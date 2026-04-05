Por José Antonio Bragayrac

“Mi objetivo es ser el mejor del mundo”, afirma Juan Manuel Quispe a través de un audio de WhatsApp, lo dice con una voz firme y una convicción que se respalda en su sacrificio diario. Pasa sus días corriendo y cuando no corre, disfruta de caminar por entre las montañas en su natal Ayahuasi, un anexo del distrito de Alca, a varias horas de Arequipa y con una población menor a mil habitantes.

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