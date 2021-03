Conforme a los criterios de Saber más

La biblioteca de José Carlos Fernández siempre estará poblada. Nunca le faltará un libro en Trujillo o en Lima. El atacante del Mannucci ha mantenido su emprendimiento literario deportivo en tiempos de pandemia. Si quieres leer la biografía de Messi o de Pelé, José Carlos te lo envía en poco tiempo. En paralelo al crecimiento de su empresa “Lujo 22”, Fernández sigue despertándose muy temprano para entrenar con su club Mannucci. Lo hace como si aún tuviera 20 años. Pero él sabe que el final de su carrera deportivo está más cerca que lejos. Por ello, ‘Zlatan’ tuvo la ilusión de volver al equipo íntimo de La Victoria en estos tiempos críticos. La llamada ganadora no llegó. Desde Lima, no lo invitaron para firmar esa gran alianza.

-¿Hubo opciones de que te vayas de Mannucci a inicio de año?

En diciembre hubo contacto con tres equipos de provincia. Para mí fue una alegría enorme al ser una muestra de mi vigencia. Pero estoy en mi ciudad, con mis padres, con mis amigos, en el equipo de mi ciudad y eso me hace sentir muy cómodo.

-¿Cómo recibiste la noticia de la llegada de Wilmer Aguirre a Alianza?

Me alegra porque es una persona que estimo mucho, conseguimos cosas muy lindas e importantes. Las ganas que él tenía de volver la tenemos muchos que hemos tenido tantos bonitos momentos en el club. Y qué bueno que se le dio a él, porque quiere estar presente en este momento difícil y sacar al club de esta etapa tan crítica. Va a aportar mucho al club.

-¿Te hubiera gustado también a ti volver?

Yo me puse a disposición del club, hablé con alguien cercano a Alianza Lima y le dije que si lo veían conveniente llamarme, yo estaba dispuesto a sentarme a conversar y poner el hombro por el club. Luego ya no hubo más contacto.

-¿Aún crees que haya chance que vuelvas a hacer dupla con Aguirre?

Nosotros nos juntamos en el 2017 en Melgar, pero no pudimos terminar el año y solo disputamos un partido juntos. Sería lindo volver a ser dupla con él, los dos estamos cerca del retiro, el final está cerca, si se puede dar bienvenido y si no se puede, que quede en la memoria de los hinchas las cosas que hicimos.

-¿Qué opinas de algunos referentes que decidieron no jugar por Alianza en la Liga 2?

Cada uno ve lo mejor para su carrera, cada uno maneja tiempos y momentos distintos. Además no sabemos si el club los ha llamado. Yo me puse a disposición y no se contactaron conmigo, no sé cómo será el caso de esos jugadores que tanto se han comentado o que los hinchas quieren ver. Hay gente que toma decisiones, que planifican y no se sabe con quiénes se contactaron.

-¿Estarás con la mitad de tu corazón con Mannucci y la otra mitad con Alianza en la Liga 2?

Tal cual, ahora como hincha espero que suban rápido. La Segunda es un torneo corto, muy complicado, hay chicos que han hecho su carrera en Segunda y saben cómo jugar ese torneo. En cambio en Alianza hay chicos jóvenes y otros que han hecho toda su carrera en Primera. El objetivo para ellos debe ser primero adaptarse rápido a esa competición. Además, todos los clubes van a jugar la final de su vida frente a Alianza. Los chicos van a querer mostrarse.

-Prohibido subestimar a la Liga 2...

Para nada, cuando yo jugué en Segunda con Coopsol solo se jugaba en Lima. Ahora es más difícil. El año pasado se vieron muy buenos partidos de Segunda. Va a ser un campeonato muy atractivo.

-¿Tu contrato es solo por una temporada?

Sí, firmé solo por un año, yo tengo que ir viendo cómo me siento, tratar de disfrutar el día. Hay que ver cómo llegamos a diciembre. Por ahora me siento cómodo, entreno a la par con los chicos. No me he planteado una fecha fija para el retiro. Es evidente que eso está cerca y debo preparar la cabeza para cuando pase.

-¿Te afectó mucho que se determine jugar el inicio de la Liga 2 solo en Lima?

Lo primero que nos toca es agradecer de que podemos seguir trabajando, no solo los futbolistas sino todos los que estamos involucrando en esto. Pero lo que me fastidió un poco fueron las idas y venidas con la organización del torneo. No se pusieron las cosas claras desde el principio, ahora dicen que jugaremos en Lima hasta mayo. He tenido que dejar a mi familia en Trujillo y venir para estar a la espera de si esto será hasta mayo o todo el año. Muchos chicos de Trujillo ya habían alquilado departamentos para ellos y su familia. Yo al menos tengo la posibilidad de tener dónde estar en Lima. Ojalá podamos volver a provincia en el corto plazo, la gente se engancha con el equipo, económicamente nos va mejor y Mannucci, incluso, ya tenía un predio muy bonito, muy bien cuidado, que nos daba un sentido de pertenencia.

-¿Los duelos de Copa Sudamericana con Melgar también serán solo en Lima?

Nosotros vamos a jugar en Lima como locales y Melgar aún estaba gestionando para poder jugar en Arequipa.

-¿Es justo eso?

Lo justo es que cada club juegue en su ciudad. Nosotros más allá de la pandemia o de que estamos en Lima, el IPD no le dio mantenimiento a la cancha. Era un desastre, fueron al Mansiche y por eso no le dieron luz verde, hasta las luces faltaban que las arreglen.

-A pesar de eso, es un momento histórico para Mannucci...

Es su primer torneo internacional, fue el objetivo el año pasado, hacer historia. Se ha armado un buen plantel y ya estamos listos para el inicio de la Liga 1 y esta llave de la Sudamericana que se viene con Melgar.

-¿Continúas con tu librería deportiva virtual Lujo 22?

Sí, nos va bastante bien, ahora con la cuarentena la gente anda buscando qué cosas hacer y la lectura es un buen pasatiempo. Y si a eso le agregas que el Perú es un país futbolero, la gente quiere leer libros de fútbol.

-Si el partido con Bolivia era en marzo... ¿a quién ponías en la delantera de Perú?

Con Paolo recuperándose y Jefferson también entre algodones, en La Paz hubiera jugado con Alex Valera o Mathías Succar.

-¿No te convencen Lapadula u Ormeño?

Lapadula me gusta como delantero, tiene muy buenos movimientos y muchas ganas, pero no ha jugado nunca en altura. Ormeño me parece buen atacante, lo vi en Cusco FC, pero a mí no me parece correcto que se maneja a la selección como si fuera un club. Eso de ir a la selección que lo llamé primero, no me gustó.

-¿Crees que a Ormeño no lo llaman por sus declaraciones?

No creo, Ricardo ve temas más allá para convocar. Pero esta es una opinión es personal. Yo quiero que en mi selección estén los que quieren estar. Eso de pensar en ir a la selección que lo llame primero, no tiene sentido de pertenencia.

