Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano: “No es que existan obras inconclusas que hagan inviable los Bolivarianos 2025”

Bajo ese contexto, nos contactamos con el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari, para que explique las razones del ruido reciente a vísperas de los Juegos.

“Todos los comités olímpicos ya confirmaron su presencia. Por tanto, no peligran y se desarrollarán bien. Se cuenta con el total respaldo del Gobierno Peruano, porque faltaba cerrar algunos servicios esenciales, pero la actual gestión del presidente Ludeña en coordinación con el Gobierno le dieron pronta solución”, advierte Manyari, quien de inmediato descarta que la realización de los Juegos Bolivarianos corran peligro.

Manyari hace una precisión sobre las noticias que advierten el retraso en las obras del estadio y responde a las advertencias de otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, que señaló que Ayacucho no contaba con reservas de hospedaje ni alimentación para las delegaciones deportivas que llegarán del exterior. O las declaraciones del IPD de la región a nombre de Wilber Vega, quien advirtió que todavía no ha concretado la logística mínima para recibir a los atletas extranjeros pese a que apenas faltan días para el inicio de los Juegos.

“No es que existan obran inclusas que hagan inviable los Juegos. Ese nunca fue un problema para el adecuado desarrollo de los Juegos Bolivarianos”, recalca Manyari.

“Cuando uno prepara un proyecto deportivo, inicialmente propone diferentes deportes en diferentes sedes, en este caso Lima y Ayacucho, pero eso está supeditado a factores fundamentales: primero, el quórum, depende de cuántos deportes inscribes. Por ejempli, si quieres clavados, necesitas un mínimo de tres comités olímpicos bolivarianos. Por esa razón se han caído deportes como kung fu, muay thai y otros más”, explica la cabeza del COP.

Advierte, sin decirlo, que el retraso de obras del estadio no complica la realización de disciplinas. “La inauguración se tiene prevista en la fortaleza del Real Felipe. Pero, lo de Ayacucho es una información incorrecta y me permito aclararlo. En Ayacucho se usará como escenario deportivo el centro de convenciones que está al lado del aeropuerto. Ese escenario cumple con todos los requisitos para los deportes que allí se desarrollarán y también habrá mountain bike”, agregó.

A 4 días de que inicie los Juegos Bolivarianos 2025, aún no están listas las sedes deportivas en Ayacucho. Foto captura: Canal N.

Detalla que las disciplinas que se terminaron cancelando parten de una razón ajena a la organización.“Segundo, los deportes que sí cumplían con el tema técnico se caen por falta de quórum como el básquet, y no hay ningún otro motivo por el cuál no se estén haciendo deportes en Ayacucho. Por eso, no sé de donde sacan que porque hay obras inconclusas. No se están haciendo esos deportes en Ayacucho; es decir, el Estadio no tenía contemplado ningún deporte como escenario de competencia”, afirmó.

Manyari sostiene que para que una disciplina se dé es necesario tener a tres países bolivarianos como mínimo. “Si no hay tres países inscritos, entonces la disciplina o modalidad se cae, porque no se inscribieron la cantidad mínima de comités olímpicos en dicha modalidad. Eso se conoce como ‘falta de quorum’, es decir, falta de comités inscritos. Eso es usual en juegos bolivarianos, porque son menos países. Ese tema escapa totalmente de Perú y de la organización”, manifestó.

