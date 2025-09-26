Renzo Manyari, presidente del COP: “El básquet peruano tiene que estar en los Juegos Bolivarianos” | Entrevista

Desde su mirada, FIBA ya determinó la ruta de trabajo para la reafiliación del básquet peruano a nivel internacional. Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP) le concedió una entrevista a DT El Comercio, en donde habla de varios puntos: la situación actual del básquet nacional, la posible representación en los Juegos Bolivarianos, su punto de solución para volver al orden internacional, el balance de los Juegos Panamericanos Junior y los plazos de ejecución para los Bolivarianos y Panamericanos del 2027. “Hay obras emblemáticas, como son la pista de remo, las torres en la Villa Panamericana y la cancha de cricket que son necesarias”.

Renzo, ¿cuál es la realidad del básquet peruano en la actualidad? ¿Cuál es la foto actual?

El básquet peruano tiene una Federación reconocida hace varias décadas por el IPD. Entonces, hay que diferenciar dos cosas: el reconocimiento de una Federación y el de una Junta Directiva. A nivel nacional se tiene reconocida una Federación tanto por el IPD como el Comité Olímpico. Lo que falta ahora es el reconocimiento de la Junta Directiva, cuyas elecciones se dieron el año pasado y eso sigue un trámite específico, que hoy en día está para la consideración del Consejo Directivo del IPD. Esto es independiente de la inclusión del básquet en los Juegos Bolivarianos.

Tomando el caso de los Juegos Bolivarianos...

El básquet está dentro del programa deportivo de los Juegos Bolivarianos, tanto 3x3 y 5x5. Este programa tiene lo que se conoce como manuales, que son un conjunto de normas y directrices técnicas que salen de diferentes versiones. En la medida que se acercan los Juegos, se van actualizando esas versiones por diferentes motivos: falta de quorum, inclusión de alguna nueva modalidad. Y esto se da siempre casi llegar a un mes o dos meses antes de una competencia. Entonces, el básquet está considerado como competencia, la Federación reconocida por el Comité Olímpico y por IPD, y estamos a la espera –como COP- de que se resuelva al nivel de Consejo Directivo del IPD, con respecto a la solicitud de reconocimiento de la Junta Directiva.

¿Por qué tenemos 9 meses de demora en reconocer a una Junta Directiva?

No puedo responderte eso porque ese trámite o solicitud no la hacen al Comité, la hacen al IPD. Entonces, puede haber cargas, pero no es una respuesta que esté en mi competencia.

En cuanto al Manual Técnico para los Juegos Bolivarianos...

Los Manuales no incluyen a los países, incluyen las modalidades de competencia: si es 3x3 o 5X5. Los Manuales están hablando básicamente de las especificaciones técnicas del deporte, las fechas, si es modalidad, ¿en qué ciudad va a ser? ¿cuándo deben llegar? ¿cuándo deben irse? ¿Qué países van a participar? Los Juegos Bolivarianos son unos Juegos que no clasifican a otros Juegos, no te clasifican a Suramericanos, Panamericanos ni Olímpicos.

ODEBO es independiente en su regulación técnica de cómo se juegan los Bolivarianos. ¿Por qué es independiente? Porque estos Juegos no te clasifican a otro escenario deportivo.

Por lo tanto, quienes establecen las reglas de participación de los Comités Olímpicos es propiamente la ODEBO. La ODEBO determina los deportes y los Comités dicen cuáles son sus selecciones que van a participar. El COP ya indicó que la FDPB a la cual sí reconoce. Quien inscribe a la selección no es la Federación, es el Comité Olímpico de cada país. En unos Juegos a diferencia de un campeonato, lo inscribe al Comité Olímpico. En estos momentos, la Federación no está en ningún campeonato de FIBA porque está desafiliado de FIBA. Eso lo tenemos claro.

Página 7 del Manual Técnico del Básquet 3x3 de los Juegos Bolivarianos 2025.

En el Manual Técnico del Básquet 3.3, en el apartado 4 (Participantes) menciona que podrán participan todos los deportistas cuyos COPs estén afiliados o sean invitados por la ODEBO y sus Federaciones Nacionales estén afiliadas a FIBA, que estén al día con sus obligaciones con FIBA Américas. En ese sentido, ¿es viable la participación de deportistas peruanos, teniendo en cuenta que la Federación no está afiliada a FIBA? ¿No incumpliría con el Manual Técnico?

No es obligatorio en los Juegos Bolivarianos que para competir las Federaciones Nacionales de básquet estén afiliadas a FIBA. No se incumple en ningún momento a los manuales técnicos, que prontamente tendrán una nueva versión.

Entonces, ¿Perú va a estar?

Sí, Perú tiene que estar. Perú está propuesto para que esté. Nosotros como Perú, tenemos la seguridad de que el básquet va a estar presente.

¿Cuál es la diferencia entre Perú va a estar con la que tiene que estar?

Si no hay quorum en las inscripciones, que solamente se inscriban tres o cuatro países, no hay deporte. Hay deportes que se pueden caer porque estamos a la espera de que se cierren el cupo de participaciones. No te puedo dar una respuesta oficial porque estamos obligados a mantener la reserva, pero hay deportes que no van a estar dentro del programa propuesto en los Juegos Bolivarianos porque no hay el quórum necesario.

Página 9 del Manual Técnico del Básquet 3x3 en los Juegos Bolivarianos

¿Qué falta para el básquet peruano esté afiliado?

El básquet está buscando su reafiliación -hasta donde yo conozco- hace dos años más o menos. Yo me acuerdo de que recién cumplía un año de haber sido elegido cuando me consultan desde FIBA cuál es la situación del básquet y les digo que están desafiliados. En ese momento, la Junta Directiva no tenía reconocimiento del IPD. Entonces, si tú me preguntas cuál es el problema, uno de los grandes problemas –desde que yo tomo conocimiento del tema- es esos bloqueos y apelaciones a los bloqueos de los títulos registrales. Entonces, finalmente, absuelto todo eso del punto legal, se reconoce una nueva Junta Directiva. Después, FIBA dice: ‘bueno, ya hay una Junta Directiva reconocida, vamos a evaluar el proceso de reafiliación’.

¿En qué concluye?

Lo que se concluye para la reafiliación es que tienen que de modificar sus estatutos en base a los nuevos a las nuevas directrices que establece FIBA y acreditar que hay representatividad. FIBA establece que tiene que haber un número determinado de ligas vigentes en RENADE para que se determine una adecuada representatividad por parte de la Federación. Lo que se cuestiona era que -simplemente creo que seis, tres ligas, no me acuerdo cuántas- habían votado en una elección, pero lo que no se dice es que dado este contexto de justamente haber dilatado los procesos de reconocimiento del grupo de trabajo y haber dilatado y que se haya dilatado el reconocimiento de una nueva junta directiva, hacía legalmente imposible que puedas actualizar juntas directivas de ligas en RENADE. Si no tienes la junta directiva vigente en el registro en el IPD de la Federación, entonces, tampoco puedes hacer los procesos de reactivar las ligas en Remada.

¿En conclusión?

No es un tema de falta de participación, no es un tema de falta de legitimidad, no es un tema de falta de legalidad, es que necesitas que la Junta Directiva culmine su proceso de reconocimiento del IPD, se inscriba en Registros Públicos, se inscriba en RENADE, se puedan tramitar todas las solicitudes y las ligas que quieran reafiliarse. FIBA ya determinó el camino que están trabajando.

¿Los estatutos ya tienen el OK de FIBA?

Hasta dónde yo sé, porque yo no hablo directamente con FIBA, es un tema Federado, pero hasta donde yo me quedé, quedaba pendiente un artículo que era absolutamente menor. Cuando yo consulté, me encontré con algunos dirigentes de Consubasket, que estaban liderado este tema, me dijeron: ‘No, este tema de los estatutos ya estaba listo’. Entonces, infiero que está culminado. Era un tema menor de artículos que no representaba mayor problema. El tema puntual era incrementar la cantidad de guías conjuntas y directivas actualizadas en el RENADE.

En este caso, ¿no habría veedores que verifiquen el funcionamiento de las Ligas? Muchos stakeholders afirman que estas Ligas no necesariamente tienen convocatorias...

Eso me parece que básicamente lo dicen los representantes de la Liga de Lima. Yo no conozco otros stakeholders que digan eso, no digo que no existan, yo conozco, ¿ok? Primero, lo dice una Liga que fue desafiliada de la Federación, una Liga que ha tenido problemas internos con sus propios clubes y que, hasta donde alcanza mi conocimiento, se han desafiliado de la Liga de Lima. Yo he visto sus campeonatos que hacen a nivel nacional, hay una gran concurrencia de deportistas. Estas Ligas están compuestas debidamente por un mínimo de tres clubes, según lo determina la Ley Peruana. Entonces, para mí no tiene ningún sustento jurídico ni fáctico que digan que no tienen divisiones menores, cuando tienen los eventos. ¿Por qué no piden juntarse a la Federación y la Federación les muestre las divisiones que tienen sus campeonatos? FIBA es quien debe determinar el proceso. Hoy lo que existe es un proceso que está viendo FIBA, Consubasket con la Federación e IPD.

Pero, ¿cómo queda con todo con el IPD no ratificando la presente Junta Directiva?

La respuesta es compleja. Desde que la Federación solicitó su reconocimiento como Junta Directiva, la Liga de Lima y otros stakeholders han remitido una serie de documentos con lo cual tienes que absolver, volver a responder, absolver y volver a responder. El IPD lo que está haciendo diligentemente es absolver todos los pedidos de los administrados para cuando se resuelva finalmente el pedido de solicitud de la Junta Directiva que haya seguido un debido proceso. Yo creo que el IPD ha actuado bien, ha seguido sus debidos procedimientos y Federico Tong está haciendo todo lo que legalmente corresponde para resolver todo dentro del marco legal. Entonces, no es un tema del IPD, no es un tema de la Federación, no es un tema del COP, es un tema que esos otros stakeholders llenan de solicitudes, recursos de nulidades y engrosan el desarrollo del análisis y procedimiento administrativo. El IPD tiene que pronunciarse porque está en la obligación constitucional de resolver las solicitudes y peticiones de los administrados.

Pero, ¿FIBA ha tenido comunicación con la Junta Directiva en el último año?

La Federación viene comunicándose con FIBA. Hace cerca de dos años que se vienen cursando correos, así como comunicaciones con Consubasket. Simplemente estamos a la espera de este tema, pero ni FIBA en su autonomía, ni el Comité ni el IPD va a intervenir en la interna de las Federaciones. Dime una sola Liga afiliada a la Federación que esté haciendo estos requerimientos, ninguna. Quien te está colocando estos documentos y te está colocando –en parte- esta situación es la Liga de Lima. Seamos claros, es todo un sistema federado y la Liga de Lima. Y a pesar de que no es federada, la Liga de Lima tiene un espacio en donde es escuchada. No se resalta que haya apertura democrática de un stakeholder que ha cuestionado abiertamente a la Federación, que ha accionado abiertamente en contra de solicitudes y procesos de la Federación y, a pesar de ello, la Federación ha dicho: ‘conversemos’, ¿qué deseas? A pesar de eso, representantes de la Liga de Lima pasan por encima de la Federación y se van directo a FIBA América. Si hablamos de representación, como una sola Liga va a representar todo un sistema federado que tienen sus campeonatos.

¿Cuál es el punto de solución?

Termina lo que has iniciado, termina de resolver la solicitud de reconocimiento de la nueva Junta Directiva que está ante el IPD. Hoy ya está para que se resuelva en Consejo Directivo. Eso ya está. La Liga de Lima presentó un documento pidiendo que se nombre un Grupo de Trabajo y, evidentemente, tienen que resolver sobre ese documento. Una vez se resuelve eso y cierras el proceso de reconocimiento de la Junta Directiva. Después vas a RENADE y luego puedes buscar el reconocimiento de las Ligas, de las Juntas Directivas de la Ligas. Los stakeholders tienen que estar unidos para lograr la reafiliación en esta etapa y después plantear si se separan, si buscan una Junta Directiva, si buscan sus ligas paralelas, es otra historia. Por encima de ellos está el interés superior del atleta.

Perú ganó 23 medallas en los Juegos Panamericanos Junior: 3 de oro, 5 de plata y 15 de bronce. (Foto: COP)

Yendo a otros finales, se tiene un balance de los Juegos Panamericanos Junior...

Los pronósticos se dan en base a los datos que se pueden tener en el momento, pero hay particularidades: tenemos una delegación promedio de 18 años. Es la segunda edición de unos Juegos Panamericanos Junior, es decir, es un producto evento en sí mismo que está todavía terminando de formarse. En adicional a ello hemos tenido una efectividad del 20%. Lo que pasa es que también venimos de varios Juegos donde hemos ido superando históricamente las demás participaciones. Y es bueno, es bueno que nos acostumbremos a la excelencia, creo que eso nos impulsa a generar más oportunidades de desarrollo y de trabajo, pero también hay que considerar que es una etapa donde vivimos un cambio generacional importante. Dicho esto, creo que lo que pasó en Asunción, aparte que se nos cayeron medallas importantes porque hubo deportistas que se lesionaron que eran muy importantes, refleja la oportunidad de invertir más de lo que ya se viene haciendo en el deporte juvenil y Sub17.

¿Cómo?

Históricamente, el Perú tiene una inversión con crédito real constante para las federaciones entre 2015 y 2017, que era con preparación a Lima 2019. Vamos a cumplir 10 años de inversión constante frente a países que van con delegaciones hasta el triple de grandes que el Perú y que llevan 30 años de inversión constante y ordenada, donde tienen la participación directa del sector privado con grandes aportaciones a partir de impuestos de diferentes de diferentes clases, y que van directamente a las Federaciones o sus Comités Olímpicos. Creo que esto resultados, independientemente de ser aceptables, nos permiten identificar oportunidades de mejora, y preparar proyectos de inversión y de trabajo en las categorías juveniles a efectos de ir adecuándonos también a las formas de trabajo que se tiene a nivel internacional.

El deporte es cambiante y hay nuevas formas de inversión de trabajo y de análisis. Entonces, para mí es un resultado positivo. Hay delegaciones con muchos más atletas, sí, también con más medallas, pero su nivel de efectividad es inferior al 10%. De productividad, de efectividad es inferior al 10%.

¿Adónde debe ir la inversión?

La inversión no es todo, pero es fundamental. Tienes países que no tienen muchos recursos, pero finalmente tienen buenos resultados. Ellos establecieron una estructura de base sumamente sólida que aún mantienen esos resultados. Yo lo que considero es que el país debe priorizar determinadas disciplinas deportivas, tiene que socializar, garantizar e institucionalizar un plan de fortalecimiento de la Reserva Deportiva Nacional. Tú tienes que tener una línea de carrera de participación de tus menores, desde juegos nacionales, juegos nacionales escolares, juegos nacionales, juegos sudamericanos escolares y de ahí enganchas con tus juveniles, tus sudamericanos juveniles y finalmente tus panamericanos junior.

Y todo esto tiene que estar recogido en una data, hay un sistema (dashboard de data deportiva) que te permite determinar cuánto le estás metiendo de inversión a cada deportista, entrenador y que a partir de ello se vea la efectividad de sus resultados y que te permita comparar a nivel regional. Ese sistema que lo estamos trayendo como Comité Olímpico. Eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que creo que va a marcar la diferencia para el Perú. Eso también va a ser importante para cuando se dé dinero a las federaciones veas su capacidad de rendimiento, transparencia, cuánto ha gestionado, qué tan eficiente es, etc. Te permite transparentar y objetivizar el uso de recursos.

¿Cómo ves el plazo de ejecución de los Bolivarianos y Panamericanos?

Vamos bien. Para los Bolivarianos, tenemos la infraestructura, el personal experto y las federaciones están en coordinación directa. En 100 años de olimpismo, nunca un Gobierno aportó tanto y dio los fondos suficientes como para sacar adelante dos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Panamericanos. Quiero resaltar que nunca un Gobierno ha apoyado tanto económicamente al deporte peruano. Bajo esa línea, creo que la coordinación entre el IPD con el COP, la Asociación Nacional Paralímpica, las federaciones y hoy directamente con los deportistas va a darnos buenos resultados.

¿Y los Panamericanos?

Para los Panamericanos, hay obras emblemáticas, como son la pista de remo, las torres en la Villa Panamericana y la cancha de cricket que son necesarias, ya en proceso en desarrollo y confío en que se va a realizar adecuadamente. Hay una coordinación diaria, hay siempre informes que se presentan a PANAM Sports. Vamos a llegar, vamos a llegar bien.

