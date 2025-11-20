De los mejores Panamericanos de la historia a unos “Juegos Bolivarianos básicos”: Odebo explica las razones de cambios de última hora en Ayacucho

La noche del martes llegó a Lima Baltazar Medina, presidente de la Odebo para lo que serán los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. De inmediato se reunió con las autoridades locales para ver la real situación de la organización.

Como se sabe, Ayacucho solo tendrá cinco deportes (boxeo, kickboxing, taekwondo, wushu y ciclismo cross country) ya que karate finalmente se hará en Pachacamac, esto porque no se pudo terminar las obras del Estadio de las Américas, y Baltazar Medina explica otras razones.

¿Qué sensaciones tras estas reuniones con las autoridades en Lima?

Mis sensaciones son positivas porque conocidas las dificultades que se nos han presentado en todo el proceso, siento que hay compromiso de parte del Gobierno Nacional y todas las autoridades del deporte y poco a poco se han ido concretando cosas que estaban pendientes y creo que las delegaciones que vayan llegando van a encontrar las cosas como es nuestro deseo.

¿Qué preocupaciones le quedan?

La mayor expectativa tanto para los atletas y las delegaciones son los servicios, me refiero al tema de hospedaje, alimentación y movilidad local. Hoy esos servicios han quedado garantizados por el Comité Organizador. No tenemos ninguna duda de los servicios, y si luego toca hacer las reclamaciones y ajustes necesarios, se hará.

¿Qué le garantiza eso, solo la palabra de los organizadores o ha visto contratos?

Para mi la palabra de los organizadores es suficiente. Soy respetuoso de los conductos regulares y no tengo por qué intervenir en hacerle preguntas al proveedor. Mi responsabilidad es verificar que efectivamente los servicios se encuentren contratados. Ya los pude verificar, ya las delegaciones se van a ir acomodando en donde corresponda. No tengo que ir más allá de eso, salvo si se presentan inconvenientes con los servicios.

¿Qué tan cerca o que tan lejos estarán estos Juegos de los que se imaginaron al inicio?

Está dentro de lo básico. No está faltando nada de lo que diría uno que es lo básico para tener o garantizar el éxito del evento. Pueden existir detalles de algo que podría ser de mejor calidad, pero tenemos lo básico para poder hacer los Juegos sin ningún inconveniente.

Se pensaba algo más espectacular para Ayacucho

Lamentablemente, por temas de infraestructura hubo que reducir el número de deportes en Ayacucho. De un programa inicial de 10 a 12 deportes quedamos con cinco. Para mi es muy lamentable, desde luego, pero hubo razones de fuerza mayor, motivos de fuerza mayor que nos obligaron a tomar esa decisión de mudar para Lima de los deportes que estaban programados.

Sepa más Cinco deportes en Ayacucho Cambios en Ayacucho Estadio Las Américas Ceremonia de inauguración - Pasó al Callao

Tiro con Arco - Pasó a Villa María Centro de Convenciones Básquet 3x3 – cancelado (falta de quorum)

Vóley Sala – pasó a Lima

Taekwondo – se mantiene

Futsal – pasó a Lima

Wushu – se mantiene

Muaythai – cancelado

Boxeo – se mantiene

Kickboxing – se mantiene

Cerro Campanayoc Ciclismo – se mantiene



Finalmente son solo cinco. ¿Se trata solo del Estadio de las Américas o por otras obras?

Son cinco deportes porque desafortunadamente no se pudo concluir la Villa Deportiva y desde luego, si no teníamos dónde llevar a los atletas, pues no tendríamos cómo realizar ningún evento con ellos allá.

¿Dónde se hospedarán?

Es la Villa de la universidad, que ya tiene un bloque terminado y que fue el que utilizamos el año pasado. Pero había otro bloque que era el que supuestamente terminarían en el transcurso del año, pero no se logró disponer del bloque B de la Villa.

Se menciona una ceremonia en Ayacucho. ¿Será una inauguración como tal?

En Ayacucho no es inauguración como tal, es un acto de bienvenida de las delegaciones que estén compitiendo en Ayacucho y donde la participación de la comunidad será el elemento más importante. El protocolo de estos eventos es que solo haya una inauguración y esta será el 22.

¿Lima sí está en condiciones de recibir a los Juegos?

Si señor.

