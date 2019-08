Blatter sobre el doping de Maradona en el Mundial de 1994: "Yo estuve en el centro de esa decisión"

Joseph Blatter, alejado de toda actividad deportiva por una suspensión impuesta en el 2016, aún es noticia. El ex Presidente de la FIFA, organización que tuvo a su cargo durante 17 años, brindó una extensa entrevista a Infobae en la que comentó sobre la rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y, también, habló del doping de Diego Armando Maradona en el Mundial Estados Unidos 1994.

Joseph Blatter explicó al detalle qué sucedió cuando Maradona dio doping en el Mundial de Estados Unidos 1994. El ex dirigente, en ese momento Secretario General de la FIFA, vivió un momento complicado por la coyuntura de aquel momento.

"Recuerdo que lo llamaron para el control tras el 2-1 sobre Nigeria. Recuerdo cómo se lo llevó de la mano rumbo al control una enfermera rubia. Julio Grondona me llamó por teléfono y me dijo: "¿Viste lo que pasó? ¡Sortearon a Maradona!". Y yo le dije que sí, qué por qué era importante eso. "Que Dios nos proteja", me dijo", comentó Joseph Blatter a Infobae.

Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA: "En el caso Maradona yo estuve en el centro de esa decisión". (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

La situación se complicó luego de confirmarse el doping de Maradona. El asunto que mantuvo a Joseph Blatter en disyuntiva fue si se comunicaba el resultado luego del mundial o en ese mismo instante.

"El presidente del comité organizador era Guillermo Cañedo, y el debate fue enseguida si debíamos ocuparnos del tema en esos días o si dejábamos la decisión para después del Mundial. Yo dije que debíamos decidir de inmediato. "En un caso como este debemos decidir ahora", dije. Yo tomé esa decisión, había que sancionarlo. Y así se hizo. Recuerdo aquella conferencia de prensa en la que nadie quería hablar, aunque al final lo hizo Cañedo", relató Blatter.

El ex Presidente de la FIFA también fulminó la teoría en la que Havelange, presidente de la FIFA por aquel entonces, quiso suspender a todo el plantel de Argentina, e incluso mantenerlo sancionado hasta pasado el Mundial de Francia 1998.

"No, no lo creo. Y, en todo caso, cuando se trata de un solo jugador solo se sanciona al jugador, y no a todo el equipo o a la federación. Eso era así, en el momento del "caso Maradona", y sigue siéndolo hoy. Yo estuve en el centro de esa decisión, porque no es un asunto del que se tuviera que ocupar el presidente, era un asunto para la administración de la FIFA. Y como secretario general yo era el jefe de la administración", reveló Blatter.

¿Quién es mejor, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? La ciencia respondió que 'La Pulga' es el mejor de ambos. (Foto: AFP)

Blatter también recordó la vez que prefirió a Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo y dio detalles de lo que le dijo Florentino Pérez luego de la declaración que brindó.

"Les dije a los estudiantes en aquella conferencia en Oxford que los dos eran muy buenos, pero que Messi era el niño soñado por cualquier madre y Ronaldo más robótico. Cristiano no estaba feliz, ¡y mucho menos el presidente del Real Madrid!", explicó Blatter.

"Florentino estaba muy enojado. "¿Cómo puedes tú decir algo así cuando eres miembro de honor del Real Madrid?", me preguntó. Yo le dije que era una cuestión de gusto personal por jugadores. Se enfureció más, me dijo que debía salir de inmediato a aclarar mis palabras. Poco después tuvimos la elección del Balón de Oro. Ganó Cristiano. El fútbol es eso, pasión", sentenció Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA.