El sorteo de los octavos de la Copa Libertadores deparó un cruce desafiante para Universitario de Deportes. El bicampeón peruano se medirá con Palmeiras, uno de los equipos más poderosos del continente. Ante este desafío, Jorge Fossati compartió sus impresiones, delineando la estrategia y la mentalidad con la que afrontarán este encuentro.

El DT charrúa no escatimó en elogios para el conjunto brasileño, reconociendo su imponente trayectoria reciente. “Fue el mejor equipo en la zona de grupos, porque fue el único que logró los 18 puntos en los seis partidos. Eso habla por sí solo de su capacidad, hace dos, tres años que viene ganador, que viene manteniendo un nivel de rendimiento muy alto”, señaló en una charla con Fare Sports México.

Sin embargo, Fossati no se amilana ante el poderío del ‘Verdao’. “Nos toca enfrentarlos. Si el fútbol fuera solo lógica, por todas estas razones o una razón de bolsillo (presupuesto), no podríamos haber ido a competirle a River. El fútbol no es solo lógica”.

“Lo vamos a enfrentar con esperanza y optimismo. En todo torneo suelen haber excepciones y casos llamativos; esperemos que Universitario sea el primero que llame la atención a Sudamérica porque deja afuera a un gigante”, sentenció Fossati.