“Tenemos que sacar deportistas de hoteles”, nuevo gerente general del IPD denuncia inminente crisis en Bolivarianos por mala gestión de Federico Tong

Como se sabe, estos Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2027 está a cargo del IPD y la gestión del anterior presidente Federico Tong no logró planificar de buena manera el evento, lo que obligó a sacarlo de su cargo y el pasado 14 de noviembre se nombró a Sergio Ludeña en su puesto.

Días antes se nombró a Alberto Tejada Conroy como nuevo gerente general para buscar dar un vuelco a la gestión. Con dos semanas en el cargo, el directivo nos cuenta los problemas que encontró y qué es lo peor que pueda pasar en estos Juegos Bolivarianos.

- ¿Por qué aceptar un cargo en un momento tan complicado?

No sabía que teníamos esta situación en la cual vivimos. Lamentablemente la planificación que debió existir dentro del Instituto Peruano del Deporte de cara a los Juegos Bolivarianos debió manejarse con mucho tiempo de anticipación. Yo en el mes de abril salí del Consejo Directivo y en ese momento se había creado ya un Comité Organizador y estamos hablando de ocho meses en los cuales los Juegos debían darse con total normalidad, siguiendo los procedimientos públicos. Sin embargo, cuando me solicitan asumir la gerencia, tuve la mejor voluntad de servir al país entiendo esta coyuntura. El reto es grande.

¿Qué encontró cuando llegó?

Cuando asumo esta posición, al inicio no tenía acceso a mis funciones. Cuando asumo estaba Federico Tong y no me permitió siquiera plantear alguna estructura de mejora dentro de lo que ya se estaba trabajando. No pude ni pedir información del estatus de administración, planeamiento de presupuesto, infraestructura ni jurídica a pesar de ser órganos a cargo mío.

¿El Comité Organizador no te atendió?

Eso se lo indiqué al Ministro de Educación, quien me dio todo el respaldo. Se insistió en la búsqueda de información y empezaron a generarse una serie de comentarios en la interna, desprestigiando mi honor. Todo ello se lo transmití al ministro, quien creo que conversó con el Presidente de la República para que se dieran cambios a nivel del presidente del IPD y ahora está Sergio Ludeña. Estamos tratando de solucionar porque recién se tiene la información del estatus real de estos Juegos en la que se dieron un sin número de adjudicaciones directas por desabastecimiento. Sin embargo, algunas ni siquiera llegaban a tiempo. Por eso se indicó al Presidente de la situación y se da lo del decreto de urgencia que nos permita simplificar estos procedimientos.

¿En qué se gastan esos 35 millones adicionales?

Las contrataciones se hacen con el acompañamiento de la Contraloría y también desde el Órgano General de Contrataciones para evitar que no haya situaciones de corrupción, pero que se cumplan a tiempo, que es lo más difícil. Cuando yo asumí como gerente general, solicité aplazar los tiempos de los Juegos, pero tuve una respuesta negativa tanto del presidente del IPD en ese momento Federico Tong, como de las instancias del Comité Olímpico Peruano (COP), indicando que los tiempos se tenían que dar. Yo les manifestaba que si no llegábamos peor íbamos a quedar. El presidente del IPD en ese tiempo hace una solicitud para generar un decreto supremo que permita trasladar un presupuesto de cerca 50 millones de soles hacia la organización bolivariana (Odebo), que con el feed que pedía, de 30%, llegaba a 79 millones, pero eso iba a generar más revuelo por los altos indicios de irregularidad, más si el tesorero de la Odebo es el presidente del COP. El Presidente de la República indicó que eso no iba a darse y más bien prefería que el Estado, con este decreto de urgencia, si permitiera contratar y no se los traslademos a un organismo internacional para que ellos contraten. Por eso hoy nos encontramos en esta situación, tratando de sacar adelante, con altos indicios de incomodidad de quienes vienen del extranjero.

¿Cuál era la situación en abril cuando deja el Consejo Directivo?

En abril había un comité organizador y debería darse una planificación determinada. Si bien el 20 de agosto se da la transferencia del presupuesto, algo tardío por parte del Ministerio de Economía, tenían plazos. Esperaron a que se llegue al desabastecimiento. Si sabíamos que era de interés nacional, con adjudicaciones simplificadas, en menos de tres semanas se podía hacer una adjudicación. ¿Por qué esperar a contratar por desabastecimiento en noviembre? Se ha tenido todo setiembre, todo octubre para poder hacerlo. Son más de 200 procesos para poder contratar todos los servicios por 324 millones. ¿Por qué esperar al desabastecimiento para hoy llegar a los altos costos? Hoy día estamos viviendo es un problema generado en la anterior gestión que lideraba Federico Tong .

¿Por qué se da su salida del Consejo Directivo?

Lo que había era una serie de compromisos, entre ellos algunos en los que yo no estaba tan de acuerdo, por ejemplo los e-sports. No estaba convencido de eso y me dejaron de lado. La extinción de Legado fue una decisión dada por el mismo presidente del IPD en ese tiempo [Tong] y yo le mandé un documento como miembro integrante del Consejo Directivo que me indique cuál era el plan operativo , porque nosotros aprobamos un plan operativo institucional y no estaba contemplado. ¿Cuál iba a ser el plan de acción inmediato al extinguir Legado? Solicité eso y no le gustó ello, por eso solicitó al Ministerio de Salud que me sacara del Consejo Directivo. También estaba en tema de la afiliación del básquet y buscábamos que haya consensos, pero seguimos sin poder tener una federación reconocida.

¿Y de Ayacucho que se sabía?

Para Ayacucho se hizo un comité especial, un comité organizador que solamente lo manejaba en presidente del IPD, el gerente general de ese entonces y un representante del COP. Hasta ese tiempo lo que se dejó, es que se iba a genera un comité para ello.

El presidente de Odebo nos dijo que se tenía lo básico ¿qué tan básicos están siendo?

Se esperaban que fuesen los mejores Juegos Bolivarianos, con 17 países, cuando por lo general llegan a 10, se tenía mucha expectativa pero ha terminado siendo flojitos en esa parte . Se hubiera podido usar la Villa Panamericana, pero se han destinado usar hoteles de alto costo, y eso ya lo encontramos. Se ha adjudicado ahora por la urgencia, pero ya los hoteles ya estaban reservados, ya no había más que darle para adelante. Pero ahora nos encontramos con que algunos hoteles no cuentan con reservas o que nos vamos a tener que retirar durante la final de la Copa Libertadores , porque el 28, 29 y 30 hay hospedajes separados. O sea, voy a tener que retirar a los deportistas y llevarlos, de repente, a una villa del Ejercito o de la Marina donde puedan estar esos días. Es una limitación real que estamos teniendo y obviamente la imagen del Perú se ve tocada por las malas decisiones de los que estuvieron en el cargo en el IPD.

¿Qué otros problemas latentes hay?

El desarrollo de los deportes ha sido también una dificultad. Se han instalado las canchas de futsal tarde, las de vóley también, por que son pisos especiales de los cuales no se han podido adquirir y hemos tenido que usar los que ya se tenían. Hay coliseos que faltaban arreglar, había más deportes en Ayacucho que tuvieron que venir a Lima porque se debía construir en Ayacucho muchas cosas y no se hizo. El transporte también fue difícil porque fue difícil conseguir 400 buses. No hay empresas con esa capacidad así que se tenían que generar consorcios. Ahorita sobre la marcha era muy complicado. La adquisición de pasajes aéreos también ya sido complicado, porque no se compraron con anticipación a menor costo.

¿Se corre el riesgo que haya problemas con la realización de los deportes?

No, no. No tenemos ese riesgo. Hemos tenido riesgo con la compra de pasajes que se están regularizando, pero no se ha caído ningún deporte felizmente. Se han retrasado horarios, mas no se han caído deportes. Hemos tratado de solucionar y esperamos que eso no sucedad. Estamos en un Comité de crisis diario y en coordinación permanente con el mismo ejecutivo para que estas situaciones no se den.

¿Qué es lo peor que pueda pasar?

Lo peor que pueda pasar es que no tengamos hospedajes y tengamos que sacar a los deportistas de los hoteles donde ya están hospedados. En la parte deportiva, no.

¿Y cuál es la situación de Ayacucho?

En Ayacucho se seguirá trabajando lo que se está haciendo. El estadio no estaba planificado para los Juegos. La Villa es un tema que tenemos que ver una conciliación y un arbitraje con la Universidad. Estamos viendo alternativas con el rector de la universidad para darle un punto de vista jurídico. Va a venir un arbitraje y esperamos que Ayacucho tenga la Villa que va a estar dentro de la Universidad.

