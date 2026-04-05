“Mi objetivo es ser el mejor del mundo”, afirma Juan Manuel Quispe a través de un audio de WhatsApp, lo dice con una voz firme y una convicción que se respalda en su sacrificio diario. Pasa sus días corriendo y cuando no corre, disfruta de caminar por entre las montañas en su natal Ayahuasi, un anexo del distrito de Alca, a varias horas de Arequipa y con una población menor a mil habitantes.

Irónicamente, es un apasionado de la calma que vive corriendo a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.

Acaba de ganar la Andes Mountain Skyrace, segunda cita de las Skyrunner World Series, tras dominar un recorrido de 34 kilómetros y 3.250 metros de desnivel positivo que llevó a los corredores desde el Centro de Ski La Parva hasta los 5.444 metros de altitud de Cerro El Plomo, en pleno corazón de los Andes, en Chile.

“No es fácil, pero quiero ser el mejor del mundo, me di cuenta que hay que lucharla hasta el último en cada prueba, quiero estar en la final y que el mundo vea que un peruano puede competir con los mejores”, dice convencido de sus posibilidades. En Santiago logró su segunda victoria consecutiva en el arranque del la Copa del Mundo de skyrunning y su expectativa es muy alta: quiere el título.

Por eso apenas vuelve de competir solo pasa horas en Lima, donde aprovecha para comprar cosas indispensables para su familia. De inmediato vuelve a Arequipa y de ahí toma el bus hacia su querido Ayahuasi, un pueblito casi olvidado por las autoridades que solo destaca en los ránking de anemia.

José Manuel Quispe, peruano y uno de los mejores corredores de montaña en el mundo. (Crédito: Guaresti / Skyrunner World Series).

—El sueño del ‘tetra’—

Su otro gran afán es la agricultura. Desde niño y ahora con 38 años, Juan Manuel dedica gran parte de su día en trabajar su chacra, de donde genera gran parte de sus alimentos para sus cuatro hijos. Vive tranquilo, salvo en las mañanas, muy temprano, cuando religiosamente sale a entrenar y educa su anatomía para ganarle a la difícil geografía. “Es un reto diario que disfruto mucho, amo correr y vencer las limitaciones que a veces uno se pone sin darse cuenta”, añade.

Quizá no lo sabe, pero su historia inspira. En Ayahuasi es una celebridad, todos lo conocen y varios ya se han contagiado de su pasión por correr. “Aquí me siento en libertad, respiro un oxígeno muy limpio, en la ciudad me estresa la bulla. Por eso cuando viajo muy lejos, apenas vuelvo a Lima me desespero y regreso a mi pueblo”, cuenta José Manuel, quien empezó a competir a los 27 años y desde entonces no ha parado. Hoy cuenta con más apoyo y experiencia, factores claves para soñar con el título mundial.

Su próxima competencia es la Ultra Trail Cordillera Blanca en julio, prueba donde ya marcó el hito de ser tricampeón el año pasado y en esta edición busca hacer historia con el tetracampeonato. Hoy ocupa el primer lugar en el ránking mundial gracias a sus dos triunfos consecutivos. La meta es seguir conquistando las alturas.

José Manuel y sus hijos son hinchas de Melgar, equipo al que sigue desde pequeño. Aunque practicaba fútbol hasta adolescente, su pasión lo llevó a correr por las montañas.

El año pasado concluyó en séptimo lugar en el Skyrunner World Series, que es la Copa del Mundo del skyrunning, deporte de carrera de montaña por encima de los 2.000 metros.

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