Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, habló este jueves sobre la actualidad del 'Xeneize', una vez más eliminado de la Libertadores ante el River Plate de Marcelo Gallardo, a quien considera un "genio" por lo que ha demostrado con el 'Millonario'.

El ex referente de la 'Albiceleste' demostró su incomodidad por la clasificación de los dirigidos del 'Muñeco' en la última semifinal entre los máximos rivales del fútbol argentino. Sin embargo, no dejó de valorar la entrega de los suyos en la revancha de la serie.

Riquelme llenó de elogios a su exentrenador Carlos Bianchi. (Foto: AFP) JUAN MABROMATA | AFP

"Sufrí cuando ganó River", aseguró Riquelme a través de la señal de Fox Sports, en entrevista para el programa 90 minutos de Fútbol. "Es una sensación rara porque me tocó vivir (como jugador de Boca) una época que fue maravillosa. Jugábamos y ganábamos. Es nuestro eterno rival, lo está haciendo bien, hay que felicitarlos que están en la final, se van a enfrentar a un gran equipo como es Flamengo", añadió el popular 'Topo Gigio'.

"Estoy agradecido con los muchachos porque le ganaron bien a River con la forma que tienen de jugar. Merecidamente, con toda la presión que tenían ese día", señaló Riquelme para aclarar la reciente llave Boca-River fue pareja. "Faltó un gol más", lamentó.

Román también destacó la capacidad de Gallardo, pero reconoció a Carlos Bianchi como un entrenador de logros superiores.

"Es un genio, armó 10 equipos en cinco años, le gusta el fútbol, vive del fútbol y habla muy bien de él... pero no ganó todo. Fue a jugar el Mundial de Clubes y no compitió nunca. Nosotros (el Boca de Bianchi) le ganamos al Real Madrid de Figo, que era Balón de Oro; ellos fueron y no compitieron porque Barcelona le ganó el partido desde el minuto uno al 90. El Barza dio la sensación de que reguló para no hacerle más goles y en el siguiente —la edición del año pasado— no llegaron a la final", señaló sin filtros.

“Tuvimos la suerte de que nos dirigió el entrenador más grande la historia del fútbol argentino. Nadie lo va a superar. Ganó cuatro Libertadores y tres Intercontinentales”, sentenció ‘El Último 10’.