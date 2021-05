Conforme a los criterios de Saber más

“Yo no pienso en eso”, nos dice escuetamente Juan Pablo Varillas. El tenista peruano logró ayer su tercer título como profesional al ganar el ATP Challenger de Biella 5 en Italia, con lo que sumó 80 puntos en el ránking que le permitirán escalar hasta el puesto 132, su mejor ubicación.

En una gran semana, Varillas logró ganar sus cinco partidos, superando 6-3 y 6-1 en la final al argentino Guido Andreozzi, quien entre el 2018 y 2019 supo estar en el top 100 del ránking, con el puesto 70 como su mejor ubicación.

El título del ATP 80 Biella 5 se suman a los que ya el peruano logró en el ATP 80 Campiñas y ATP 125 Santo Domingo, en el 2019. El nacional es la raqueta número uno del país y a sus 25 años está retomando el buen andar luego de que su ascenso fuera cortado por la pandemia del coronavirus.

“Exacto. Lo que quiero es acumular partidos y más partidos” , responde desde Biella, una ciudad en la Región Piamonte de Italia. Por eso, ahora tomará destino Croacia. Juan Pablo está inscrito para el ATP 80 Zagreb, donde buscará seguir en la suma de puntos.

En el año, ‘Juanpi’ ha jugado ocho torneos donde ha sumado 200 puntos (defendía algunos de ellos). Eso le ha permitido, primero recuperar terreno (llegó a estar en el puesto 171ATP en marzo) y ahora dar un gran salto hasta el puesto 132, tres puestos por encima del 135 que llegó a ocupar en marzo del 2020.

En Zagreb debuta ante el portugués Pedro Souza, quinto preclasificado del torneo que ocupa el puesto 113 del ranking. En el único resultado que registra la ATP entre ellos fue victoria del luso por 7-6 y 6-3 en Blois, Francia, en el 2019.

Ronda Puntos Ronda 32 0 Ronda 16 7 Cuartos 15 Semifinales 29 Finalista 48 Campeón 80 Fuente: ATP

Destino París

La primera pregunta que nos hacemos todos es si Juan Pablo llegará al Top 100 del ránking y cuándo lo hará. “Va a llegar”, nos dice Jorge Salinas, periodista especializado del portal Tenis al Máximo”. Está dando los pasos para eso, pese a las dificultades que se han presentado en los últimos años.

Este 2021 Varillas decidió no competir en la Qualy del Australian Open debido a que no tuvo una adecuada preparación debido a las restricciones de la pandemia. No pudo entrenar mucho el campo duro y para llegar a Australia tenía que pasar cuarentenas, que lo limitaban en sus entrenamientos.

“Juan Pablo Varillas está cerca de disputar un Grand Slam”, nos decía Luis Horna hace unas semanas, aunque nos recordó que no más de cinco peruanos han podido disputar estos torneos Major.

“Ahora sí tenemos un jugador que tiene el nivel de juego, las características necesarias para poder estar en lo más alto del tenis mundial, pero hay que ser paciente”, nos agregaba Lucho.

Lo que necesita Varillas para este objetivo doble: llegar al top 100 y entrar a un Gran Slam, es jugar la mayor cantidad de torneos y tener buenas semanas en ellos. En marzo logró llegar a cuartos de final y una semi en Santiago de Chile. En abril alcanzó una semi en Roma y empezó mayo con la victoria en Bielle. El tenis es de momentos, de partido a partido.

Pero Juan Pablo apunta a más. Tras disputar el ATP de Zagreb, el peruano viajará a París para ser parte de Roland Garros. Ahí, disputará la qualy en busca de tener un espacio en el cuadro principal y también, claro, la de sumar puntos.

Las Qualys de los Grand Slam también dan puntos al ránking, pero es una apuesta que deben hacer los tenistas. El año pasado el mismo Lucho Horna nos explicaba que existen dos caminos para sumar: con los ATP donde sumas de a poco pero más seguidos (por la cantidad de torneos y porque los rivales son de casi un mismo nivel) o las Qualys de los Grand Slams, donde te mides a rivales ya de mayor peso).

Ronda Puntos Q1 0 Q2 8 Q3 16 Clasificado (total de 25) Ronda 128 10 Ronda 64 45 Ronda 32 90 Cuarta Ronda 180 Cuartos de final 360 Semifinales 720 Finalista 1200 Campeón 2000 Fuente: ATP





Por ganar un partido en la Qualy de Roland Garros, Juan Pablo suma más que ganando la primera ronda de una ATP Challenger. La apuesta del peruano es sumar desde las dos opciones que se le presentan.

No será la primera vez que dispute la Qualy de un Major. Ya tuvo presencia en el Australian Open 2020, donde llegó a la Ronda 2, y la de Roland Garros 2020 , donde cayó en la Ronda 1.

Tras Roland Garros, el destino de Varillas sería regresar a Sudamérica y competir en el circuito ATP que se establece en esta parte del mundo con torneos Challenger, que tiene a Lima como una de sus fechas.

Juan Pablo Varillas busca jugar y jugar para sumar y sumar. En ese camino también figura en el horizonte Tokio 2020, aunque las chances son muy complicadas ya que solo acceden los 56 mejores -4 por nación-, y ese puesto aún está lejos para el peruano.

