promesas

La clausura de la academia de natación del reconocido exnadador peruano Johnny Bello ha generado una fuerte controversia. Según el deportista y su defensa legal, el cierre responde a una estrategia de presión relacionada con la disputa legal por el terreno donde funciona el establecimiento.

La Municipalidad de Santiago de Surco ordenó el 9 de septiembre la clausura temporal de la academia de natación de Johnny Bello, ubicada en Chacarilla del Estanque. La medida se basó en supuestas observaciones sanitarias como duchas sin mantenimiento, cisterna en condiciones antihigiénicas y venta de productos vencidos, además del incumplimiento de condiciones de seguridad en edificaciones que, según la comuna, representaban “un riesgo inminente para la vida y seguridad de trabajadores y visitantes”.

El cierre se produjo apenas una semana después de que el establecimiento obtuviera el certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE), el 28 de agosto. La secuencia de eventos incluyó una visita de 10 funcionarios municipales el 4 de septiembre, quienes impusieron observaciones con un plazo de dos días para subsanarlas. A pesar de que, según la defensa de Bello, las observaciones fueron corregidas, la municipalidad impuso nuevas exigencias que derivaron en la clausura.

Johnny Bello reveló el profundo impacto que ha tenido la clausura en las personas que entrenaban en su academia. El establecimiento albergaba a aproximadamente 100 deportistas de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, que entrenan diariamente. Entre ellos, atletas que forman parte de la selección nacional que participará en el Sudamericano Juvenil de Natación en Brasil.

“Esto ha afectado psicológicamente a nuestros atletas. Felizmente, hemos logrado con el entrenador de ellos que se concentren únicamente en prepararse. Hemos conseguido apoyo de la Federación y de la Videna para que puedan nadar ahí”, explicó en diálogo con este Diario.

“Nuestros nadadores tienen más de 10 días sin entrenar, lo que los afecta profundamente, porque esta es su manera de vida”, lamentó Bello, quien también destacó: “Estoy seguro de que si el alcalde Bruce hubiera venido a esta piscina, hubiera visto lo que hacemos por los deportistas. Además nadamos por Surco”.

La defensa de Johnny Bello afirma que “definitivamente” existe una conexión directa entre la clausura y la disputa por el terreno con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). “El hecho que el Alcalde hasta la fecha no pueda afectar en uso el predio es por la oposición del señor Johnny Bello ante la SBN”, explicó el abogado del nadador.

Desde el punto de vista legal, argumentó que “es claro que la SBN no puede entregar el predio a la Municipalidad cuando existen procesos judiciales de prescripción adquisitiva y de nulidad del acuerdo de concejo que pretende dar paso al pedido ante la SBN. Ante la imposibilidad legal, la Municipalidad busca perjudicar al nadador olímpico con clausuras arbitrarias”.

La defensa legal también declaró que han informado a la SBN sobre “el hostigamiento y actos de presión por parte de la Municipalidad, ocasionado por la indefinición de la SBN de denegar a la municipalidad su pedido indebido”.

Según la nota de prensa difundida por la academia, existe una clara contradicción entre las declaraciones públicas del alcalde Carlos Bruce y la realidad documentada. Mientras el burgomaestre afirmó en una entrevista que encontraron “gruesos problemas” como productos vencidos y problemas sanitarios, el acta de inspección y la constatación notarial del 9 de septiembre solo hacen referencia a “mantenimientos de estructuras metálicas, señalización, ubicación de materiales en desuso y pozos a tierra”.

La academia sostiene que todas las observaciones han sido implementadas, como consta en acta notarial, pero el establecimiento permanece cerrado. Además, denuncian que la municipalidad busca revocar el certificado ITSE para ordenar una clausura definitiva.

La Municipalidad responde

Surco responde Pronunciamiento de la Municipalidad La Municipalidad de Santiago de Surco respondió a las acusaciones asegurando que “defenderá en la vía correspondiente sus derechos sobre el terreno de más de 3,000 m² ubicado en Chacarilla del Estanque, lo que es independiente de la intervención realizada en el local administrado por el señor Juan Carlos Bello”. La comuna señaló que en 1984 se otorgó en concesión por 30 años dicho espacio para construir y explotar una piscina. “Sin embargo, tras 41 años, este terreno —valorizado en unos 9 millones de dólares— sigue siendo usado como un negocio particular que usufructúa ilegítimamente la propiedad del Estado, sin pago de arbitrios ni impuestos prediales”. La administración municipal justificó su posición argumentando que “este bien debe regresar a los surcanos y no continuar beneficiando solo a una persona que lucra con los bienes del Estado, ya que se ha dispuesto de un terreno público para hacer negocio privado. Por eso, el Municipio será firme en recuperar lo que es de todos sus vecinos”.

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.