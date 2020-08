Mientras el futuro de Lionel Messi permanece en mera incertidumbre, Josep Pedrerol, conductor del programa ‘El Chiringuito’, ilusionó a la afición de Barcelona con un sorpresivo tuit. El periodista español dio a entender que el crack argentino seguirá defendiendo los colores del conjunto catalán.

“Resumen: el (Manchester) City no quiere pagar, (Josep Maria) Bartomeu no quiere regalar ni vender y Messi no quiere ir a juicio. Se queda... de momento”, escribió Pedrerol en su cuenta oficial de twitter.

El inesperado comentario del periodista deportivo español, que tuvo otros tuits precedentes, elevó las esperanzas en Barcelona para que Messi cambie de opinión y forme parte del nuevo proyecto azulgrana, a cargo de Ronald Koeman.

De hecho, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y demás directivos del club mantienen la postura de que la ‘Pulga’ es intransferible y no piensan dar el brazo a torcer con la cláusula de rescisión de 700 millones, una cifra que se hace imposible de pagar para cualquier club del mundo.

Resumen: el City no quiere pagar, Bartomeu no quiere regalar ni vender y Messi no quiere ir a juicio. Se queda... de momento. — Josep Pedrerol (@jpedrerol) August 28, 2020

Por ello, Messi solicitó una reunión con los directivos del club, la cual sería muy clave para definir su futuro. Barcelona intentaría, con todas las formas posibles, convencer al argentino para que se quede y renueve su contrato. Por su parte, ’Lio’ pretendería llegar a un acuerdo para hacer más factible su marcha.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

España: Conoce el último intento de Bartomeu para evitar la salida de Lionel Messi | VIDEO