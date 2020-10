Conforme a los criterios de Saber más

“Nos costó un Perú llegar a otro Mundial”, tituló el diario ABC de Paraguay en setiembre de 1993. La selección albirroja solo pudo igualar 2-2 con Perú en Lima y se quedó fuera de Estados Unidos 1994, a pesar de la ayuda de Colombia, que había goleado 5-0 a Argentina en el Monumental de River, en Buenos Aires. “Sí se puede decir que los dejamos sin Mundial”, nos dice Jorge Soto, autor de uno de los tantos esa tarde en el estadio Nacional y uno de los goleadores históricos en Eliminatorias ante los guaraníes (3 anotaciones al igual que Nolberto Solano). Pero Jorge Soto no solo firmó una eliminación paraguaya, sino que silenció a su capitán.

José Luis Chilavert sabía que era difícil la gesta en Lima, sin embargo confiaba en sumar los tres puntos. Ya para ese tiempo, ‘Chila’ era figura mundial por sus actuaciones en Vélez Sarsfield. En una ocasión, consultado por ese jugador peruano que siempre le anotaba, el ex golero respondió: “¿Quién es Soto?”. Pues el ex lateral derecho se presentó ante él con goles en Eliminatorias y en la Copa Libertadores de 1997, ante el mismo Vélez. El ‘Camello’, como le dicen, ante Paraguay siempre tuvo sed (de gol).

-¿Cuál de todos los goles que le hiciste a Paraguay te gustó más?

Si me tengo que quedar con uno sería el que hice en el partido del 4-1, en el estadio Nacional. Nos dirigía Paulo Autuori para las Eliminatorias del 2006 y tuvimos un gran debut. Me tocó hacer el tercer gol después de un pase de Claudio Pizarro. Fue el que más me gustó, por el tanto y por cómo jugó el equipo ese día.

-¿De aquel Paraguay que enfrentabas a este hay una evolución en el estilo?

La verdad que sí, Paraguay ha cambiado mucho su estilo de juego. Eduardo Berizzo ha trabajado mucho en poco tiempo y la filosofía de juego no es la misma. Busca salir más con la pelota y eso que antes no se le veía.

-¿Qué le dirías a los chicos del actual plantel si tuvieras la oportunidad de hablarles en el camerino?

Les pediría mucha concentración sobre todo en los primeros 15 minutos, que allí tienen que dar lo máximo que se pueda. Ahora a Perú se le ve distinto en el extranjero, también hay que aprovechar todo eso en esta nueva Eliminatoria.

-¿Es una ventaja que se juegue sin gente en el Defensores del Chaco?

Va a ser para todos igual, en la segunda fecha cuando Perú juegue sin público ante Brasil también va a necesitar el aliento

-¿Fue una sensación especial haberle anotado cuatro goles en tu carrera a José Luis Chilavert?

Así es, sobre todo porque fueron muchas las situaciones que se dieron en esos partidos. Sobre todo en las Eliminatorias para Estados Unidos 94. Nosotros los dejamos fuera del Mundial con ese empate, donde también me tocó anotar.

-¿Es verdad que los jugadores de Paraguay les pedían que se dejen anotar un gol porque Colombia estaba goleando a Argentina?

De eso prefiero no hablar

-¿Te deja tranquilo que sigan apareciendo laterales derechos para poder competir por un cupo en la selección?

Es importante que aparezcan más jugadores en la posición para que el profesor Gareca la tenga difícil. Y de hecho que es complicado para él, porque si bien Luis Advíncula ha hecho buenos partidos y merecer ser el titular, la competencia está fuerte.

-¿Qué tal la experiencia de trabajar en el comando técnico de Roberto Mosquera en Sporting Cristal?

Ya lo conocía desde aquel equipo de Cristal de 1997, él era asistente de Sergio Markarián. Además, aceptó dirigirme en mi partido de despedida del fútbol. Es un técnico muy especial que, sobre todas las cosas, trabaja mucho. Por eso le va bien en sus equipos.

-¿Hay buena química con el nuevo grupo de empresarios que llegó al club?

Yo solo puedo estar agradecido con la gente de Innova por contar conmigo para su proyecto. Es una responsabilidad enorme intentar de seguir enriqueciendo la historia de este club, que es mi casa.

VIDEO RECOMENDADO

El posible once de Ricardo Gareca para enfrentar a Paraguay