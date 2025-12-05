“Ya hemos pedido disculpas a las delegaciones”: Sergio Ludeña, presidente del IPD, rompe su silencio sobre crisis en los Juegos Bolivarianos

LIMA, PERÚ - JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025: Conferencia de prensa del Mundial Junior ISA de surf que se llevará acabo desde mañana en el Punta Rocas. 04 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Mundial Junior de Surf

En la conferencia de presentación estuvieron presentes los representantes de la Federación Peruana de Surf, Sergio Ludeña y la surfista categoría sub-16 Catalina Zariquiey. Asimismo, se contó con la presencia de la delegación de Australia, país vigente campeón de este Mundial y uno de los participantes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

“El presidente de la República José Jerí está muy involucrado con este tipo de eventos. Hemos logrado conseguir la aprobación y desarrollo de este Mundial de Surf Junior que luego de 14 años regresa al país, tendremos casi 450 atletas, lo hemos hecho en muy corto plazo y ya está garantizado”, comentó Sergio Ludeña a la prensa.

LIMA, PERÚ - JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025: Conferencia de prensa del Mundial Junior ISA de surf que se llevará acabo desde mañana en el Punta Rocas. 04 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Asimismo, Ludeña rescató la importancia de que los surfistas peruanos puedan participar de este tipo de eventos en condición de locales: “Es algo histórico porque vienen 57 países, va a ser el Mundial con más participantes y ha sido, básicamente, organizado en tres semanas. Estamos muy contentos con eso y queremos invitar a todos a que visiten estas competencias que se van a desarrollar en Punta Rocas en el Centro de Alto Rendimiento del IPD donde vamos a poder alentar a nuestro país, sabemos que vamos a sacar muchas medallas”.

LIMA, PERÚ - JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025: Conferencia de prensa del Mundial Junior ISA de surf que se llevará acabo desde mañana en el Punta Rocas. 04 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Los imprevistos en Juegos Bolivarianos

Por otro lado, Ludeña fue consultado por El Comercio acerca de cuál es el presente de los Juegos Bolivarianos que están por culminar esta semana. El presidente del IPD reconoció que ha habido algunos imprevistos, tales como las obras inconclusas en Ayacucho que iba a ser la sede principal de este edición, e indicó que una vez que culmine la competencia se comentará abiertamente a qué se debieron las demoras.

“Nosotros recibimos un encargo con el que, si no hubiera habido la voluntad tanto del presidente como del Consejo de Ministros para hacer un decreto de urgencia, estos Juegos Boliviarianos no se hubieran podido dar. Esa es la realidad”, afirmó Ludeña.

En la misma línea, agregó: “Seguimos trabajando, seguimos con algunos inconvenientes a nivel logístico. Nosotros como IPD y como Estado hemos pedido las disculpas a las delegaciones, pero hemos sacado los Bolivarianos adelante y va a terminar con éxito este fin de semana. Luego de eso, definitavemente vamos a salir y comentar qué es lo que sucedió en el inicio, transcurso y final del evento, pero siempre dejando la imagen del país en lo alto. Lo hemos logrado y ahora nos prepararemos para los Panamericanos del 2026″.

LIMA, PERÚ - JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025: Conferencia de prensa del Mundial Junior ISA de surf que se llevará acabo desde mañana en el Punta Rocas. Bastian Arévalo 04 de diciembre de 2025 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Expectativa para Mundial Junior de Surf

Como se sabe, el surf es el deporte que mayores logros nos trae año a año en competencias internacionales. Por eso, Ludeña afirmó que la expectativa que se tiene sobre la competencia es bastante grande.

“Nosotros tenemos una excelente generación y van a ver los resultados que van a dar por las instalaciones, infraestructura y todo el trabajo en el equipo que parte desde la Federación de Surf. Hemos logrado que exista la voluntad, a través del Ministerio de Educación, y hemos ido hacia adelante. Estamos comprometidos con buscar este tipo de eventos porque logra que los chicos tengan mayor participación y mejores resultados”, afirmó.

******