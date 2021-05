La voz entrecortada de Juan Reynoso suena como pocas veces se ha oído. La alegría del título con Cruz Azul se mezcla con los malos recuerdos que tuvo que pasar durante estos 23 años para volver a salir campeón con la ‘Máquina’. El cuadro cementero dejó atrás el llamado Cruzazulear y ganó el Clausura 2021 con el técnico peruano a la cabeza y con Yoshimar Yotún siendo protagonista en el campo de juego, con una asistencia en el 1-1 ante Santos Laguna que definió el campeonato.

PARA SUSCRIPTORES : Juan Reynoso: los testimonios desde México que reconocen el liderazgo del técnico que hizo historia con Cruz Azul

Juan Reynoso silenció muchas voces y dejó escuchar otras. Porque en la conferencia de prensa tras el título, anunció que su medalla de campeón se la regalaría a Enrique Meza, el técnico hoy de 73 años, que lo llevó al fútbol mexicano y que lo hizo incursionar en la dirección técnica. Todo un gesto, de los muchos que tiene Juan pero que pocos conocen.

“Soy ermitaño, no salgo de mi casa. Si yo fuera invisible sería feliz”, decía a las cámaras de CMD en el 2009. Su relación con la prensa no era la mejor, pero la relación con sus amigos, con los suyos era todo lo contrario.

“Es muy paternalista”, nos cuenta un personaje del fútbol peruano que trabajó con él tanto en Universitario como en Melgar. Es el lado de Reynoso que pocos conocen y ayer se puso en evidencia con la medalla homenaje a ‘Ojitos’ Meza.

“Quería aprovechar el momento para agradecer a alguien que fue fundamental, que es el profe Meza. Toda su sabiduría, enseñanzas, experiencia. Me trajo como jugador. Me dio la oportunidad como auxiliar para luego poder ser técnico en Puebla. Me decía, ojalá alguien acabe con este suplicio”, recordó Reynoso.

“El profe no lo sabe y esto es para él. El reconocimiento que él se merece. La de esta noche la va a tener en su casa porque él es más azul que cualquiera”, dijo Juan Reynoso, quien espera ganar más medallas, pero esta, la primera ya tiene dedicatoria especial.

Pagó parte de una operación

Pero anoche no fue el único gesto que destacó. El periodista Luigi Archimbaud, hijo del tío Lalo y hermano del futbolista Jean Pierre, contó que Juan Reynoso apoyó a su familia en un caso muy particular.

En el 2019, Jean Pierre estaba en Real Garcilaso y bllegó a dirigir al cuadro cusqueño. Una úlcera obligó a una operación urgente del volante y el técnico estuvo pendiente de la evolución de su salud.

“Cuando operaron a mi hermano, no solo te basto con ir a visitarlo, estar al pendiente de él en todo momento. Ir a la clínica. Regalarle un libro. Si no, encima, pagaste la mitad de la operación, algo que no lo haría nadie, mucho menos un DT con su jugador”.

Juan Reynoso Guzmán :Cuando operaron a mi hermano, no solo te basto con ir a visitarlo, estar al pendiente de él en todo momento, ír a la clínica,regalarle un libro, sino encima pagaste la mitad de la operación, algo que no lo haría nadie, mucho menos un Dt con su jugador. 1/2 — Luigi Archimbaud (@LuigiArchimbaud) May 31, 2021

El futbolista fue atendido en una clínica cusqueña. Reynoso pasaba a visitarlo para conocer de su estado muy seguido. “Fui a la clínica más cercana y me dijeron que tenían que intervenir de emergencia porque había algo raro adentro. Y dicho y hecho, la úlcera estaba afectando al organismo. Gracias a Dios todo salió bien y ahora viene la recuperación con calma y con paciencia”, contó el futbolista a Radio Ovación.

En una de las visitas, Reynoso se topó con que ya iban a dar de alta al futbolista, pero que aún no se podía firmar el documento porque faltaba pagar la mitad de los gastos en que se había incurrido. El técnico no dudó y pagó esa deuda para que todo termine de la mejor manera.

El hecho fue confirmado por el ‘Tío’ Lalo. “La gente no lo conoce, no lo conoce. Yo lo conozco desde niño y él nos tiene rankeados. Él es muy generoso, sé de casos en el Rímac, en la U”, me comenta brevemente el experimentado periodista que hasta el año pasado trabajó en Alianza Lima.

Más sobre Reynoso

Libro especial para un rival

El gesto de regalar libros no es nuevo en Reynoso. Lo hizo con Jean Pierre Archimbaud. Ya se conocía una historia que data desde el 2009, cuando salió campeón con Universitario. El Comercio contó en su edición del 16 de diciembre de cómo el técnico crema estuvo pendiente de la lesión que sufrió Leandro Fleitas en la final.

Como se recuerda, el defensor de Alianza Lima sufrió una fractura de cráneo tras un choque con Carlos Galván. Fractura del parietal derecho fue el primer diagnóstico y se temía por complicaciones mayores.

Juan Reynoso estuvo pendiente de la evolución de la lesión del futbolista y tuvo un gesto que el padre del jugador contó. “Quiero agradecer a la gente que se ha preocupado por Leandro, y especialmente a Juan Reynoso”, dijo don Miguel Fleitas.

El gesto fue que además de preguntar por el estado del defensor, Reynoso le regaló el libro autografiado “hablemos de fútbol”, de Víctor Hugo Morales y Roberto Perfumo. La dedicatoria era especial para el jugador.

Este gesto rompió cualquier enfrentamiento que pueda existir entre los clásicos rivales, y más luego de que los cremas vencieron a los blanquiazules en la definición del título.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

El Chelsea es el nuevo rey de Europa. El cuadro londinense derrotó este sábado al Manchester City en la final de la Champions League. De esta manera, los 'blues' consiguieron su segundo título a lo largo de su historia.