Juan Pablo Varillas es noticia cuando juega y cuando no. Ahora, por ejemplo, y de acuerdo a información que DT contrastó con el entorno del tenista peruano, solo tiene confirmado jugar hasta el ATP 250 de Amberes en Bélgica, por lo que posiblemente no estaría en el ATP 250 de Vienna (empieza el 21 de octubre). Un tuit del periodista deportivo Luis Carrillo Pinto lo confirma: “El entrenador de Juan Pablo Varillas, el argentino Diego Junqueira, me indica que es muy seguro Juanpi iría directamente a Santiago para representar a Perú en los Juegos Panamericanos 2023 después de Amberes”.

Un gesto que reafirma el compromiso de Varillas no solo con su carrera, sino con lo importante que ella es para el Perú: dar prioridad a Santiago en buscar una medalla en un torneo que no da puntos pero dónde tiene posibilidades de podio. Esperemos.

Pero Juanpi es, también, noticia cuando no juega.

Los fanáticos del tenis peruano pueden hacerlo por él. Ahora podrán apoyar a dos de sus más importantes exponentes en la actualidad a través de la adquisición de activos virtuales llamados fan tokens. Se trata de Juan Pablo Varillas y Romina Ccuno, talentosos raquetistas que han decidido incursionar en el mundo de los non-fungible token (NFT) para financiar parte de su carrera deportiva.

A través de la plataforma Slice Token, ambos deportistas se comprometen a destinar el 30% de sus ganancias en competencias oficiales mediante la emisión de 20,000 tokens cada uno.

Este modelo ya ha tenido éxito en el plano futbolístico. Destacan clubes como el Real Madrid, el Paris Saint-Germain (PSG), e incluso la Selección Nacional, los cuales ya han emitido los conocidos fan tokens.

Vale destacar que tanto ‘Juanpi’ como Ccuno han obtenido resultados destacados en competencias internacionales desarrolladas los últimos meses. Para sus fanaticadas, esto significa la posibilidad de que los tokens que adquieran tengan un valor más alto y, a su vez, reciban mayores ganancias.

Slice Token reportó que los primeros tokens emitidos por Juan Pablo Varillas salieron a US$ 80 cada uno y se agotaron rápidamente. Posteriormente lanzó otro grupo de tokens a US$ 100. Se espera un comportamiento similar con los NFTs de Romina, que acaban de lanzarse en la plataforma.

La firma tiene el objetivo de resolver los altos costos de una carrera profesional deportiva en el tenis y golf. Por ejemplo, al inicio de su trayectoria, un deportista de estas disciplinas requiere no menos de US$ 50,000 por año solo para poder contar con entrenador, equipos y afrontar los gastos de su participación en torneos internacionales, lo que es una condición excluyente para ascender en los rankings.

Juan Pablo Varillas liderará al equipo peruano de tenis en los Juegos Panamericanos

Dado que no todos pueden conseguir dicho financiamiento, cerca de 8 de cada 10 jóvenes con buena performance deportiva quedan fuera de carrera.

“Estamos en comunicación con deportistas, managers y entrenadores de la mayoría de los países de Latinoamérica, así como con las asociaciones y federaciones deportivas, como la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) y con la R&A (máxima autoridad del golf excepto en EE.UU. y México), a fin de ponerlos al corriente de esta nueva opción de financiamiento y desarrollo de comunidades de fans disponible en el mercado regional”, sostuvo Ángel Lombardi, CEO de Slice Token.

A la fecha, 30 deportistas emitieron sus tokens en la referida plataforma que tiene más de 2,000 usuarios activos de 43 países. Proyecta cerrar el año con alrededor de 100 deportistas de 10 países enrolados y 10,000 usuarios activos.

Se conocieron en la universidad y se enamoraron siguiendo a la selección. Desde entonces, final de la Copa América 2019, no se separaron más. Ese amor que nació entre ellos fue cómplice de su cariño por las camisetas de fútbol y hoy, los jóvenes ingenieros Miguel Montalvo y Steffi Roth se han convertido en los coleccionistas más grandes de los uniformes de la querida Blanquirroja. Más de 2000 piezas que conservan como un tesoro. Esta es su maravillosa historia.