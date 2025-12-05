“Ya hemos pedido disculpas a las delegaciones”: Sergio Ludeña, presidente del IPD, rompe su silencio sobre crisis en los Juegos Bolivarianos

Escucha la noticia
Tras 14 años, Perú vuelve a ser sede de un Mundial Junior de Surf y esta vez lo recibe mejor preparado. La sede será en el moderno Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, inaugurado en julio del 2019 para los Juegos Panamericanos, y contará con 57 países y más de 450 atletas. Por su parte, Sergio Ludeña, actual presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) fue parte de la conferencia de presentación y resaltó la rapidez con la que se pudo gestionar este Mundial.