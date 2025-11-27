Christian Cruz Valdivia
Christian Cruz Valdivia

“Tenemos que sacar deportistas de hoteles”, nuevo gerente general del IPD denuncia inminente crisis en Bolivarianos por mala gestión de Federico Tong
Los Juegos Bolivarianos se vienen realizando en Lima y este jueves inician las pruebas en Ayacucho en medio de un sin fin de problemas. Desde quejas por la falta de hospedajes para las delegaciones que llegan al país hasta falta de cobertura de las diferentes disciplinas.

