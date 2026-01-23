La joven argentina que denunció por abuso sexual a los futbolistas Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña decidió brindar su testimonio y exponer nuevos detalles sobre lo ocurrido en Montevideo a través de la periodista argentina Mercedes Ninci.

En comunicación con radio Mitre, la periodista dio a conocer el relato de la denunciante, identificada como ‘Sol’, quien aseguró que el viaje a Uruguay fue financiado por Zambrano, incluyendo los gastos de traslado y estadía tanto de ella como de su amiga Dana.

“Ella cuenta que va con una amiga a Montevideo, Dana, en Buquebus. No tenían plata, pero su amiga le dice que estaban invitadas por Zambrano, que él iba a pagar todos los gastos”, señaló Ninci.

Agregó que las jóvenes se hospedaron en otro hotel que no era el Hyatt donde estaban concentrados los jugadores aunque luego coordinaban con Zambrano para encontrarse.

“Todos tomaron alcohol y después se fueron al cuarto de Zambrano. Él le habría instado a beber más de lo que correspondía”, narró.

Luego, según lo que indica la periodista, la versión de la denunciante es que quedó sola y fue en ese momento cuando se habría producido el presunto abuso.

“Ella dice que de golpe queda sola, pierde de vista a su amiga, y refiere que los tres jugadores la habrían sometido sexualmente con acceso carnal sin protección”, afirmó Ninci.

Tras regresar a Buenos Aires, la joven se sometió a las pericias médicas correspondientes y señaló que Carlos Zambrano continuó contactándola mediante mensajes por WhatsApp e Instagram.