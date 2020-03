A pesar del inexorable paso del tiempo, la relación de Jorge Amado Nunes con Universitario es eterna. Hasta que la muerte los separe, como diría el cura de la iglesia. Para el ‘Viejo’, su crema querida, como la llama de cariño, siempre será el amor de su vida. No importa que él ya no tenga cabello que mostrar en la cabeza, ni la vitalidad necesaria para defenderla en la cancha, como en sus mejores tiempos. Cada vez que puede, a la distancia, utiliza cualquier medio para manifestarle su amor. El ‘Cenizo’ no esconde sus sentimientos.

“Cada día mi amor crece más por la ‘U’”, afirma orgulloso. Y esto último, por supuesto, se nota en cada palabra que sale de su boca. Con la misma emoción nos cuenta sobre pasajes poco conocidos que vivió protegiendo con su vida la camiseta merengue. Y como en toda buena historia de amor, también nos habla sobre su separación, frustraciones, peleas, alegrías y, sobre todo, del sueño latente de volver a su lado algún día. “Si Dios quiere, algún día espero volver a ser técnico de Universitario”, confiesa el paraguayo más querido de la historia del club merengue.

¿Por qué no pudo retirarse en la ‘U’?

Fue una decisión del entrenador que estaba, que era Sergio Markarián, y también de Alfredo González. Me sacaron a mí y a tres jugadores paraguayos más. Todavía no tengo en claro la razón. Yo fui a entrenar por última vez y Markarián no me dio la cara. ‘Pajita’ me vino a notificar que me iba. González, que tampoco me dijo nada, me había manifestado meses antes que él quería que yo terminara mi carrera en la ‘U’. Terminó haciendo todo lo contrario.

Nunes fue campeón nacional con Universitario en la temporada 1993. (Foto: GEC)

¿Terminó mal su relación con Sergio Markarián?

No, para nada. Años después me volví técnico y entendí ciertas situaciones.

¿Hubiera jugado por Cristal o Alianza Lima?

Los hechos hablan solos y demuestran la fidelidad que tuve con la ‘U’. De Cristal me buscaron, pero no me fui por respeto a la hinchada.

¿Qué opinión tiene sobre el video en el que se ve a Alexi Gómez cantando temas de la barra de Alianza en contra de Universitario?

Cada uno es responsable de lo que hace. Es un muchacho joven y su inexperiencia le hace cometer errores.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando vio aquella bandera -que representa el famoso puñetazo al argentino Juan Carlos Kopriva en el clásico de 1994- colgada en la tribuna norte?

Eso es para el morbo del hincha y es algo que va a quedar para siempre en la historia del club. Para mí fue un episodio complicado. Fue una reacción que se dio por todas las pulsaciones que tenía encima. No me voy a justificar, pero fue por la calentura. Pasó hace más de veinte años y es como una bandera para ellos aquella acción. Pero el hincha me reconoce siempre que Nunes fue más que solo esa situación.

El famoso puñete de Nunes a Kopriva se dio en un clásico jugado en Matute en 1994. (Foto: GEC)

¿En la ‘U’ tuvo alguna experiencia parecida a la que tuvo Chemo del Solar cuando tocó el bombo de la Trinchera Norte?

Sí, la he tenido. Lo que pasa es que le pedí a ellos que no trascendiera. He estado en Norte y he participado de incógnito, no una vez, sino varias. Tuve la oportunidad de apoyar al equipo siendo un hincha más en la Trinchera. También toqué el bombo como Chemo. Fue algo muy bonito.

José 'Chemo' del Solar fue protagonista de un momento inolvidable en su carrera: tocó el bombo junto a la Trinchera Norte.

¿Por qué no volvió a dirigir?

En el Perú no podía porque los directivos de otros equipos decían que estaba muy identificado con la ‘U’ y eso jugaba en mi contra. Por eso no me llamaban.

¿Es verdad que los referentes (Luis Guadalupe, Piero Alva, etc) del plantel que usted dirigió en el 2006 tenían celos de usted por lo mucho que lo quería la hinchada?

Sí, es verdad. Así fue que dio. Era muy identificado y la gente me quería mucho.

¿Cómo se dio cuenta de eso?

Es algo propio de personas que no están bien preparadas y mentalmente no ven más allá de sus propias narices. Se quedan con esa faceta y los celos no les permiten ver las cosas bien. Fue contraproducente lo que viví pero formó parte de la cultura de algunos jugadores. Por eso los separé.

Hablando de malos ejemplos en el fútbol, ¿Jean Deza es un caso perdido?

Es muy difícil. Para que ellos puedan revertir esa situación, son ellos mismos los que deben cambiar y dar un paso adelante. La mayoría de los jugadores con esas camerísticas terminan perdidos. Pasa mucho en el fútbol peruano.

¿Y a qué se debe estas situaciones como en las del caso Deza?

Hay dirigentes que le expresan demasiada importancia al jugador. A raíz de ello, los futbolistas piensan que tienen un espacio ganado y que son los dueños de la verdad. Entonces, de ahí te eligen entrenador y viven mucho del tema del amiguismo. Esto no permite que crezcan. Seguramente, Pablo Bengoechea hizo todo lo posible para que las cosas cambien, pero al final terminó tomando una decisión perjudicial para él. Repito, el jugador peruano tiene una gran condición, pero no tiene profesionalismo. Eso sí, no hay que meter a todos, hay grandes buenos ejemplos brillando en el extranjero.

Usted dirigió a Manuel Barreto en la 'U', ¿qué opinión tiene sobre su abrupta salida del cuadro rimense?

A mí me rindió muy bien. Era un jugador inteligente y muy técnico. Lo hice un jugador más completo. Las lesiones no le permitieron llegar a un nivel más alto. Lo que sí me sorprende es que haya sido técnico. Era un muchacho bien introvertido y muy sencillo. A veces no termina siendo técnico el que es el líder del grupo. A veces terminan siendo gratas sorpresas como el caso de Manuel. Lamentablemente no le fue bien, pero estoy seguro que esto le va a servir.

Sinceramente, ¿estuvo cerca de volver a ser técnico de la 'U' en algún momento?

No, nunca. Todo siempre fueron especulaciones. Fue más tema del hincha o de la prensa. Sí me han llamado, pero para otras cosas. Se comunicaron conmigo varias administraciones temporales para que los ayude, pero nunca me presté para ello.

Nunes celebrando un triunfo ante Alianza Lima frente a la tribuna norte. (Foto: GEC)

¿Por qué no ayudó a ninguna de las administraciones que se lo pidieron?

No comparto que haya gente que no tenga idea de fútbol esté manejando el club. Serán muy buenos manejando una empresa, pero no es lo mismo un equipo de fútbol. Por eso a veces toman decisiones a la ligera que perjudican al club. No creo en aquellos que besan el escudo, dicen ser hinchas y luego se van a Alianza a jugar, por ejemplo. Eso es hipocresía. Juegan con el sentimiento de la gente.

¿Qué opina sobre las declaraciones de Chemo del Solar en las que asegura que ya no vive como hincha ni le emocionan los partidos de la 'U'?

Todos saben que Chemo nació en el club. Yo pienso que él mejor que nadie sabe lo que pasó. No podría opinar por alguien que respeto mucho. Él tendrá sus razones para decir lo que dijo. Algo debe de haber pasado para que el amor de Chemo por la 'U' se haya roto.

¿Sigue viviendo los partidos de la ‘U’ con la misma euforia de cuando era técnico y jugador merengue?

El amor cada día se incrementa más. Lo que sí no comprendo, te repito, es la hipocresía de la gente que dice querer a la ‘U y no la quiere. Estoy en Colombia pero sigo los partidos. Me río cuando aparecen personajes que dicen querer al club, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacer algo no lo hicieron. Se preocupan más por vivir del club. Hay que terminar con esa frase de que la ‘U’ es más grande que sus problemas. El club debe estar bien. Hay gente trabaja en el club, dice que aman la ‘U’, que está quebrada y mira los grandes sueldos que tienen.

Nunes regreso varias veces a Perú para ponerse la crema en partidos de homenaje. (Foto: GEC)

¿Qué opina sobre la gestión de Jean Ferrari como gerente deportivo?

Lo conozco, es un buen muchacho y buena persona. Pero el tema es mucho más profundo. Él está tratando de hacer bien las cosas pero tampoco tiene mucha autonomía para desarrollar su trabajo. Hasta que el club no vuelva a tener una junta directiva, el club va a seguir por el mismo rumbo. La ‘U’ es de sus hinchas y de sus socios.

¿Le gustan los refuerzos extranjeros que están actualmente en Universitario?

Donald Millán es un gran jugador pero está todavía en deuda. Yo lo conozco de cuando trabajé en Colombia y siento que tiene mucho más por dar. Me gusta [Jonathan] Dos Santos porque es el típico ‘9’ uruguayo que te pelea todas. Se mueve bien y es interesante. Si tienes calidad y a eso le agregas garra, como en su caso, te metes la hinchada de la ‘U’ al bolsillo. Eso sí, te tengo que confesar que vi poco, porque estoy trabajando en Atlético Bucaramanga y estoy abocado a eso.

Nunes expresó su gustó por delantero uruguayo Jonathan Dos Santos. (Foto: GEC)

¿Está para ser campeón nacional esta versión crema de Gregorio Pérez?

Los vi contra Cerro Porteño y me pareció un cuadro compacto. Intentaba jugar y tiene jugadores de buen pie. Le tocó un cuadro paraguayo que es muy difícil. Pero, por lo que vi, le tiene que dar para pelear por el título.

¿Qué jugador le gusta más del actual plantel?

Bueno, me gusta [Alejandro] Hohberg porque es el típico talentoso. También Aldo Corzo, que por algo está en la selección.

¿Cuál fue el último gran ‘10’ que tuvo Universitario?

Mayer Candelo, sin duda. Él debe ser, con el respeto de tantos otros, el mejor ‘10’ de todos los tiempos en la ‘U’.

Para Nunes, el colombiano Mayer Candelo es el mejor '10' de la historia de Universitario. (Foto: GEC)

¿Cuál fue el último ídolo que tuvo la ‘U’?

Te diría el 'Negro' Galván, pero hay muchos que no le perdonan que se haya ido a la César Vallejo. Siempre hay un pero para el hincha. Para los noventeros, seguramente fue Tomás Silva. Lo querían mucho a él. Espero que le hagan un homenaje como con el ‘Negro’. Pero todos estos son jugadores muy reconocidos y queridos, el único ídolo es y será ‘Lolo’ Fernández.

¿Qué futbolista que pasó por la ‘U’ le hizo recordar a usted?

Siempre fue admirador del buen pie y que al mismo tiempo tiene temperamento. Yo vi mucho de eso en Mayer Candelo. Tenía un gran manejo dentro y fuera del vestuario. Era un líder positivo y me vi reflejado en él.

¿El Paraguay de Nunes tenía alguna posibilidad de ganarle a la Argentina de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986?

Oportunidad teníamos, porque ya nos habíamos enfrentado en las Eliminatorias. Como sabrás, Inglaterra nos eliminó una fase antes. Sin embargo, esa goleada no reflejó lo que se vio en el campo. Tuvimos hasta cuatro situaciones para abrir el marcador. Los palos y su arquero fueron sus figuras. Soy muy amigo de Jorge Burruchaga y él me confesó que Bilardo no quería jugar contra nosotros. Después del Mundial, ellos jugaron contra nosotros y les ganamos. Fue el día en que Maradona nos puteó a todos.

Nunes formó parte de la selección paraguaya que disputó el Mundial de México 1986. (Foto: AP)

Preguntas Pin pong

Nunes espera volver a nuestro país para tomarse su revancha como técnico de Universitario. (Foto: GEC)

El hincha de Universitario

Amor, cariño, respeto y no encuentro palabras para calificarlo.

¿Alguna vez se fue a las manos con algún futbolista?

No, pero no era de los que me quedaba callado ante las injusticias.

Alianza Lima

El rival eterno. Y, bueno, para el hincha, el hijo menor de la ‘U’.

¿El estadio Monumental o el 'Lolo' Fernández?

El 'Lolo' Fernández.

¿Quién de los siguientes técnicos le gustaría que dirija a la ‘U’ en un futuro: Mayer Candelo, Carlos Galván, Rainer Torres o Johan Fano?

Definitivamente, Mayer Candelo. Pero le tengo un gran respeto y cariño al resto.

¿El peor insulto que recibió como jugador?

Sinceramente, nunca escuché que me insultaran en Matute. Respeto mucho a Alianza. Sus hinchas me han parado y me decían que les hubiera gustado que juegue para ellos. En el clásico de Cali me insultaron mucho y en Argentina, ni te cuento. Los argentinos son groseros y la lisura la tienen en la punta de la lengua. Hasta las abuelitas te insultan en el estadio.

¿Va a volver a dirigir a la ‘U’ en un futuro?

Solamente Dios lo sabe. Es mi sueño y no lo niego.

